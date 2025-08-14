ETV Bharat / state

എഡിജിപി അജിത് കുമാറിന് തിരിച്ചടി; അനധികൃത സ്വത്ത് സമ്പാദന കേസിൽ വിജിലൻസ് ക്ലീൻചിറ്റ് തള്ളി കോടതി - COURT DISMISS ADGP CLEAN CHIT

VIGILANCE COURT KERALA POLICE ADGP AJITH KUMAR ILLEGAL ASSET CASE
ADGP M R Ajith Kumar (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 14, 2025 at 1:43 PM IST

തിരുവനന്തപുരം: സർക്കാർ നിർദേശ പ്രകാരം എഡിജിപി അജിത് കുമാറിനെതിരെ നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ വിജിലൻസ് സമർപ്പിച്ച ക്ലീൻ ചിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് തിരുവനന്തപുരം വിജിലൻസ് കോടതി തള്ളി. വിജിലൻസ് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ കൃത്യതയില്ല എന്ന് കണ്ടെത്തിയാണ് കോടതിയുടെ നടപടി. കേസിൽ പരാതിക്കാരൻ നെയ്യാറ്റിൻകര നാഗരാജൻ്റെ മൊഴി കോടതി ഈ മാസം 30 ന് നേരിട്ട് കേൾക്കും.

കേസിൻ്റെ ഇനിയുള്ള അന്വേഷണ നടപടികൾ കോടതി നേരിട്ട് നടത്തും. പരാതിക്കാരൻ്റെയും സാക്ഷികളുടെയും മൊഴി കോടതി നേരിട്ട് സ്വീകരിക്കും. അജിത് കുമാർ ഭാര്യാ സഹോദരന്‍റെ പേരിൽ കവടിയാറിൽ ഭൂമി വാങ്ങി ആഡംബര വീട് പണിതതിൽ അഴിമതി ഉണ്ടെന്നായിരുന്നു ആരോപണം. സർക്കാർ നിർദേശപ്രകാരം നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് ഓഗസ്‌റ്റ് ഒന്നിന് വിജിലൻസ് എഡിജിപിക്ക് ക്ലീൻ ചിറ്റ് നൽകിയത്.

ഡിജിപിയുടെ കീഴിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവരാണ് അന്വേഷണം നടത്തിയതെന്നും അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരം ഒരു ക്ലീൻ ചിറ്റ് നൽകിയതും എന്നാണ് ഹർജിക്കാരൻ്റെ വാദം. ഇത് കൂടാതെ പട്ടം സബ് രജിസ്‌ട്രാർ ഓഫിസ് പരിധിയിൽ ഉള്ള ഭൂമി 33 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങി. കവടിയാറിൽ 31 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക്‌ ഒരു ഫ്ലാറ്റ് വാങ്ങുകയും ചെയ്‌തു.

ഇത് പിന്നീട് 65 ലക്ഷം രൂപയ്‌ക്ക് മറിച്ച് വിറ്റു. ഇത്തരം ആരോപണങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചില്ല എന്നും വാദമുയർന്നു.എന്നാൽ നിലവിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന പരാതികൾ കൃത്യമായി അന്വേഷിച്ചു, പരാതിക്കാരൻ പരാതിയിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ അല്ല വാദം പറയുമ്പോൾ പറയുന്നത് എന്ന് സർക്കാർ അഭിഭാഷകൻ മറുപടി നൽകി.

എംആര്‍ അജിത് കുമാര്‍ ഭാര്യാ സഹോദരനുമായി ചേര്‍ന്ന് സെൻ്റിന് 70 ലക്ഷം രൂപ വിലയുളള ഭൂമി തിരുവനന്തപുരം കവടിയാറില്‍ വാങ്ങി ആഡംബര കെട്ടിടം നിര്‍മിക്കുന്നതില്‍ അഴിമതിപണം ഉണ്ടെന്നായിരുന്നു ഹര്‍ജിക്കാരൻ്റെ വാദം. ഇതിനായി മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പൊളിറ്റക്കല്‍ സെക്രട്ടറി പി. ശശി എഡിജിപിയെ വഴിവിട്ട് സഹായിക്കുന്നതായും ഹര്‍ജിക്കാരന്‍ ആരോപിച്ചിരുന്നു.

