വിപ്ലവ സൂര്യനെ അവസാനമായി കാണാൻ തടിച്ചു കൂടി ജനം: സെക്രട്ടേറിയറ്റിലേക്ക് ജനപ്രവാഹം - VS ACHUTHANANDAN LAST RITES

വിഎസിൻ്റെ ഭൗതിക ശരീരം വഹിച്ചുക്കൊണ്ടു പോകാൻ തയ്യാറാക്കി നിറുത്തിയിരിക്കുന്ന ബസ് ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Kerala Team Published : July 22, 2025 at 6:23 AM IST | Updated : July 22, 2025 at 10:11 AM IST 1 Min Read

LIVE FEED ഗവർണർ വി എസ് അച്യുതാനന്ദന് അന്തിമോപചാരം അർപ്പിച്ചു കേരള ഗവർണർ രാജേന്ദ്ര വിശ്വനാഥ് അർലേക്കർ ദർബാർ ഹാളിലെത്തി വിഎസ് അച്യുതാനന്ദന്അന്തിമോപചാരം അർപ്പിച്ചു ആദരവ് അർപ്പിക്കാൻ നേതാക്കളുടെയും നീണ്ട നിര വിഎസിനെ അവസാനമായി കാണാനും ആദരവ് അർപ്പിക്കാനും നിരവധിയാളുകൾ എത്തി. ബിജെപി സംസ്ഥാന പ്രസിഡൻ്റ് രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ, ഹിന്ദു ഐക്യവേദി നേതാവ് കുമ്മനം രാജശേഖരൻ തുടങ്ങിയവർ എത്തി റീത്ത് സമർപ്പിച്ചു. ദർബാർ ഹാളിൽ നീണ്ട നിര വിഎസിനെ അവസാനമായി കാണാൻ സെക്രട്ടേറിയറ്റിലെ ദർബാർ ഹാളിൽ ജനങ്ങളുടെ നീണ്ട നിര. നിരവധി പേരാണ് മഴയെ അവഗണിച്ചും ക്ഷമയോടെ കാത്തുനിൽക്കുന്നത് ദർബാർ ഹാളിന് മുന്നിലെ നീണ്ട നിര (ETV Bharat) ആദർമർപ്പിച്ച് കേരള പൊലീസ് വിഎസിന് കേരള പൊലീസ് ഔദ്യോഗികമായി ആദരവ് അർപ്പിച്ചു വിഎസിനെ കാണാൻ തടിച്ചു കൂടിയ ജനം (ETV Bharat) റീത്ത് സമർപ്പിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് വേണ്ടി മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനും സിപിഎമ്മിന് വേണ്ടി ജനറൽ സെക്രട്ടറി എം എ ബേബിയും റീത്ത് സമർപ്പിച്ചു. വിഎസിനെ കാണാൻ തടിച്ചു കൂടിയ ജനം (ETV Bharat) ദേശീയ പതാക പുതപ്പിച്ചു വിഎസിൻ്റെ ഭൗതിക ശരീരത്തിൽ ദേശീയ പതാക പുതപ്പിച്ചു വിഎസിനെ കാണാൻ തടിച്ചു കൂടിയ ജനം (ETV Bharat) ഭൗതിക ശരീരം ദർബാർ ഹാളിൽ വിഎസിൻ്റെ ഭൗതിക ശരീരം ദർബാർ ഹാളിലെത്തിച്ചു. സിപിഎമ്മിൻ്റെ മുതിർന്ന നേതാക്കൾ ഹാളിലുണ്ട്. VS Achuthanandan Public Homage Begins Funeral Procession To Alappuzha Planned (ETV Bharat) സംസ്കാര ചടങ്ങിൽ കേന്ദ്രസർക്കാരിൻ്റെ പ്രത്യേക പ്രതിനിധി വിഎസിൻ്റെ സംസ്കാര ചടങ്ങിൽ കേന്ദ്രസർക്കാരിൻ്റെ പ്രത്യേക പ്രതിനിധിയെത്തും. മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി എന്ന നിലയിലാണ് പങ്കെടുക്കുന്നത്. ഭൗതിക ശരീരം പാളയത്ത് എത്തി വിഎസിനെ വഹിച്ചുക്കൊണ്ടുള്ള വിലാപയാത്ര പാളയം എത്തി. ബാട്ടൻഹില്ലിൽ ആണ് വിഎസിൻ്റെ തിരുവനന്തപുരത്തെ വീട്. അൽപ സമയത്തിനകം സെക്രട്ടേറിയറ്റിലെത്തും. ചങ്കും പൊട്ടും ഉച്ചത്തിൽ കണ്ണേ കരളേ വി എസേ....... വീട്ടിൽ നിന്നും പ്രവർത്തകർ ചങ്കുപൊട്ടും പോലെ ഉറക്കെ മുദ്രവാക്യം വിളിച്ചുക്കൊണ്ടാണ് വിഎസിന് യാത്ര അയക്കുന്നത്.... കണ്ണേ കരളേ വിഎസേ അഭിവാദ്യങ്ങൾ ഭൗതിക ശരീരം ദർബാർ ഹാളിലേക്ക് വിഎസിൻ്റെ ഭൗതിക ശരീരം