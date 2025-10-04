അടിച്ചു മോനേ..... 25 കോടി ഈ നമ്പറിന്, തിരുവോണം ബമ്പർ നറുക്കെടുപ്പ് തത്സമയം

അഞ്ചാം സമ്മാനം നേടിയ ടിക്കറ്റുകള്:
TA 191709
TB 741704
TC 228327
TD 259830
TE 827220
TG 268085
TH 774593
TJ 382595
TK 703760
TL 270654
Published : October 4, 2025 at 1:04 PM IST|
Updated : October 4, 2025 at 1:09 PM IST
ആരായിരിക്കും ആ ഭാഗ്യവാൻ? കോടിപതി ആരെന്നറിയാൻ കേരളം ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിയ്ക്കുകയാണ്. തിരുവോണം ബമ്പർ നറുക്കെടുപ്പിന് ഇനി നിമിഷങ്ങള് മാത്രം. തിരുവനന്തപുരം ഗോര്ഖി ഭവനില് ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ട് മണിക്ക് ധനകാര്യമന്ത്രി കെ.എന്. ബാലഗോപാല് ആണ് തിരുവോണം ബമ്പര് നറുക്കെടുപ്പ് നിര്വഹിക്കുക. കഴിഞ്ഞ 27-ന് മാറ്റിവച്ച തിരുവോണം ബമ്പര് നറുക്കെടുപ്പാണ് ഇന്ന് നടക്കുന്നത്. ഇന്ന് നറുക്കെടുക്കുന്ന ഓണം ബമ്പറിന് പുതുക്കിയ ജിഎസ്ടി നിരക്കുകൾ ബാധകമായിരിക്കില്ല. 75 ലക്ഷം തിരുവോണം ബമ്പർ ലോട്ടറി ടിക്കറ്റുകളാണ് ലോട്ടറി വകുപ്പ് വിറ്റഴിച്ചത്. സെപ്റ്റംബർ 26 നായിരുന്നു മുൻപ് തിരുവോണം ബമ്പർ നറുക്കെടുപ്പ് നിശ്ചയിച്ചിരുന്നത്. കനത്ത മഴയിൽ ടിക്കറ്റുകൾ വിറ്റഴിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഏജൻ്റുമാർ ലോട്ടറി ഡയറക്ടറേറ്റിനെ സമീപിച്ചതിനെ തുടർന്ന് നറുക്കെടുപ്പ് തീയതി മാറ്റിവയ്ക്കുകയായിരുന്നു. 25,000 രൂപയ്ക്ക് മുകളിൽ സമ്മാനത്തുക ലഭിക്കുന്ന ടിക്കറ്റുകൾക്ക് മാത്രമേ നികുതിയുള്ളു. 25,000 രൂപയ്ക്ക് മുകളിലേക്കുള്ള സമ്മാന തുകയുടെ ഏജൻസി കമ്മീഷൻ 12 ശതമാനവും ഇൻകം ടാക്സ് 30 ശതമാനവും കഴിഞ്ഞ ശേഷമുള്ള തുകയാകും ഭാഗ്യശാലിക്ക് ലഭിക്കുകയെന്നും ലോട്ടറി പബ്ലിസിറ്റി ഓഫിസർ ശ്രീകാന്ത് ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.സമ്മാന തുകയും ഭാഗ്യശാലിക്ക് ലഭിക്കുന്ന തുകയും ഏജൻ്റ് കമ്മീഷനും വിശദമായി:ഒന്നാം സമ്മാനം 25 കോടി രൂപ: ഏജൻസി കമ്മീഷൻ - 3 കോടിഇൻകം ടാക്സ്- 6.6 കോടിഭാഗ്യശാലിക്ക് ലഭിക്കുന്ന തുക - 15.40 കോടി രൂപ സമാശ്വാസ സമ്മാനം 5 ലക്ഷം രൂപ: ഏജൻസി കമ്മീഷൻ - 60,000 രൂപഇൻകം ടാക്സ്- 1,32,000 രൂപഭാഗ്യശാലിക്ക് ലഭിക്കുന്ന തുക -3.08 ലക്ഷം രൂപ രണ്ടാം സമ്മാനം 1 കോടി: ഏജൻസി കമ്മീഷൻ - 60 ലക്ഷംഇൻകം ടാക്സ്- 1.32 കോടി രൂപഭാഗ്യശാലിക്ക് ലഭിക്കുന്ന തുക - 3.08 കോടി രൂപ മൂന്നാം സമ്മാനം 50 ലക്ഷം രൂപ: ഏജൻസി കമ്മീഷൻ - 12 ലക്ഷംഇൻകം ടാക്സ് - 26.40 ലക്ഷംഭാഗ്യശാലിക്ക് ലഭിക്കുന്ന തുക - 61.60 ലക്ഷം നാലാം സമ്മാനം ഒരു ലക്ഷം രൂപ: ഏജൻസി കമ്മീഷൻ - 12,000 രൂപഇൻകം ടാക്സ് - 26,400 രൂപഭാഗ്യശാലിക്ക് ലഭിക്കുന്ന തുക - 61,600
