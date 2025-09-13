ETV Bharat / state

പ്ലസ് ടു പാസാവാന്‍ എന്തിന് ക്ലാസിലിരിക്കണം; 77ാം വയസില്‍ പ്ലസ്‌ടു സ്വന്തമാക്കിയ നാരായണന്‍റെ ലക്ഷ്യം ഇനി എല്‍എല്‍ബി

കോഴിക്കോട് ചാത്തമംഗലംകാരന്‍ ടിസി നാരായണന്‍ മൊബൈലും യൂട്യൂബും വച്ച് പ്ലസ് ടു പഠിച്ച് പാസായി. എഴുപത്തേഴാം വയസില്‍ എല്‍എല്‍ബി പഠിക്കാന്‍ ഒരുങ്ങുകയാണ് നാരായണന്‍.

llb PHYSICAL TRAINER STUDIES LAW NARAYANAN LAW STUDent SENIOR CITIZEN LAW STUDENT
TC Narayanan (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 13, 2025 at 3:02 PM IST

രജിത് മാവൂർ

കോഴിക്കോട്: പുലര്‍ച്ചെ വീടിനോട് ചേര്‍ന്നുള്ള റബ്ബര്‍ തോട്ടത്തിലേക്ക് ടാപ്പിങ്ങിന് ഇറങ്ങുമ്പോള്‍ പേരാമ്പ്ര സ്വദേശി ടിസി നാരായണന് മൊബൈല്‍ ഫോണും അതില്‍ ഡാറ്റാ പാക്കും നിര്‍ബന്ധമാണ്. റബ്ബര്‍ ടാപ്പിങ്ങിനിടെ നേരം പോകാന്‍ പാട്ട് കേള്‍ക്കാനോ അന്നത്തെ വാര്‍ത്താ വിശേഷങ്ങള്‍ അറിയാനോ ഒന്നുമല്ല. മറിച്ച് അന്ന് പഠിക്കാനുള്ള വിഷയങ്ങള്‍ കേട്ട് പഠിക്കാനാണ്. ഇത് ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസത്തെ കാര്യമല്ല. കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വര്‍ഷമായി ഇതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ പതിവ്. ഈ 77കാരന്‍ പഠിച്ചത് പ്ലസ് ടുവും.

നാട്ടുകാര്‍ക്കിടയില്‍ ഇദ്ദേഹം അറിയപ്പെടുന്നത് നാരായണന്‍ മാഷ് എന്നാണ്. റിട്ടയേര്‍ഡ് അധ്യാപകന്‍ എന്തിന് പ്ലസ് ടു പഠിക്കണം. അത് അദ്ദേഹം തന്നെ വിശദീകരിക്കുന്നത് ഇങ്ങിനെയാണ്. "കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ പേരാമ്പ്രയാണ് സ്വദേശം. പേരാമ്പ്രയില്‍ കുടുംബവുമൊത്ത് കഴിയുന്നതിനിടെ ചാത്തമംഗലത്ത് പുതിയ വീട് നിര്‍മിച്ച് അങ്ങോട്ടേക്ക് താമസം മാറി. പത്താം ക്ലാസ് പഠനം പൂര്‍ത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം ഫിസിക്കല്‍ എജ്യൂക്കേഷന്‍ കോഴ്‌സിന് ചേര്‍ന്നു. കോഴ്‌സ് മികച്ച മാര്‍ക്കോടെ പാസായി.

Narayanan Studying. (ETV Bharat)

ജോലി ലഭിക്കാനൊന്നും പ്രയാസമുണ്ടായില്ല. മലപ്പുറം കൊണ്ടോട്ടി മേലങ്ങാടി ഗവ. ഹൈസ്‌കൂളില്‍ ഫിസിക്കല്‍ ട്രെയിനാറായിട്ടായിരുന്നു ആദ്യം പോസ്റ്റിങ്. തുടര്‍ന്ന് പല സ്ഥാപനങ്ങളിലും സേവനമനുഷ്‌ഠിച്ചു. ഏറ്റവും അവസാനം ജോലി ചെയ്‌തത് കോഴിക്കോട് മാനാഞ്ചിറ ജിടിടിഐയിലാണ്. അവിടെ നിന്നാണ് ജോലിയില്‍ നിന്നും വിരമിച്ചത്."