സെക്രട്ടേറിയറ്റിലെ ദർബാർ ഹാളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനായി ആംബുലൻസിൽ കയറ്റുന്നു വിഎസിൻ്റെ ഭൗതിക ശരീരം അര മണിക്കൂറിനകം കൊണ്ടുപോകും വിഎസിൻ്റെ തിരുവനന്തപുരത്തെ വസതിയിൽ നിന്നും ഭൗതിക ശരീരം അര മണിക്കൂറിനകം സെക്രട്ടേറിയറ്റിലെ ദർബാർ ഹാളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും വിഎസിനെ കാണാൻ ആത്മീയ കൂട്ടായ്മ വിഎസിനെ കാണാൻ തിരുവനന്തപുരം ആത്മീയ കൂട്ടായ്മയുടെ പ്രതിനിധികൾ വിഎസിൻ്റെ വീട്ടിലെത്തി. ശാന്തിഗിരി ആശ്രമം ജനറൽ സെക്രട്ടറി സ്വാമി ഗുരുരത്നം ജ്ഞാന തപസ്വി, പാളയം ഇമാം വിപി സുഹൈബ് മൗലവി എന്നിവരോടൊപ്പം ക്രൈസ്തവ പുരോഹിതരും ഉണ്ടായിരുന്നു. മന്ത്രി സജി ചെറിയാൻ വി എസ് അച്യുതാനന്ദൻ്റെ വീട്ടിൽ മന്ത്രി സജി ചെറിയാൻ മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി വിഎസ് അച്യുതാനന്ദന് അന്ത്യാഭിവാദ്യമർപ്പിക്കാൻ വസതിയിലെത്തി സെക്രട്ടേറിയറ്റിലേക്ക് ജനം എത്തുന്നു വിഎസിൻ്റെ ഭൗതിക ശരീരം എത്തിക്കുന്ന സെക്രട്ടേറിയറ്റിലേക്ക് ജനം ദൂരദേശങ്ങളിൽ നിന്നു പോലും എത്തുന്നു. ഒൻപത് മണിയോടെയാണ് സെക്രട്ടേറിയറ്റിലെ ദർബാർ ഹാളിൽ ഭൗതിക ശരീരം എത്തിക്കുന്നത്. സെക്രട്ടേറിയറ്റിലെ സമരഗേറ്റിലൂടെയാണ് വിഎസ് എത്തുക. ഈ വിലാപയാത്ര കടന്നുപോകുന്ന പ്രധാന സ്ഥലങ്ങൾ വിഎസ് അച്യുതാനന്ദൻ്റെ ഭൗതികശരീരം വഹിച്ചുകൊണ്ടുള്ള വിലാപയാത്ര 2025 ജൂലൈ 22-ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മണിക്ക് ദർബാർ ഹാളിലെ പൊതുദർശനത്തിന് ശേഷം ആരംഭിക്കും. ഈ വിലാപയാത്ര കടന്നുപോകുന്ന പ്രധാന സ്ഥലങ്ങൾ ഇവയാണ്: പാളയം, പിഎംജി, പട്ടം, കേശവദാസപുരം, ഉള്ളൂർ, പേരൂർക്കട, ശാസ്തമംഗലം, ചാവടിമുക്ക്, പാങ്ങപ്പാറ, കാര്യവട്ടം, കഴക്കൂട്ടം, വെട്ടുറോഡ്, കണിയാപുരം, പള്ളിപ്പുറം, മംഗലപുരം, കോരാണി, തുടർന്ന് ആറ്റിങ്ങലിലെ മുസ്ലിംമുക്ക്, ബസ് സ്റ്റാൻഡ് എന്നിവിടങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോകും. അതിനുശേഷം കഴകൂട്ട്, ആലംകോട്, കടയ്ക്കാവൂർ, കല്ലമ്പലം, നാവായിക്കുളം, 28-ാം മൈൽ, കടമ്പാട്ടുകോണം എന്നിവിടങ്ങളിലൂടെ വിലാപയാത്ര മുന്നോട്ട് നീങ്ങും. നഗരത്തിൽ ഗതാഗത നിയന്ത്രണം മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി വിഎസ് അച്യുതാനന്ദൻ്റെ പൊതുദർശനവും വിലാപയാത്രയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിൽ ഇന്ന് ഗതാഗത നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തി. രാവിലെ ഏഴ് മണി മുതലാണ് നിയന്ത്രണം നിലവിൽ വരിക. സെക്രട്ടേറിയറ്റ് ഭാഗത്തേക്ക് വാഹന ഗതാഗതം അനുവദിക്കില്ലെന്ന് പൊലീസ് വാർത്താക്കുറിപ്പിൽ അറിയിച്ചു. വിഎസിന് അന്ത്യാഞ്ജലി അർപ്പിക്കാനെത്തുന്നവർ പുളിമൂട്, ഹൗസിങ് ബോർഡ് ജങ്ഷൻ, രക്തസാക്ഷി മണ്ഡപം എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഇറങ്ങിയ ശേഷം ദർബാർ ഹാളിലേക്ക് പോകണം. പൊതുദർശനത്തിനായി