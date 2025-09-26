ETV Bharat / state

നാലര പതിറ്റാണ്ടായി താമസം പാർട്ടി ഓഫിസിൽ, ചെരിപ്പിടാത്ത സഖാവ്; ഒരേ ഒരു ഭാസ്‌കരേട്ടൻ

45 വർഷമായി താമസം മാവിലായിയിലെ പാർട്ടി ഓഫിസിൽ. ആറു പതിറ്റാണ്ടോളം നഗ്നപാദനായി സേവനം. എകെജിയ്‌ക്ക് ജന്മം നൽകിയ പെരളശേരിയുടെ സ്വന്തം സഖാവ്.

Comrade PV BHASKARAN KANNUR Mavilayi CPM Office barefooted Comrade
Comrade P V Bhaskaran (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 26, 2025 at 5:55 PM IST

ഴുപത്തി മൂന്നുകാരനായ പിവി ഭാസ്‌കരന് തപാലെത്തുന്നത് സിപിഎം എടക്കാട് ഏരിയാ കമ്മിറ്റി ഓഫിസ്, മുണ്ടലൂര്‍ പി ഒ, പെരളശ്ശേരി എന്ന വിലാസത്തിലാണ്. പൊതു പ്രവര്‍ത്തകനായതു കൊണ്ട് പാര്‍ട്ടി ഓഫിസിന്‍റെ വിലാസം കൊടുത്തതാകും, വീട്ടഡ്രസ് വേറെ കാണും എന്ന് ചിന്തിച്ചെങ്കില്‍ തെറ്റി. കഴിഞ്ഞ നാല്‍പ്പത്തഞ്ച് വര്‍ഷമായി ഭാസ്‌കരന് ഇതു തന്നെയാണ് വീടും ഓഫിസും എല്ലാമെല്ലാം.

പിവി ഭാസ്‌കരനെ അറിയാത്തവരില്ല പെരളശ്ശേരിയില്‍. 45 വര്‍ഷക്കാലം പാര്‍ട്ടി ഓഫിസില്‍ താമസം. സാദാ ഹോട്ടലില്‍ നിന്നും ഭക്ഷണം. പാര്‍ട്ടിയെ ജീവനു തുല്യം സ്‌നേഹിച്ച് വിവാഹം പോലും വേണ്ടെന്ന് വച്ചു. മാതാപിതാക്കളില്‍ നിന്നും ലഭിച്ച സ്വത്തുക്കള്‍ സഹോദരങ്ങള്‍ക്ക് നല്‍കി അവകാശം ഉപേക്ഷിച്ചു. കണ്ണൂര്‍ പെരളശ്ശേരിയില്‍, എകെജിക്ക് ജന്മം നല്‍കിയ നാട്ടില്‍ രാഷ്ട്രീയ ഭേദമെന്യേ എല്ലാവരുടേയും ഭാസ്‌കരേട്ടൻ്റെ കഥ ഇങ്ങിനെ.

സഖാവ് പിവി ഭാസ്‌കരന്‍ 1980 മുതല്‍ പാര്‍ട്ടി ഓഫിസിലെ പരിമിതമായ സൗകര്യത്തിലാണ് കഴിഞ്ഞു പോന്നത്. അതിനുമുണ്ട് ഒരു ചരിത്രം. 1980ല്‍ ഇടതുമുന്നണി ഘടകകക്ഷിയായ ഐഎന്‍എല്ലിനായിരുന്നു എടക്കാട് നിയമസഭാ മണ്ഡലത്തില്‍ സ്ഥാര്‍ത്ഥിത്വം നല്‍കിയത്. പിപിവി മൂസ മത്സരിക്കവേ മാവിലായിയിലെ സിപിഎം ഓഫിസായിരുന്നു ഇടതു മുന്നണിയുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിറ്റി ഓഫിസ്. അക്കാലത്ത് മാവിലായി ലോക്കല്‍ കമ്മിറ്റിയുടെ ചുമതല ഭാസ്‌കരനായിരുന്നു.

