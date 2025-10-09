നാല് നില കെട്ടിടം കത്തി നശിക്കുന്നു.
തളിപ്പറമ്പില് വന് തീപിടിത്തം; അഗ്നിക്കിരയായി 10 കടകള്, മണിക്കൂറുകള്ക്ക് ശേഷം തീയണച്ചു
Published : October 9, 2025 at 6:59 PM IST
കണ്ണൂർ: തളിപ്പറമ്പിൽ സ്വകാര്യ കടയിൽ വൻ തീപിടിത്തം. മിൽമാ ബൂത്തിനടുത്തുള്ള ഷാലിമാർ സ്റ്റോറിലാണ് തീപിടിത്തമുണ്ടായത്. സമീപത്തെ 10 കടകളിലേക്ക് തീപടർന്നു. വൈകിട്ട് അഞ്ചുമണിയോടെയാണ് വ്യാപാര സമുച്ചയത്തിൽ തീപിടിത്തമുണ്ടായത്.
തീപിടിത്തം അക്ഷരാർദ്ധത്തിൽ തളിപ്പറമ്പിനെ വിഴുങ്ങുകയായിരുന്നു. ബസ് സ്റ്റാൻഡിന് സമീപത്തെ കെ.വി കോംപ്ലക്സിലുള്ള കളിപ്പാട്ട വിൽപനശാലയിൽ നിന്നാണ് തീ പടര്ന്നത്. ഇത് സമീപത്തെ മറ്റ് കടകളിലേക്കും പടരുകയായിരുന്നു. എന്നാൽ തളിപ്പറമ്പിലെ രണ്ട് യൂണിറ്റ് ഫയർ എഞ്ചിൻ കൊണ്ട് തീരുന്നതായിരുന്നില്ല തീയുടെ വ്യാപ്തി.
മൂന്ന് നില കെട്ടിടത്തിലെ 10 കടകൾ പൂർണമായും കത്തിയമർന്നു. അഗ്നിരക്ഷാസേനയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ തീയണയ്ക്കാനുള്ള ശ്രമം മണിക്കൂറുകളായി തുടര്ന്നു. രണ്ട് കോംപ്ലക്സുകളിലെ അൻപതോളം സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് തീ പടർന്നതായി ദൃക്സാക്ഷികൾ പറഞ്ഞു. തീപിടിത്തമുണ്ടായ കടയ്ക്ക് സമീപത്തെ തുണിക്കടകളിലേക്കും മൊബൈൽ ഫോൺ വിൽപനശാലകളിലേക്കും തീ പടർന്നതാണ് സ്ഥിതി ഗുരുതരമാക്കിയത്.
തളിപ്പറമ്പ്, കണ്ണൂർ, മട്ടന്നൂർ, തുടങ്ങി വിവിധയിടങ്ങളിൽ നിന്നും എട്ട് ഫയർഫോഴ്സ് യൂണിറ്റുകൾ സ്ഥലത്തെത്തിയാണ് തീയണച്ചത്. കടകളിലെ ഗ്യാസ് സിലിണ്ടറുകൾ പൊട്ടിത്തെറിച്ചതാണ് തീ അതിവേഗം പടരാൻ കാരണമായത് എന്നാണ് ദൃക്സാക്ഷികൾ പറയുന്നത്. കോംപ്ലക്സിൽ നിരവധി കടകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. തീ സമീപ കെട്ടിടങ്ങളിലേക്ക് പടരുന്നത് ഒഴിവാക്കാനായെന്ന് ജില്ലാ ഫയർ ഓഫിസർ പറഞ്ഞു.
തീ ഒരുപരിധി വരെ നിയന്ത്രണ വിധേയമാക്കാനായെന്നും ആദ്യം തീപിടിച്ച കടകളാണ് പൂർണമായും കത്തിയതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അതേസമയം തീപിടിച്ച് അരമണിക്കൂറിലേറെ കഴിഞ്ഞാണ് തളിപ്പറമ്പ് ഫയർഫോഴ്സ് പോലും സ്ഥലത്തെത്തിയതെന്ന് നാട്ടുകാർ ആരോപിച്ചു. സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങൾ സമ്പൂര്ണമായി പാളിയെന്ന് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് വിപി റഷീദ് പറഞ്ഞു.
LIVE FEED
ബസ് സ്റ്റാന്റില് നിന്നും ആളുകളെ മാറ്റി.
തീപിടിച്ച കെട്ടിടങ്ങളില് നിന്നും ഗ്യാസ് സിലിണ്ടറുകള് പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്നതായാണ് വിവരം. ഇത്തരം സാഹചര്യം കണക്കിലെടുത്താണ് ബസ് സ്റ്റാന്റില് നിന്നും ആളുകളെ മാറ്റിയത്.
തീയണയ്ക്കാന് തീവ്ര ശ്രമം.
ഷോര്ട്ട് സര്ക്യൂട്ടെന്ന് നിഗമനം.
ഷോര്ട്ട് സര്ക്യൂട്ടാണ് തീപിടിത്തത്തിന് കാരണമെന്നാണ് ലഭിക്കുന്ന വിവരം.
നാല് നില കെട്ടിടത്തില് നിന്നാണ് തീ പടര്ന്നത്.
തീപിടിത്തം ബസ് സ്റ്റാന്റിന് സമീപത്ത്.
കൂടുതല് ഫയര് ഫോഴ്സ് സംഘം സ്ഥലത്ത്.
തീ അണയ്ക്കാന് ശ്രമം തുടരുന്നു.