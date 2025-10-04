ETV Bharat / state

അടിച്ചു മോനേ..... 25 കോടി ഈ നമ്പറിന്, തിരുവോണം ബമ്പർ നറുക്കെടുപ്പ് തത്സമയം

Thiruvonam Bumper (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 4, 2025 at 1:04 PM IST

Updated : October 4, 2025 at 1:09 PM IST

രായിരിക്കും ആ ഭാഗ്യവാൻ? കോടിപതി ആരെന്നറിയാൻ കേരളം ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിയ്‌ക്കുകയാണ്. തിരുവോണം ബമ്പർ നറുക്കെടുപ്പിന് ഇനി നിമിഷങ്ങള്‍ മാത്രം. തിരുവനന്തപുരം ഗോര്‍ഖി ഭവനില്‍ ഉച്ചയ്‌ക്ക് രണ്ട് മണിക്ക് ധനകാര്യമന്ത്രി കെ.എന്‍. ബാലഗോപാല്‍ ആണ് തിരുവോണം ബമ്പര്‍ നറുക്കെടുപ്പ് നിര്‍വഹിക്കുക. കഴിഞ്ഞ 27-ന് മാറ്റിവച്ച തിരുവോണം ബമ്പര്‍ നറുക്കെടുപ്പാണ് ഇന്ന് നടക്കുന്നത്. ഇന്ന് നറുക്കെടുക്കുന്ന ഓണം ബമ്പറിന് പുതുക്കിയ ജിഎസ്‌ടി നിരക്കുകൾ ബാധകമായിരിക്കില്ല. 75 ലക്ഷം തിരുവോണം ബമ്പർ ലോട്ടറി ടിക്കറ്റുകളാണ് ലോട്ടറി വകുപ്പ് വിറ്റഴിച്ചത്. സെപ്റ്റംബർ 26 നായിരുന്നു മുൻപ് തിരുവോണം ബമ്പർ നറുക്കെടുപ്പ് നിശ്ചയിച്ചിരുന്നത്. കനത്ത മഴയിൽ ടിക്കറ്റുകൾ വിറ്റഴിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഏജൻ്റുമാർ ലോട്ടറി ഡയറക്‌ടറേറ്റിനെ സമീപിച്ചതിനെ തുടർന്ന് നറുക്കെടുപ്പ് തീയതി മാറ്റിവയ്ക്കുകയായിരുന്നു. 25,000 രൂപയ്ക്ക് മുകളിൽ സമ്മാനത്തുക ലഭിക്കുന്ന ടിക്കറ്റുകൾക്ക് മാത്രമേ നികുതിയുള്ളു. 25,000 രൂപയ്ക്ക് മുകളിലേക്കുള്ള സമ്മാന തുകയുടെ ഏജൻസി കമ്മീഷൻ 12 ശതമാനവും ഇൻകം ടാക്‌സ് 30 ശതമാനവും കഴിഞ്ഞ ശേഷമുള്ള തുകയാകും ഭാഗ്യശാലിക്ക് ലഭിക്കുകയെന്നും ലോട്ടറി പബ്ലിസിറ്റി ഓഫിസർ ശ്രീകാന്ത്‌ ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.സമ്മാന തുകയും ഭാഗ്യശാലിക്ക് ലഭിക്കുന്ന തുകയും ഏജൻ്റ് കമ്മീഷനും വിശദമായി:ഒന്നാം സമ്മാനം 25 കോടി രൂപ: ഏജൻസി കമ്മീഷൻ - 3 കോടിഇൻകം ടാക്‌സ്- 6.6 കോടിഭാഗ്യശാലിക്ക് ലഭിക്കുന്ന തുക - 15.40 കോടി രൂപ സമാശ്വാസ സമ്മാനം 5 ലക്ഷം രൂപ: ഏജൻസി കമ്മീഷൻ - 60,000 രൂപഇൻകം ടാക്‌സ്- 1,32,000 രൂപഭാഗ്യശാലിക്ക് ലഭിക്കുന്ന തുക -3.08 ലക്ഷം രൂപ രണ്ടാം സമ്മാനം 1 കോടി: ഏജൻസി കമ്മീഷൻ - 60 ലക്ഷംഇൻകം ടാക്‌സ്- 1.32 കോടി രൂപഭാഗ്യശാലിക്ക് ലഭിക്കുന്ന തുക - 3.08 കോടി രൂപ മൂന്നാം സമ്മാനം 50 ലക്ഷം രൂപ: ഏജൻസി കമ്മീഷൻ - 12 ലക്ഷംഇൻകം ടാക്‌സ് - 26.40 ലക്ഷംഭാഗ്യശാലിക്ക് ലഭിക്കുന്ന തുക - 61.60 ലക്ഷം നാലാം സമ്മാനം ഒരു ലക്ഷം രൂപ: ഏജൻസി കമ്മീഷൻ - 12,000 രൂപഇൻകം ടാക്‌സ് - 26,400 രൂപഭാഗ്യശാലിക്ക് ലഭിക്കുന്ന തുക - 61,600

LIVE FEED

2:11 PM, 4 Oct 2025 (IST)

അഞ്ചാം സമ്മാനം നേടിയ ടിക്കറ്റുകള്‍ (2 ലക്ഷം രൂപ)

അഞ്ചാം സമ്മാനം നേടിയ ടിക്കറ്റുകള്‍:

TA 191709

TB 741704

TC 228327

TD 259830

TE 827220

TG 268085

TH 774593

TJ 382595

TK 703760

TL 270654

2:11 PM, 4 Oct 2025 (IST)