പിവി ഭാസ്‌കരൻ്റെ ജീവിത കഥ (ETV Bharat)

അന്ന് മുതലാണ് പാര്‍ട്ടി ഓഫിസില്‍ താമസമാരംഭിച്ചത്. മാവിലായിയിലെ അപ്പുവിൻ്റെയും മാതുവിൻ്റെയും മകനായ ഭാസ്‌കരന് പാര്‍ട്ടി എന്നാല്‍ ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവുമാണ്. എഴുപത്തി മൂന്ന് വയസായിട്ടും എന്തേ വാര്‍ധക്യകാല പെന്‍ഷന് അപേക്ഷിക്കാത്തത് എന്ന ചോദിച്ചാല്‍ പിവി ഭാസ്‌കരന്‍ തന്‍റെ ദര്‍ശനം വ്യക്തമാക്കിത്തരും.

“ജീവിതത്തില്‍ ഇന്നേവരെ ഒരു പ്രയാസവും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. എന്‍റെ പാര്‍ട്ടി ജീവിതത്തില്‍ പൂര്‍ണ തൃപ്‌തനാണ്. പാര്‍ട്ടി ഓഫിസില്‍ നിന്ന് മാറി മറ്റൊരു ജീവിതം വേണമെന്ന് ഇന്നേവരെ തോന്നിയിട്ടില്ല. വിദ്യാര്‍ഥി യുവജന സംഘടനകള്‍ നടത്തുന്ന പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ കാലോചിതമാണ്. പഴയ രീതിയില്‍ ത്യാഗോജ്വലമാകുന്നില്ല അവരുടെ പ്രവര്‍ത്തനമെന്ന നിലപാടൊന്നും എനിക്കില്ല.

അശരണരായവര്‍ക്ക് ഭക്ഷണപ്പൊതി എത്തിക്കുന്നതടക്കം യുവജന വിദ്യാര്‍ഥി സംഘടനകള്‍ ഏറ്റെടുക്കുന്ന പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളും സമരങ്ങളുമൊക്കെ ത്യാഗപൂര്‍ണം തന്നെയാണ്. പാര്‍ട്ടി നല്‍കുന്ന അലവന്‍സു കൊണ്ടാണ് ജീവിക്കുന്നത്. ഇന്നുവരേയും അതു കൊണ്ടാണ് ജീവിച്ചത്. ഒരുവിധ സാമ്പത്തിക പ്രയാസങ്ങളും എനിക്ക് നേരിടേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല.”

ഭിന്നശേഷിക്കാര്‍ക്ക് ലഭിക്കുന്ന പെന്‍ഷനും പാര്‍ട്ടി നല്‍കുന്ന അലവന്‍സുമാണ് ഭാസ്‌കരൻ്റെ വരുമാനം. ഇതില്‍ പൂര്‍ണ തൃപ്‌തിയുള്ളതുകൊണ്ടു തന്നെ വാര്‍ധക്യകാല പെന്‍ഷന്‍ ഭാസ്‌കരന്‍ നിഷേധിക്കുകയാണ്. എല്ലാവര്‍ക്കും ലഭ്യമാകുന്ന ജീവിത സാഹചര്യം മാത്രമേ കമ്യൂണിസ്‌റ്റുകാരനും കുടുംബവും ആഗ്രഹിക്കാവൂ എന്നാണ് ഭാസ്‌കരൻ്റെ പക്ഷം.

പിവി ഭാസ്‌കരൻ (ETV Bharat)

പാര്‍ട്ടിക്കായി മാറ്റിവച്ച ജീവിതം

1969ല്‍ ചെറുമാവിലായി യുപി സ്‌ക്കൂളില്‍ പഠിക്കുകയായിരുന്നു ഭാസ്‌കരന്‍. അതും ഏഴാം ക്ലാസില്‍. കെഎസ്‌യുവിൻ്റെ കുത്തകയായിരുന്നു അന്ന് പെരളശ്ശേരി സ്‌ക്കൂള്‍. വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്കു നേരെ നടന്ന ഒരു അക്രമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സ്‌ക്കൂള്‍ ലീഡറായിരുന്ന കെഎസ്‌യു നേതാവ് കെഎസ്എഫിനൊപ്പം സമരത്തിന് നേതൃത്വം നല്‍കി. ഈ സമരം കാണാന്‍ യുപി സ്‌ക്കൂളിലെ ഏഴാം തരക്കാരന്‍ പെരളശ്ശേരിയിലെത്തി.

