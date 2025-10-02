വീഡിയോ: ഉദ്ഘാടനത്തിനെത്തിയ കൂത്തുപറമ്പ് എംഎൽഎയെ കൈവച്ച് നാട്ടുകാർ; മാലിന്യ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാത്തതിലെ പ്രതിഷേധം
കരിയാട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന 'തണൽ' എന്ന ഡയാലിസിസ് സെൻ്ററിനെതിരെ നാട്ടുകാർ രണ്ടര വർഷ കാലമായി സമരത്തിലാണ്.
കണ്ണൂർ: മാലിന്യ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുന്നില്ലെന്ന് ആരോപിച്ച് കൂത്തുപറമ്പ് എംഎൽഎ കെ പി മോഹനന് നേരെ കയ്യേറ്റം. പെരിങ്ങത്തൂർ കരിയാട് വച്ചാണ് എംഎൽഎയെ നാട്ടുകാരും സമരസമിതിയും കയ്യേറ്റം ചെയ്തത്. കരിയാട് അങ്കണവാടി ഉദ്ഘാടനത്തിനായാണ് കെ പി മോഹനൻ സ്ഥലത്തെത്തിയത്.
കരിയാട് പുതുശ്ശേരി പള്ളിക്ക് സമീപം പ്രവർത്തിക്കുന്ന 'തണൽ' എന്ന ഡയാലിസിസ് സെൻ്ററിനെതിരെ നാട്ടുകാർ രണ്ടര വർഷ കാലമായി സമരത്തിലാണ്. പരാതികളും പ്രകടനങ്ങളും നിരന്തരം നടത്തിവരുന്നു. ഇവിടുത്തെ മാലിന്യങ്ങൾ പുറത്തേക്കാണ് ഒഴുക്കുന്നതെന്നും ഇത് കുടിവെള്ളത്തിൽ കലർന്ന് വെള്ളം ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെന്നുമാണ് നാട്ടുകാരുടെ പരാതി.
പരാതിയെ തുടർന്ന് പൊലൂഷൻ കൺട്രോൾ ബോർഡ് ഡയാലിസിസ് സെൻ്ററിന്റെ പ്രവർത്തനം താത്കാലികമായി തടഞ്ഞിരുന്നു. ഈ മാലിന്യ പ്രശ്നത്തിൽ എംഎൽഎ ഇടപെടുന്നില്ലെന്നും പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുന്നില്ലെന്നും നാട്ടുകാർ ആരോപിച്ച് പ്രതിഷേധം നടത്തുകയും എഎൽഎയെ കയ്യേറ്റം ചെയ്യുകയുമായിരുന്നു. സംഭവം നടക്കുമ്പോൾ എംഎൽഎ ഒറ്റയ്ക്കാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഒപ്പം പാർട്ടിക്കാരോ, സഹായികളോ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.
എംഎൽഎ സ്ഥലത്തെത്തിയ ഉടൻ തന്നെ നാട്ടുകാർ പ്രതികരിച്ചു തുടങ്ങി. ഇത് വലിയ വാക്കേറ്റത്തിലേക്ക് പോയി. പ്രകോപിതരായ പ്രതിഷേധക്കാർ എംഎൽഎയെ പിടിച്ചു തള്ളുകയും കയ്യേറ്റം ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ ഷർട്ടിൽ പിടിച്ചു വലിച്ച് തർക്കം മാത്രമാണ് ഉണ്ടാക്കിയതെന്നും മറ്റ് അക്രമം ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്നും പരാതി ഇല്ലെന്നും കെ പി മോഹനൻ വ്യക്തമാക്കി. എന്നാൽ ഏറെക്കാലമായി ഒരു വിഭാഗത്തെ ബാധിക്കുന്ന വലിയ പ്രശ്നമാണ് മാലിന്യ പ്രശ്നം എന്നും ആ പ്രശ്നത്തിൽ എംഎൽഎ ഇടപെടാത്തതിൽ ഉണ്ടായ വൈകാരിക പ്രതികരണം മാത്രമാണ് അവിടെ ഉണ്ടായത് എന്നുമാണ് സമരസമിതിയുടെ പ്രതികരണം.
