ETV Bharat / state

ലൈഫ് മിഷൻ: രണ്ട് ജില്ലകളില്‍ 100 പേര്‍ക്ക് വീടെന്ന സ്വപ്‌നം സഫലമാകുന്നു, ധാരണപത്രം ഒപ്പുവച്ച് സര്‍ക്കാര്‍

State Government To Build 100 Houses In Two Districts ( ETV Bharat, lgs kerala )