സമരത്തിൻ്റെ ആവേശം ഭാസ്‌കരനിലും അലയടിച്ചു. കമ്യൂണിസ്‌റ്റ് അനുഭാവിയായിരുന്ന ചെത്തു തൊഴിലാളിയായിരുന്നു ഭാസ്‌കരൻ്റെ അച്ഛന്‍ അപ്പു. ഏഴാം തരം കഴിഞ്ഞ് പെരളശ്ശേരി ഹൈസ്‌ക്കൂളിലേക്ക് ഭാസ്‌കരന്‍ പ്രവേശനം നേടി. കെഎസ്‌യുവും കെഎസ്എഫും അന്ന് തുല്യ ശക്തികളായിരുന്നു. ഒമ്പതാം ക്ലാസില്‍ പഠിക്കുമ്പോള്‍ വിദ്യാര്‍ഥികളുടെ സംഘടനാ സ്വാതന്ത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തലശ്ശേരി കോടതിയില്‍ പിക്കറ്റിങ് സമരം നടന്നു.

ഈ സമരത്തില്‍ ഭാസ്‌കരനും പങ്കെടുത്തു. ചെറിയ തോതില്‍ ഭാസ്‌കരന് മര്‍ദനമേല്‍ക്കുകയും ചെയ്‌തു. അതോടെ ഭാസ്‌കരന്‍ വിദ്യാര്‍ഥി രാഷ്ട്രീയത്തില്‍ സജീവമായി. എസ്എഫ്ഐയുടെ കണ്ണൂര്‍ താലൂക്ക് ജോയ്‌ൻ്റ് സെക്രട്ടറിയായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുകയും ചെയ്‌തു. എസ്എഫ്ഐയുടെ അഖിലേന്ത്യാ സമ്മേളനത്തില്‍ പ്രതിനിധിയായി ഭാസ്‌കരന്‍ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. കൊല്‍ക്കത്തയിലായിരുന്നു സമ്മേളനം.

പിവി ഭാസ്‌കരനും സുഹൃത്തുക്കളും (ETV Bharat)

ചെരിപ്പിടാത്ത സഖാവ്

അവിടെ വച്ച് വിദ്യാര്‍ഥിയായ ഭാസ്‌കരന്‍ ജീവിതത്തിലെ മറ്റൊരു നിര്‍ണായക തീരുമാനമെടുത്തു. ആ തീരുമാനത്തിലൂടെ അദ്ദേഹം ഇപ്പോള്‍ നടന്നു കയറുന്നത് ആറ് പതിറ്റാണ്ടായി ചെരുപ്പ് ഉപയോഗിക്കാതെ പൊതു പ്രവര്‍ത്തനം നടത്തുന്ന മലയാളി എന്ന റിക്കാര്‍ഡിലേക്കാണ്. ഇതില്‍ പിവി ഭാസ്‌കരന്‍റെ റിക്കാര്‍ഡ് തിരുത്താന്‍ കേരളത്തില്‍ മറ്റൊരു പൊതു പ്രവര്‍ത്തകന്‍ ഉണ്ടാകുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. റിക്കാര്‍ഡിടാന്‍ വേണ്ടി ചെയ്‌തതല്ലെങ്കിലും ഇതിനു പിന്നിലും ഒരു കഥയുണ്ട്.