വരുന്നവരുടെ ചെറിയ വാഹനങ്ങൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കാമ്പസ്, വെള്ളയമ്പലം വാട്ടർ അതോറിറ്റി പാർക്കിങ് ഗ്രൗണ്ട്, ജിമ്മി ജോർജ് സ്റ്റേഡിയം ഗ്രൗണ്ട്, ടാഗോർ തിയേറ്റർ ഗ്രൗണ്ട്, തൈക്കാട് പിറ്റിസി ഗ്രൗണ്ട് എന്നിവിടങ്ങളിലായി പാർക്ക് ചെയ്യണം. വലിയ വാഹനങ്ങൾ ആറ്റുകാൽ ക്ഷേത്ര ഗ്രൗണ്ടിലും കവടിയാറിലെ സാൽവേഷൻ ആർമി ഗ്രൗണ്ടിലും പൂജപ്പുര ഗ്രൗണ്ടിലുമായി പാർക്ക് ചെയ്യണം. ഇവിടെയല്ലാതെ പ്രധാന റോഡിലും ഇടറോഡിലും വാഹനങ്ങൾ പാർക്ക് ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കില്ല. വീട്ടിൽ നിന്ന് എട്ടരയോടെ തിരിക്കും വിഎസിൻ്റെ തമ്പുരാൻമുക്കിലെ വീട്ടിൽ നിന്നും രാവിലെ എട്ടരയോടെ സെക്രട്ടേറിയറ്റിലെ ദർബാർ ഹാളിലേക്ക് ഭൗതിക ശരീരം കൊണ്ടുപോകും വിലാപയാത്ര 2 മണിക്ക് ആരംഭിക്കും ദേശീയപാത വഴിയുള്ള യാത്രയായതിനാൽ, ആളുകൾക്ക് അദ്ദേഹത്തെ അവസാനമായി ഒരു നോക്ക് കാണുന്നതിനായി വിലാപയാത്ര കടന്നുപോകുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ മുൻകൂട്ടി അറിയിക്കുമെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു. 2 മണിക്ക് വിലാപയാത്ര ആരംഭിക്കുമെങ്കിലും, ജനങ്ങളുടെ വലിയ തിരക്ക് കാരണം സമയത്തിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് സംഘാടകർ. ഇന്നത്തെയും നാളത്തെയും ചടങ്ങുകൾ വിഎസിൻ്റെ ഭൗതിക ശരീരം ഇന്ന് രാവിലെ 9 മുതൽ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് ദർബാർ ഹാളിൽ പൊതുദർശനത്തിന് വയ്ക്കും. കവടിയാറിലെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഭൗതിക ശരീരം രാവിലെ ദർബാർ ഹാളിലെത്തിക്കും. ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് ദേശീയപാതയിലൂടെ വിലാപയാത്രയായി ആലപ്പുഴയിലെ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും. ആലപ്പുഴയിലെ വേലിക്കകത്ത് വീട്ടിൽ പൊതുദർശനത്തിന് വയ്ക്കും. തുടർന്ന് ബുധനാഴ്ച രാവിലെ ആലപ്പുഴയിലെ ജില്ല കമ്മിറ്റി ഓഫിസിലെ പൊതുദർശനത്തിനു ശേഷം വൈകുന്നേരത്തോടെ വലിയ ചുടുകാട്ടിൽ സംസ്കാരം നടത്താനാണ് തീരുമാനം. പൊതുദർശനവും വിലാപയാത്രയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിൽ ഗതാഗത നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. വി എസിൻ്റെ ഭൗതിക ശരീരം സമര ഗേറ്റിലൂടെ കൊണ്ടുപോകും വിഎസിൻ്റെ ഭൗതിക ശരീരം സെക്രട്ടേറിയറ്റിലെ ദർബാർ ഹാളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുക സമര ഗേറ്റിലൂടെയായിരിക്കും. വിഎസ് നിരവധി സമരങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം കൊടുത്ത ഇടത്തിലൂടെ അവസാനമായി വിഎസിനെ കൊണ്ടുപോകും. ഒരുക്കം പൂർത്തിയാക്കി ദർബാർ ഹാൾ വിഎസിൻ്റെ ഭൗതിക ശരീരം പൊതുദർശനത്തിന് വയ്ക്കുന്ന ദർബാർ ഹാളിൽ ഒരുക്കം പൂർത്തിയായി

Last Updated : July 22, 2025 at 10:11 AM IST