- പ്ലാറ്റിനം കോര്ണറിലേക്ക് പ്രവേശിക്കേണ്ടവര് മാളിക്കയില് പേ ആന്ഡ് പാര്ക്കിലെത്തി, ജെട്ടി വഴി പ്രവേശിക്കണം. ഹവേലി ഹോട്ടലിന് പടിഞ്ഞാറായാണ് പ്ലാറ്റിനം കോര്ണര്.
- ക്ഷണിതാക്കള് രാജീവ് ജെട്ടിവഴി പ്രവേശിക്കണം. ഹവേലി ഹോട്ടലിന് പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്താണ് ഇത്.
- വിവിഐപികളും മാധ്യമങ്ങളും കെഎസ്ആര്ടിസി ബസ്സ്റ്റാന്ഡിന് സമീപമുള്ള ലേക്ക് പാലസ് ജെട്ടി വഴി പ്രവേശിക്കണം.
- ടൂറിസ്റ്റ് ഗോള്ഡ് ടിക്കറ്റുകാര് ഡിടിപിസി ജെട്ടി വഴിയാണ് വരേണ്ടത്.
- ടൂറിസ്റ്റ് സില്വര് പാസുകാര് എസ് ഡബ്ല്യൂടിഡി ജെട്ടി വഴി എത്തുക.
- റോസ് കോര്ണര്, വിക്ടറി ലെയിന്, ലേക്ക് വ്യൂ എന്നിവിടങ്ങളിലേക്ക് ടൂറിസം ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടറുടെ ഓഫീസ് വഴി എത്തുക.
- ലോണിലേക്കും ആള് വ്യൂവിലേക്കും കെഎസ്ആര്ടിസി ബസ് സ്റ്റാന്ഡിന് കിഴക്കുള്ള പോഞ്ഞിക്കര വഴിയെത്തുക.
ജലപ്പൂരത്തിന് കൊടിയേറുന്നു; ഓളപ്പരപ്പിലെ വേഗ രാജാവിനെ തേടി വള്ളംകളി പ്രേമികൾ - NEHRU TROPHY BOAT RACE 2025
Published : August 30, 2025 at 1:44 PM IST|
Updated : August 30, 2025 at 2:03 PM IST
71ാമത് നെഹ്റു ട്രോഫി വള്ളംകളി പുന്നമടക്കായലില് ഉടൻ ആരംഭിക്കും. 21 ചുണ്ടൻ വള്ളങ്ങൾ അടക്കം 75 വള്ളങ്ങളാണ് കൊമ്പുകോര്ക്കുന്നത്. ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ടുമണിക്ക് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനാണ് വള്ളംകളി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നത്. മന്ത്രി പിഎ മുഹമ്മദ് റിയാസ് അധ്യക്ഷത വഹിക്കു. സിംബാബ്വെ ഡപ്യൂട്ടി മന്ത്രി രാജേഷ് കുമാർ ഇന്ദുകാന്ത് മോദി പങ്കെടുക്കും. ചെറുവള്ളങ്ങളുടെ ഹീറ്റ്സാണ് ആദ്യം നടക്കുക. ഹീറ്റ്സില് മുന്നിലെത്തുന്ന വള്ളങ്ങളാണ് ഫൈനലിലെത്തുക. ചുണ്ടൻവള്ളങ്ങളുടെ മത്സരം ആറു ഹീറ്റ്സുകളിലായാണ് നടക്കുക. ആദ്യ നാലിൽ നാലു വള്ളം, അഞ്ചാം ഹീറ്റ്സിൽ മൂന്നു വള്ളം, ആറാമത്തേതിൽ രണ്ടു വള്ളം എന്നിങ്ങനെയാണ് മത്സരക്രമം. ഹീറ്റ്സിൽ മികച്ച സമയത്ത് ഫിനിഷിങ് ലൈന് തൊടുന്ന നാലു വള്ളങ്ങൾ ഫൈനലിൽ ഏറ്റുമുട്ടും. വെർച്വൽ ലൈനിൽ ആദ്യം സ്പർശിക്കുന്ന വള്ളമാകും വിജയി. ഏകദേശം 1370 മീറ്റർ നീളമുള്ള റേസ് കോഴ്സാണ് ഉള്ളത്. 1.7 കി.മീ അടയാളപ്പെടുത്തിയ ട്രാക്കുകളായി തിരിക്കും. 100–150 തുഴച്ചിൽക്കാർ, അതിൽ ഹെൽസ്മാൻമാർ, ഗായകർ, താളം കീപ്പർമാർ എന്നിവരും ഉൾപ്പെടുന്നു. യഥാർഥ ആവേശം കിട്ടണമെങ്കിൽ പുന്നമട കായലിലിൽ തന്നെ പോണം. അതേസമയം ആവശ്യമെങ്കിൽ സെക്കൻ്റിൻ്റെ നൂറിലൊന്ന് പരിശോധിച്ച് ആരാണ് ആദ്യമെത്തിയതെന്ന് കണ്ടെത്തുകയും ജേതാക്കളെ തീരുമാനിക്കുകയും ചെയ്യും. ഇവിടെയും തുല്യതപാലിച്ചാൽ സംയുക്ത ജേതാക്കളെ പ്രഖ്യാപിക്കും. തുടർന്ന് നറുക്കെടുപ്പിലൂടെ ജേതാവിനെ പ്രഖ്യാപിക്കും. ഏറ്റവും കുറ്റമറ്റ രീതിയിൽ സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയൻ്റിലും ഫിനിഷിംഗ് പോയൻ്റിലും ഡിവൈസുകൾ സമയം രേഖപ്പെടുത്തും.
പ്രവേശനം ഇതുവഴി മാത്രം
ശക്തമായ കാറ്റ്, വള്ളംകളിക്ക് എത്തിയ ചുണ്ടൻ വള്ളം അപകടത്തിൽപ്പെട്ടു
നെഹ്റു ട്രോഫി വള്ളംകളിക്ക് എത്തിയ ചുണ്ടൻ വള്ളം പൊടുന്നനെ അപകടത്തിൽപ്പെട്ടു. ശക്തമായ കാറ്റിനെ തുടര്ന്ന് കുമരകം ഇമ്മാനുവൽ ബോട്ട് ക്ലബ് തുഴയുന്ന നടുവിലെപറമ്പൻ വള്ളം ആണ് അപകടത്തില്പെടുകയായിരുന്നു. അപകടത്തിൽ ആർക്കും പരിക്കില്ല. കുമരകത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരു ബോട്ട് എത്തിച്ച് കായലില് കുടുങ്ങിയ ടീമിനെ പുന്നമടയിലേക്ക് എത്തിച്ചു. ചുണ്ടൻ വള്ളത്തിന് കെടുപാടുകളില്ല.