പതിനഞ്ചോ പതിനാറോ വയസുള്ളപ്പോള്‍ എസ്എഫ്ഐ അഖിലേന്ത്യാ സമ്മേളനത്തില്‍ പങ്കെടുക്കാന്‍ മറ്റ് വിദ്യാര്‍ഥി നേതാക്കള്‍ക്കൊപ്പം ഭാസ്‌കരനും കൊല്‍ക്കത്തയിലേക്ക് പോയിരുന്നു. അന്നാണ് ആദ്യമായും അവസാനമായും ഭാസ്‌കരന്‍ ചെരിപ്പിട്ടത്. അവിടെ കൊടും തണുപ്പായതിനാല്‍ എല്ലാവരും ചെരിപ്പും വസ്ത്രങ്ങളും കരുതണമെന്ന് സംഘടനാ നിര്‍ദേശങ്ങളും വന്നു.

ഭാസ്‌കരനാണെങ്കില്‍ ഒരു കൗതുകത്തിന് പോലും അതുവരെ ചെരിപ്പ് ധരിച്ചിട്ടില്ല. കണ്ണൂരില്‍ നിന്നും തീവണ്ടി കയറി മദിരാശിയിലെത്തി. മണിക്കൂറുകളോളം കാത്തു നിന്നാലേ കൊല്‍ക്കത്തയിലേക്കുള്ള വണ്ടി വരൂ. അതിനാല്‍ പ്രതിനിധികളെല്ലാം മദിരാശി റെയില്‍വേ സ്‌റ്റേഷനില്‍ നിന്നും പുറത്തിറങ്ങി ചെരിപ്പു തേടി നടന്നു. അന്നത്തെ മൂര്‍ മാര്‍ക്കറ്റില്‍ വിവിധ ഇനം ചെരിപ്പുകള്‍ നിരനിരയായി വച്ചിരുന്നു. കയ്യില്‍ കിട്ടിയത് പാകമൊന്നും നോക്കാതെ ഭാസ്‌കരന്‍ ബാഗില്‍ കരുതി.

കൊല്‍ക്കത്തയിലേക്ക് യാത്രയായി. താമസ സ്ഥലത്തെത്തി തൊട്ടടുത്ത ദിവസം രാവിലെ സമ്മേളന സ്ഥലത്തേക്ക് പോകവേ ചെരിപ്പ് ധരിച്ചു. കടുത്ത തണുപ്പില്‍ ഭാസ്‌കരനും ചെരിപ്പ് ധരിച്ച് വേദി വരെ എത്തി. എന്നാല്‍ ഈ ചെരിപ്പൊന്നും തനിക്ക് വഴങ്ങുന്നില്ലെന്ന് ഭാസ്‌കരന് ബോധ്യമായി. കൊല്‍ക്കത്തയിലെ തണുപ്പൊന്നും ഭാസ്‌കരൻ്റെ പാദങ്ങളെ ബാധിച്ചിരുന്നില്ല. കൊല്‍ക്കത്തയില്‍ മണിക്കൂറുകള്‍ മാത്രം ചെരിപ്പു ധരിച്ച ഭാസ്‌കരന്‍ പിന്നീട് ഒരിക്കലും ചെരിപ്പിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചില്ല.

എന്‍ രാമകൃഷ്‌ണൻ (ETV Bharat)

പതിറ്റാണ്ടിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ പ്രവര്‍ത്തനം

പൂര്‍ണ്ണ നഗ്നപാദനായി ആറ് പതിറ്റാണ്ടിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ പ്രവര്‍ത്തന പാരമ്പര്യം ഭാസ്‌കരന് മാത്രം സ്വന്തം. കേരളത്തില്‍ നടന്ന ആറ് പാര്‍ട്ടി കോണ്‍ഗ്രസിലും മദിരാശിയിലും ഹൈദരാബാദിലും കൊല്‍ക്കത്തയിലും നടന്ന പാര്‍ട്ടി കോണ്‍ഗ്രസ്സിലും ഭാസ്‌കരന്‍ കാഴ്‌ചക്കാരനായി എത്തിയിരുന്നു. 20 വര്‍ഷമായി ഭാസ്‌കരനെ പരിചയമുള്ളയാളാണ് പാര്‍ട്ടി പ്രവര്‍ത്തകനായ എന്‍. രാമകൃഷ്‌ണൻ.