20ാം വയസില്‍ തുടങ്ങി മനസിലുള്ള ആഗ്രഹമാണ് ഒരു അഡ്വക്കേറ്റ് എന്നത്. എന്നാല്‍ ജീവിത തിരക്കുകളും ജോലിയുമെല്ലാം പഠനത്തിന് തടസമായി. കാലങ്ങളേറെ പിന്നിട്ടപ്പോള്‍ തിരക്കുകളൊഴിഞ്ഞ് തലയില്‍ നരയും വീണു. എന്നാല്‍ മനസിലെ ആഗ്രഹത്തിന് മാത്രം യാതൊരു കോട്ടവും തട്ടിയില്ല. അപ്പോഴാണ് എന്തുകൊണ്ട് ഇനിയും ആയിക്കൂടാ... എന്നൊരു ചിന്ത നാരായണന്‍റെ മനസിലുദിച്ചത്.

77ാം വയസില്‍ എൽഎൽബി പഠിക്കാൻ നാരായണൻ മാഷ് (ETV Bharat)

അങ്ങനെ നേരെ വിട്ടു സാക്ഷരത മിഷനിലേക്ക്. അവിടെയെത്തിയപ്പോള്‍ നാരായണനെ കണ്ട ജീവനക്കാര്‍ കാര്യം തിരക്കി. അപ്പോഴാണ് കാലങ്ങളായി മനസില്‍ കൊണ്ടു നടക്കുന്ന ആഗ്രഹത്തെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. വിവരമറിഞ്ഞ ജീവനക്കാരാകട്ടെ നാരായണന് കട്ട സപ്പോര്‍ട്ട്. പഠിക്കാനെത്തിയ മറ്റ് ചെറുപ്പക്കാരെല്ലാം പ്രായം നോക്കാതെ നാരായണനെയും ഒപ്പം കൂട്ടി. അവര്‍ക്കൊപ്പം അദ്ദേഹം ചെറുപ്പക്കാരനായി മാറി. ഇനി വേറെ എന്തുവേണം?

എന്നാല്‍ ഒരു പ്രശ്‌നം എല്‍എല്‍ബി എടുക്കണമെങ്കില്‍ പ്ലസ്‌ ടു പാസാവണം. പണ്ട് പത്താം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് പ്രീഡ്രിഗിക്ക് ചേര്‍ന്നിരുന്നെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന് അത് പൂര്‍ത്തിയാക്കാനായിരുന്നില്ല. തുടര്‍ന്നാണ് ഫിസിക്കല്‍ എജ്യൂക്കേഷന്‍ ട്രെയിനിങ്ങിന് പോയതും തുടര്‍ന്ന് ഫിസിക്കല്‍ ട്രെയിനറായി ജോലി ലഭിച്ചതും. പിന്നിടങ്ങോട്ട് മറ്റൊന്നിനും നേരം കിട്ടിയതുമില്ല.

TC Narayanan. (ETV Bharat)
Narayanan Studying. (ETV Bharat)

സാക്ഷരത മിഷനിലെ ജീവനക്കാര്‍ പറഞ്ഞത് അനുസരിച്ച് ആദ്യം പ്ലസ്‌ വണ്‍, പ്ലസ്‌ ടു പഠനം പൂര്‍ത്തിയാക്കാന്‍ തീരുമാനിച്ചു. പ്ലസ്‌ ടുവിന് ഹ്യൂമാനിറ്റിസാണ് തെരഞ്ഞെടുത്തത്. പഠിക്കുന്നതിനും സംശയ നിവാരണത്തിനും തുടങ്ങി എല്ലാകാര്യങ്ങള്‍ക്കും അവര്‍ പൂര്‍ണ പിന്തുണയും നല്‍കി. ഇതോടെ മികച്ച മാര്‍ക്ക് നേടി നാരായണന്‍ പ്ലസ്‌ ടു പൂര്‍ത്തിയാക്കി. ഇതാകട്ടെ നാടാകെ പാട്ടായി. വിവരം അറിഞ്ഞ് പണ്ട് പഠനം മുടങ്ങിയ നാട്ടുകാരും കൂട്ടുകാരുമെല്ലാം തങ്ങള്‍ക്കും പഠിക്കണമെന്ന് നാരായണനോട് പറയുകയുമുണ്ടായി.