LIVE FEED
നാലാം സമ്മാനം നേടിയ ടിക്കറ്റുകള്:
TA 610117
TB 510517
TC 551940
TD 150095
TE 807156
TG 527595
TH 704850
TJ 559227
TK 840434
TL 581935
ഇത്തവണ നടന്നത് റെക്കോഡ് വിൽപന എന്ന് ധനമന്ത്രി കെ എൻ ബാലഗോപാൽ. ഒരു ടിക്കറ്റൊഴികെ ബാക്കിയെല്ലാം വിറ്റു. നിരവധി പേർക്കാണ് ഇതിൻ്റെ ഗുണം ലഭിക്കുന്നത്. സമൂഹത്തിൻ്റെ പണം സമൂഹത്തിന് തന്നെ പോകുന്ന പദ്ധതിയാണിത്. സർക്കാരിന് ലഭിക്കുന്ന പണം കാരുണ്യ ഉള്പ്പെടെയുള്ള ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങള്ക്ക് ചെലവഴിക്കുന്നു. ഏജൻസിനുള്പ്പെടെ നിരവധി സഹായങ്ങള് നൽകുന്നുവെന്നും കെ എൻ ബാലഗോപാൽ പറഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ വർഷത്തേക്കാള് മൂന്ന് ലക്ഷത്തിലധികം ടിക്കറ്റുകള് ഇത്തവണ വിറ്റഴിച്ചെന്ന് മന്ത്രി ആൻ്റണി രാജു. നിരവധി പേർക്ക് തൊഴിൽ നൽകിയെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
മൂന്നാം സമ്മാനം നേടിയ ടിക്കറ്റുകള്:
TA 195990
TA 774395
TB 283210
TB 802404
TC 355990
TC 815065
TD 235591
TD 501955
TE 605483
TE 701373
TG 239257
TG 848477
TH 262549
TH 668650
TJ 259992
TJ 768855
TK 482295
TK 530224
TL 270725
TL 669171
രണ്ടാം സമ്മാനം നേടിയ നമ്പറുകള്:
TK 459300
TD 786709
TC 736078
TC 760274
TL 669675
TG 176733
TD 779299
TB 659893
TH 464700
TH 784272
TB 714250
TL 214600
TB 221372
TG 307775
TL 160572
TL 701213
TL 600657
TG 801966
TG 733332
TG 385619
ഒന്നാം സമ്മാനം ടിഎച്ച് 577825 എന്ന നമ്പറിന്. ടിക്കറ്റ് വിറ്റഴിച്ചത് പാലക്കാട് ഓഫിസിൽ നിന്നും തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്നുള്ള ഏജൻ്റ് തങ്കരാജൻ. ഏജൻസി നമ്പർ 2356.
തിരുവോണം ബമ്പർ നറുക്കെടുപ്പ് ട്രയൽ റണ് നടത്തുന്നു. രണ്ടു തവണയാണ് ട്രയൽ റണ്.
പൂജാ ബമ്പർ പ്രകാശനം ചെയ്ത് ധനമന്ത്രി. ഒരു ലോട്ടറി ഒഴികെ ബാക്കിയെല്ലാം വിൽപന നടത്തിയെന്ന് ധനമന്ത്രി. രണ്ട് ലക്ഷം പേർക്ക് തൊഴിൽ നൽകാനും കേരള ഭാഗ്യക്കുറിയ്ക്കാവുന്നുവെന്ന് മന്ത്രി.
തിരുവനന്തപുരം ഗോര്ഖി ഭവനില് ചടങ്ങുകള്ക്ക് തുടക്കം. തിരുവോണം ബമ്പർ നറുക്കെടുപ്പും പൂജാ ബമ്പർ ലോട്ടറി പ്രകാശനവും ഇന്ന് നടക്കും.