ശാരീരിക അവശതകളൊന്നും വക വെക്കാതെ എല്ലാവരുമായും ഇടപെടാനും പ്രവൃത്തിക്കാനും ശ്രമിക്കുന്ന ഭാസ്‌കരനെപ്പറ്റി അദ്ദേഹത്തിനും നല്ലതു മാത്രമേ പറയാനുള്ളൂ. "പൊതുജനങ്ങളുമായി നല്ല ബന്ധം സൂക്ഷിക്കുന്നയാളാണ്. ഏതു സമയത്തും പൊതു പ്രവര്‍ത്തനം നടത്താന്‍ അദ്ദേഹത്തിന് യാതൊരു മടിയുമില്ല. പാര്‍ട്ടിയുടെ ഏരിയാ കമ്മിറ്റി അംഗമായിരുന്നു. ഇപ്പോള്‍ പ്രായപരിധി മാനദണ്ഡമാക്കി ആ ചുമതലയില്‍ നിന്ന് മാറിയതാണ്. വിഗലാംഗ ഫെഡറേഷന്‍റെ സംസ്ഥാന ഭാരവാഹിയെന്ന നിലയില്‍ അവരുടെ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ക്ക് പരിഹാരം തേടാനും ശ്രമിച്ചു വരുന്നു.“

എസ്എസ്എല്‍സി വരെയാണ് ഭാസ്‌കരൻ്റെ പഠന കാലം. ഇംഗ്ലീഷും ഹിന്ദിയും ഒഴിച്ച് മറ്റ് വിഷയങ്ങളെല്ലാം പാസായെങ്കിലും തുടര്‍ പഠനത്തിന് ഭാസ്‌കരന്‍ തയ്യാറായില്ല. തനിക്ക് ഇംഗ്ലീഷും ഹിന്ദിയും വഴങ്ങില്ലെന്ന് ഭാസ്‌കരന്‍ ഉറച്ച് വിശ്വസിച്ചിരുന്നു. വിദ്യാര്‍ഥി സംഘടനയില്‍ നിന്നും കെഎസ്‌വൈഎഫിലെത്തി. വില്ലേജ് തലം മുതല്‍ ഏരിയാ തലം വരെ ഭാരവാഹിയായി.

നിര്‍മാണ തൊഴിലാളികളെ സംഘടിപ്പിച്ച് യൂണിയൻ്റെ ഏരിയാ സെക്രട്ടറിയായും സിപിഎം ഏരിയ ഓഫിസ് സെക്രട്ടറിയായും പ്രവര്‍ത്തിച്ചു. മാവിലായി ലോക്കല്‍ സെക്രട്ടറി, തുടര്‍ച്ചയായി മൂന്ന് തവണ മാവിലായി സര്‍വീസ് സഹകരണ ബാങ്കിൻ്റെ പ്രസിഡൻ്റായും തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. വിവിധ സഹകരണസ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഡയറക്‌ടറായും ഭാസ്‌കരന്‍ സേവനമനുഷ്‌ടിച്ചു.

സംസ്ഥാനത്ത് ലൈബ്രറി കൗണ്‍സില്‍ രൂപീകരിച്ചപ്പോള്‍ കണ്ണൂരില്‍ നിന്നും സ്‌റ്റേറ്റ് കൗണ്‍സിലിലേക്ക് ഭാസ്‌കരന്‍ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. പത്ത് വര്‍ഷക്കാലം കൗണ്‍സിലില്‍ തുടര്‍ന്നു. പെരളശ്ശേരി പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻ്റായും ഭാസ്‌കരന്‍ സേവനമനുഷ്‌ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. മാവിലായിയിലെ പാര്‍ട്ടി ഓഫിസ് പൊളിച്ച് പെരളശ്ശേരിയില്‍ പണിതപ്പോള്‍ താമസം പെരളശ്ശേരിയിലേക്ക് മാറ്റുകയായിരുന്നു ഇദ്ദേഹം.

