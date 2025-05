ETV Bharat / state

എസ്എസ്എൽസി പരീക്ഷയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എ പ്ലസ് മലപ്പുറത്ത്; തത്സമയ വിവരങ്ങൾ - SSLC RESULTS DECLARED

മന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടി എസ്എസ്എൽസി പരീക്ഷയുടെ ആദ്യദിനം വിദ്യാർഥികളെ സന്ദർശിച്ചപ്പോൾ ( ETV Bharat )

Published : May 9, 2025 at 3:05 PM IST | Updated : May 9, 2025 at 3:28 PM IST

LIVE FEED പാലാ, മാവേലിക്കര വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ലകൾ 100 ശതമാനം വിജയം പാലാ, മാവേലിക്കര വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ലകൾ 100 ശതമാനം വിജയം നേടി. 98.28 വിജയ ശതമാനമുള്ള ആറ്റിങ്ങൽ വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ലയിലാണ് ഏറ്റവും കുറവ് വിജയ ശതമാനം നേടിയത്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിദ്യാർഥികൾ എ പ്ലസ് നേടിയത് മലപ്പുറം വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ലയിലാണ്. 4,115 പേർ മുഴുവൻ വിഷയങ്ങളിലും എ പ്ലസ് നേടി. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇത് 4934 ആയിരുന്നു. വിജയ ശതമാനം കുറഞ്ഞ സ്കൂൾ തിരുവനന്തപുരത്ത് സംസ്ഥാനത്ത് ഏറ്റവും വിജയ ശതമാനം കുറഞ്ഞ സ്കൂൾ തിരുവനന്തപുരത്തെ കരിക്കകം എച്ച് എസ് സ്കൂൾ ഗൾഫിൽ പരീക്ഷ എഴുതിയത് 681 പേർ ഗൾഫ് മേഖലയിൽ 7 പരീക്ഷ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ 681 വിദ്യാർഥികൾ പരീക്ഷയെഴുതി ഇതിൽ 675 പേർ വിജയിച്ചു ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേർ പരീക്ഷയെഴുതിയത് മലപ്പുറത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പരീക്ഷയെഴുതിയത് പി കെ എം എം എച്ച് എസ്, മലപ്പുറം ഒരു കുട്ടി പരീക്ഷ എഴുതിയത് രണ്ട് സ്കൂളുകൾ സെൻ്റ് ജോസഫ്സ് എച്ച്എസ്എസ് പേട്ട കണ്ണൂർ ഫോർട്ട് എച്ച് എസ് എസ് തിരുവനന്തപുരം ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിജയം കണ്ണൂർ റവന്യു ജില്ലയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിജയം കണ്ണൂർ റവന്യു ജില്ലയിൽ 99.89 ശതമാനം ഏറ്റവും കുറവുള്ള റവന്യു ജില്ല തിരുവനന്തപുരം 98.59 ശതമാനം 61,449 പേർക്ക് എല്ലാ വിഷയത്തിലും എ പ്ലസ് 99.69 കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ വിജയ ശതമാനം 61,449 വിദ്യാർഥികൾക്ക് എല്ലാ വിഷയത്തിലും എ പ്ലസ് വിജയ ശതമാനം 99.5 % 427020 പേർ പരീക്ഷ എഴുതിയപ്പോൾ 424583 പേർ വിജയിച്ചു