നാലാം സമ്മാനം നേടിയ ടിക്കറ്റുകള്‍ (5 ലക്ഷം രൂപ)

നാലാം സമ്മാനം നേടിയ ടിക്കറ്റുകള്‍:

TA 610117

TB 510517

TC 551940

TD 150095

TE 807156

TG 527595

TH 704850

TJ 559227

TK 840434

TL 581935

1:53 PM, 4 Oct 2025 (IST)

മന്ത്രിമാരായ കെ എൻ ബാലഗോപാലും ആൻ്റണി രാജുവും പ്രതികരിക്കുന്നു

ഇത്തവണ നടന്നത് റെക്കോഡ് വിൽപന എന്ന് ധനമന്ത്രി കെ എൻ ബാലഗോപാൽ. ഒരു ടിക്കറ്റൊഴികെ ബാക്കിയെല്ലാം വിറ്റു. നിരവധി പേർക്കാണ് ഇതിൻ്റെ ഗുണം ലഭിക്കുന്നത്. സമൂഹത്തിൻ്റെ പണം സമൂഹത്തിന് തന്നെ പോകുന്ന പദ്ധതിയാണിത്. സർക്കാരിന് ലഭിക്കുന്ന പണം കാരുണ്യ ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങള്‍ക്ക് ചെലവഴിക്കുന്നു. ഏജൻസിനുള്‍പ്പെടെ നിരവധി സഹായങ്ങള്‍ നൽകുന്നുവെന്നും കെ എൻ ബാലഗോപാൽ പറഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ വർഷത്തേക്കാള്‍ മൂന്ന് ലക്ഷത്തിലധികം ടിക്കറ്റുകള്‍ ഇത്തവണ വിറ്റഴിച്ചെന്ന് മന്ത്രി ആൻ്റണി രാജു. നിരവധി പേർക്ക് തൊഴിൽ നൽകിയെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

തിരുവോണം ബമ്പർ നറുക്കെടുപ്പ് (ETV Bharat)

1:34 PM, 4 Oct 2025 (IST)

മൂന്നാം സമ്മാനം നേടിയ ടിക്കറ്റുകള്‍ (50 ലക്ഷം)

മൂന്നാം സമ്മാനം നേടിയ ടിക്കറ്റുകള്‍:

TA 195990

TA 774395

TB 283210

TB 802404

TC 355990

TC 815065

TD 235591

TD 501955

TE 605483

TE 701373

TG 239257

TG 848477

TH 262549

TH 668650

TJ 259992

TJ 768855

TK 482295

TK 530224

TL 270725

TL 669171

1:24 PM, 4 Oct 2025 (IST)

രണ്ടാം സമ്മാനം നേടിയ ടിക്കറ്റുകള്‍ (1 കോടി)

രണ്ടാം സമ്മാനം നേടിയ നമ്പറുകള്‍:

TK 459300

TD 786709

TC 736078

TC 760274

TL 669675

TG 176733

TD 779299

TB 659893

TH 464700

TH 784272

TB 714250

TL 214600

TB 221372

TG 307775

TL 160572

TL 701213

TL 600657

TG 801966

TG 733332

TG 385619

1:21 PM, 4 Oct 2025 (IST)

25 കോടി ടിഎച്ച് 577825 എന്ന നമ്പറിന്

ഒന്നാം സമ്മാനം ടിഎച്ച് 577825 എന്ന നമ്പറിന്. ടിക്കറ്റ് വിറ്റഴിച്ചത് പാലക്കാട് ഓഫിസിൽ നിന്നും തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്നുള്ള ഏജൻ്റ് തങ്കരാജൻ. ഏജൻസി നമ്പർ 2356.

1:18 PM, 4 Oct 2025 (IST)

ഭാഗ്യശാലിയെ ഉടനറിയാം, ട്രയൽ റണ്‍

തിരുവോണം ബമ്പർ നറുക്കെടുപ്പ് ട്രയൽ റണ്‍ നടത്തുന്നു. രണ്ടു തവണയാണ് ട്രയൽ റണ്‍.

പൂജാ ബമ്പർ പ്രകാശനത്തിൽ നിന്നും (ETV Bharat)

1:12 PM, 4 Oct 2025 (IST)

പൂജാ ബമ്പർ പ്രകാശനം ചെയ്‌തു

പൂജാ ബമ്പർ പ്രകാശനം ചെയ്‌ത് ധനമന്ത്രി. ഒരു ലോട്ടറി ഒഴികെ ബാക്കിയെല്ലാം വിൽപന നടത്തിയെന്ന് ധനമന്ത്രി. രണ്ട് ലക്ഷം പേർക്ക് തൊഴിൽ നൽകാനും കേരള ഭാഗ്യക്കുറിയ്‌ക്കാവുന്നുവെന്ന് മന്ത്രി.

മന്ത്രി കെ. എൻ ബാലഗോപാൽ സംസാരിയ്‌ക്കുന്നു (ETV Bharat)

1:07 PM, 4 Oct 2025 (IST)

ചടങ്ങുകള്‍ക്ക് തുടക്കം

തിരുവനന്തപുരം ഗോര്‍ഖി ഭവനില്‍ ചടങ്ങുകള്‍ക്ക് തുടക്കം. തിരുവോണം ബമ്പർ നറുക്കെടുപ്പും പൂജാ ബമ്പർ ലോട്ടറി പ്രകാശനവും ഇന്ന് നടക്കും.

