തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നവംബർ-ഡിസംബർ മാസങ്ങളിൽ; തീവ്ര വോട്ടർപട്ടിക പരിഷ്കരണം മാറ്റിവയ്ക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടെന്ന് മുഖ്യ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫീസർ
തീവ്ര വോട്ടർ പട്ടിക പരിഷ്കരണം മാറ്റിവെയ്ക്കണമെന്ന് കേന്ദ്ര തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടെന്ന് മുഖ്യ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫീസർ രത്തൻ യു ഖേൽക്കർ ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.
Published : September 23, 2025 at 3:10 PM IST|
Updated : September 23, 2025 at 3:34 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നവംബർ ഡിസംബർ മാസങ്ങളിൽ നടക്കാനാണ് സാധ്യതയെന്ന് സംസ്ഥാന തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷണർ എ ഷാജഹാന്റെ ഓഫീസ് അറിയിച്ചു. തീവ്ര വോട്ടർ പട്ടിക പരിഷ്കരണവും ഇതേ കാലയളവിൽ നടക്കാനിരിക്കെ തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ ചുമതല വഹിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർ തന്നെയാകും വോട്ടർ പട്ടിക പരിഷ്കരണത്തിനും മേൽനോട്ടം വഹിക്കേണ്ടി വരിക.
ഇതു പരിഗണിച്ചു തീവ്ര വോട്ടർ പരിഷ്കരണം മാറ്റിവെയ്ക്കണമെന്ന് സംസ്ഥാന തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷണർ മുഖ്യ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫീസർക്ക് ശുപാർശ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. തീവ്ര വോട്ടർ പട്ടിക പരിഷ്കരണം മാറ്റിവെയ്ക്കണമെന്ന് കേന്ദ്ര തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടെന്ന് മുഖ്യ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫീസർ രത്തൻ യു ഖേൽക്കർ ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.
വരാനിരിക്കുന്ന തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പ്രിസൈഡിങ് ഓഫീസർമാരായി പ്രവർത്തിക്കേണ്ട ജില്ലാ കളക്ടർമാർ, തഹസിൽദാർമാർ തുടങ്ങിയ സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി കുറച്ചുനാൾ മുൻപ് മറ്റൊരു കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയിരുന്നു. രാഷ്ട്രീയപാർട്ടി പ്രതിനിധികൾ ഉന്നയിച്ചത് പോലെ തന്നെ തീവ്ര വോട്ടർ പട്ടിക പരിഷ്കരണം മാറ്റിവയ്ക്കണമെന്ന് തന്നെയാണ് ഇവരും ആവശ്യപ്പെട്ടത്.
എന്നാൽ അന്തിമ തീരുമാനം കേന്ദ്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നാണ് ഉണ്ടാകേണ്ടത്. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തേണ്ട തീയതി സംബന്ധിച്ച് അന്തിമ തീരുമാനമായിട്ടില്ല. എന്നാൽ തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ മുന്നൊരുക്കങ്ങൾക്കു മുന്നോടിയായിട്ടായിരുന്നു ഇന്നത്തെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണറുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയെന്നും രത്തൻ യു ഖേൽക്കർ പറഞ്ഞു.
അതേ സമയം തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് മുന്നിൽ കണ്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ സജീവമാക്കാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ് യു ഡി എഫ്, എൽ ഡി എഫ്, ബി ജെ പി ക്യാമ്പുകൾ. സർക്കാരിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ വികസന സദസ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ സംസ്ഥാന തല ഉദ്ഘാടനം ഇന്നലെ തിരുവനന്തപുരത്ത് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ നിർവഹിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ പൊതു പണം ചിലവഴിച്ചുള്ള പ്രചാരണ പരിപാടിയുമായി സഹകരിക്കില്ലെന്നാണ് യു ഡി എഫ് നിലപാട്. പരിപാടി പ്രതിപക്ഷ ബഹിഷ്കരിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.
പ്രതിപക്ഷം കൂടെ നിന്നില്ലെങ്കിലും വികസനം നടപ്പിലാക്കാൻ ഞങ്ങൾ ബാധ്യസ്ഥരെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പ്രസംഗം. എല്ലാവരുടെയും പങ്കാളിതമെന്നതാണ് ഞങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്ന സമീപനം. എല്ലാവരും അവരുടെ നാടിന്റെ വികസനത്തിന് കഴിയാവുന്ന പിന്തുണ നൽകണം. രാഷ്ട്രീയ അടിസ്ഥാനത്തിലും മുന്നണി അടിസ്ഥാനത്തിലും എപ്പോഴും നാടിന്റെ വികസനത്തിന് മുൻഗണന കാണിക്കണം. ആ ചുമതല ഉത്തരവാദിത്വപ്പെട്ടവർ കാണിക്കുന്നതായി കാണുന്നില്ലെന്നും വികസന സദസിന്റെ ഉദ്ഘാടന വേളയില് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞിരുന്നു.