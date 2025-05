ETV Bharat / state

പ്ലസ് ടു പരീക്ഷയില്‍ വിജയം 77.81 ശതമാനം; 30, 145 പേർക്ക് എ പ്ലസ്, 281394 പേർ ഉന്നത പഠനത്തിന് യോഗ്യത നേടിയെന്ന് മന്ത്രി വി ശിവന്‍കുട്ടി - PLUS TWO VHSE RESULT

Published : May 22, 2025 at 3:02 PM IST | Updated : May 22, 2025 at 3:34 PM IST

LIVE FEED വിജയശതമാനം കുറഞ്ഞത് പഠന നിലവാരം ഉയരുന്നതിൻ്റെ ലക്ഷണം വിജയശതമാനം കുറഞ്ഞത് പഠന നിലവാരം ഉയരുന്നതിൻ്റെ ലക്ഷണമെന്ന് മന്ത്രി വി ശിവന്‍കുട്ടി. പരീക്ഷ നടത്തുന്നത് എല്ലാവർക്കും ജയിക്കാനല്ലലോ, മോശമായി എഴുതുന്നവർ തോൽക്കും. പരീക്ഷ നടത്തിപ്പുകാർക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുക്കാനാവില്ല. കുട്ടികൾ നേരിടുന്ന കുറവ് കണ്ടെത്തി പരിഹരിച്ചു മുന്നോട്ടു പോകാനാണ് തീരുമാനം. നിലവാരമുള്ള പരീക്ഷ ഫലമെന്നാണ് പൊതുവെയുള്ള അഭിപ്രായമെന്നും പരീക്ഷാഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് ശിവന്‍കുട്ടി പറഞ്ഞു. സർക്കാർ സ്‌കൂളുകളിലെ വിജയശതമാനം 73.23 സർക്കാർ സ്‌കൂളുകളിൽ 73.23 ശതമാനം വിദ്യാർഥികൾ വിജയിച്ചു. എയ്‌ഡഡ് സ്‌കൂളുകളിൽ 82.16 ഉം അൺ എയ്‌ഡഡ് സ്‌കൂളുകളിൽ 75.91 ശതമാനവുമാണ് വിജയം. തുടർ പഠനത്തിന് അർഹത നേടിയവർക്ക് കരിയർ ഗൈഡൻസ് ക്ലാസ് തുടർ പഠനത്തിന് അർഹത നേടിയവർക്ക് കരിയർ ഗൈഡൻസ് ക്ലാസ് സ്‌കൂളുകളിൽ സംഘടിപ്പിക്കുമെന്ന് മന്ത്രി വി ശിവന്‍കുട്ടി. മെയ് 26 നാകും ക്ലാസ് സംഘടിപ്പിക്കുക ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിദ്യാർഥികളെ പരീക്ഷയ്ക്കിരുത്തിയത് മലപ്പുറം എസ് വി ഹയർ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിദ്യാർഥികളെ പരീക്ഷയ്ക്കിരുത്തിയ സ്‌കൂൾ മലപ്പുറം എസ് വി ഹയർ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂൾ. 785 വിദ്യാർഥികളാണ് ഇവിടെനിന്ന് പരീക്ഷ എഴുതിയത്. പുനർ മൂല്യനിർണയം, സൂക്ഷ്‌മ പരിശോധന അപേക്ഷിക്കേണ്ട തീയതി മെയ് 27 പുനർ മൂല്യനിർണയം, സൂക്ഷ്‌മ പരിശോധന എന്നിവയ്ക്ക് അപേക്ഷിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി മെയ് 27. വിഎച്ച്എസ്ഇ വിജയശതമാനം 70.06 വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കന്‍ഡറി പരീക്ഷ വിജയശതമാനം 70.06 പ്ലസ് ടു പരീക്ഷയില്‍ എല്ലാ വിഷയങ്ങള്‍ക്കും എ പ്ലസ് നേടിയത് 30, 145 പേർ പ്ലസ് ടു പരീക്ഷയില്‍ എല്ലാ വിഷയങ്ങള്‍ക്കും എ പ്ലസ് നേടിയത് 30, 145 പേർ. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇത് 39,242 ആയിരുന്നു കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ വിജയശതമാനം 78.69% കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ വിജയശതമാനം 78.69% സയൻസ് ഗ്രൂപ്പ്‌ വിജയശതമാനം - 83.24 ഹ്യുമാനിറ്റീസ് വിജയശതമാനം -74.21 അൺ എയിഡഡ് വിജയശതമാനം -75.92 സ്പെഷ്യൽ സ്കൂൾ വിജയശതമാനം -86.40 കലാമണ്ഡലം വിജയശതമാനം - 80.36 വിജയശതമാനത്തില്‍ മുന്നില്‍ എറണാകുളം, പിന്നില്‍ കാസര്‍കോട് വിജയശതമാനത്തില്‍ മുന്നില്‍ എറണാകുളം. 83.09 ആണ് വിജയ ശതമാനം. ഏറ്റവും പിന്നില്‍ കാസര്‍കോട് ജില്ലയാണ്, 71.09 ആണ് വിജയശതമാനം സേ പരീക്ഷ ജൂൺ 23 മുതൽ 27 വരെ ഹയർ സെക്കന്‍ഡറിയിൽ 89 മൂല്യനിർണയ ക്യാമ്പുകളും വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കന്‍ഡറിയിൽ 8 ക്യാമ്പുകളും സജ്ജമാക്കിയായിരുന്നു മൂല്യനിർണയം. 381 പരീക്ഷ കേന്ദ്രങ്ങളിലാണ് പരീക്ഷ നടന്നത്. സേ പരീക്ഷ ജൂൺ 23 മുതൽ 27 വരെ പ്ലസ് ടു പരീക്ഷയില്‍ വിജയം 77.81 ശതമാനം; 281394 പേർ ഉന്നത പഠനത്തിന് യോഗ്യത നേടിയെന്ന് മന്ത്രി വി ശിവന്‍കുട്ടി 2002 സ്കൂളുകളിൽ 370642 പേർ പരീക്ഷയെഴുതി. ഇതിൽ 281394 പേർ ഉന്നത പഠനത്തിന് യോഗ്യത നേടി. 77.81 ആണ് വിജയ ശതമാനം