പ്ലസ്‌ ടു മികച്ച മാര്‍ക്കോടെ പാസായ നാരായണന്‍ ഇപ്പോള്‍ എല്‍എല്‍ബിയുടെ പാഠങ്ങള്‍ പഠിച്ച് കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സമപ്രായക്കാരില്‍ മൊബൈല്‍ ഏറ്റവും കൂടുതലായും ഉപകാരപ്രദമായും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരാളിപ്പോള്‍ നാരായണന്‍. ചെറുപ്പത്തില്‍ മനസിലാക്കാന്‍ കഴിഞ്ഞതിനേക്കാള്‍ തനിക്കിപ്പോള്‍ ഇവയെല്ലാം മനസിലാകുന്നുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു.

Narayanan Studying. (ETV Bharat)
Narayanan. (ETV Bharat)

സമയം കിട്ടുമ്പോഴെല്ലാം മൊബൈലില്‍ സ്‌പീക്കറില്‍ ക്ലാസുകള്‍ കേട്ട് കൊണ്ടിരിക്കും. മൊബൈലും ഇന്‍റര്‍നെറ്റും കൈകാര്യം ചെയ്യും പോലെ വളരെ സിമ്പിളായി ലാപ്‌ടോപ്പും ഉപയോഗിക്കാനാകും നാരായണന്. എല്‍എല്‍ബി കഴിഞ്ഞാല്‍ ആഗ്രഹം തീര്‍ന്നെന്ന് കരുതേണ്ട ഇനിയുമുണ്ട് പഠന താത്പര്യങ്ങള്‍. എല്‍എല്‍ബിക്കൊപ്പം ഡിഗ്രിയും മറ്റേതെങ്കിലും കോഴ്‌സും എടുക്കണമെന്നാണ് ആഗ്രഹം. ആഗ്രഹവും നിശ്ചയദാര്‍ഢ്യവും ഉണ്ടെങ്കില്‍ ഏത് ആഗ്രഹവും നേടിയെടുക്കാനാകുമെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്.

ഇപ്പോള്‍ നാരായണന്‍ പഠിക്കുന്നത് നിയമ പാഠങ്ങളാണ്. എല്‍എല്‍ബി ഫസ്റ്റ് ഇയര്‍ വിദ്യാര്‍ഥിയാണിപ്പോള്‍ 77കാരനായ ടിസി നാരായണന്‍. പഠിക്കാന്‍ പണ്ടത്തെ പോലെ ക്ലാസിലൊന്നും പോകണമെന്നില്ലെന്നാണ് നാരായണന്‍റെ ഭാഷ്യം. അതിനൊരു സ്‌മാര്‍ട് ഫോണും ലാപ്‌ടോപ്പും അതില്‍ ഇന്‍റര്‍നെറ്റും മാത്രം മതിയെന്ന് അദ്ദേഹം പറയും.

Narayanan Studying. (ETV Bharat)

റബ്ബര്‍ ടാപ്പിങ്ങിനിടയിലും വണ്ടി ഓടിക്കുമ്പോഴുമെല്ലാം പഠിക്കാനുള്ള വിഷയങ്ങളെടുത്ത് അവയുടെ വോയിസ് ക്ലിപ്പുകളും അധ്യാപകരുടെ യൂട്യൂബ് ക്ലാസുകളുമെല്ലാം ആവര്‍ത്തിച്ച് കേള്‍ക്കുകയാണ് രീതി. വായിച്ച് പഠിക്കുന്നതിനേക്കാള്‍ കേട്ട് പഠിക്കുമ്പോള്‍ വേഗത്തില്‍ മനസില്‍ കയറുമെന്ന് നാരായണന്‍ പറയുന്നു. പ്രായം മറന്ന് പഠനത്തോടുള്ള നാരായണന്‍റെ അഭിനിവേശത്തെ പുതുതലമുറയും ഇരു കൈയും നീട്ടി സ്വീകരിക്കുകയാണ്.

Also Read: ഇത് ഫിൽറ്ററിൽ വിരിഞ്ഞ പൂന്തോട്ടം; നയനമനോഹരം കാഞ്ഞങ്ങാട് കെഎസ്‌ആർടിസി ഡിപ്പോ, അശോകന്‍ എന്ന ഉദ്യാനപാലകന്‍

TAGGED:

LLBPHYSICAL TRAINER STUDIES LAWNARAYANAN LAW STUDENTSENIOR CITIZEN LAW STUDENTNARAYANAN LLB STUDENT AT 77

