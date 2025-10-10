പങ്കെടുക്കുന്നത് അയ്യായിരത്തോളം എഞ്ചിനീയര്മാര്; ലെന്സ്ഫെഡ് ഗ്ലോബല് ബില്ഡ് എക്സ്പോയും ബിസിനസ് സമ്മിറ്റും കോഴിക്കോട്
നിര്മാണരംഗത്ത് പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന സാങ്കേതിക വിദഗ്ധര്, കരാറുകാര്, വ്യവസായികള്, പൊതുജനങ്ങള്, വിദ്യാര്ഥികള് എന്നിവര്ക്കെല്ലാം ഉപകാരപ്രദമായ രീതിയിലാണ് എക്സ്പോ ഒരുക്കുന്നത്.
Published : October 10, 2025 at 8:04 PM IST
കോഴിക്കോട്: എന്ജിനിയര്മാരുടെയും സൂപ്പര്വൈസര്മാരുടെയും സംഘടനയായ ലെസന്സ്ഫെഡ് എഞ്ചിനിയേഴ്സ് ആന്ഡ് സൂപ്പര്വൈസേഴ്സ് ഫെഡറേഷന്റെ (ലെന്സ്ഫെഡ്) നേതൃത്വത്തില് കോഴിക്കോട്ട് ഗ്ലോബല് ബില്ഡ് എക്സ്പോയും ബിസിനസ് സമ്മിറ്റും സംഘടിപ്പിക്കും. 18, 19, 20 തീയതികളില് സ്വപ്നനഗരിയിലെ കാലിക്കറ്റ് ട്രേഡ് സെന്ററിലാണ് എക്സ്പോയും സമ്മിറ്റും.
രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളില് നിന്നും അയ്യായിരത്തോളം എഞ്ചിനിയര്മാര് പങ്കെടുക്കുന്ന എക്സ്പോയില് നൂതനവും വ്യത്യസ്തവുമായ നിര്മാണസാമഗ്രികള് പ്രദര്ശനത്തിന്റെ ഭാഗമാകും. വിവിധ നിര്മാണ രീതികളും സാങ്കേതിക വിദ്യകളും സേവനങ്ങളും പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന 250 സ്റ്റാളുകള് എക്സ്പോയില് ഉണ്ടാവും. കോണ്ട്രാക്ടര്മാര്, ബില്ഡര്മാര്, ആര്ക്കിടെക്റ്റുമാര്, എന്ജിനിയറിങ്/ ആര്ക്കിടെക്ച്ചര് വിദ്യര്ഥികള് എന്നിവരും പരിപാടിയില് പങ്കെടുക്കും.
നിര്മാണരംഗത്ത് പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന സാങ്കേതിക വിദഗ്ധര്, കരാറുകാര്, വ്യവസായികള്, പൊതുജനങ്ങള്, വിദ്യാര്ഥികള് എന്നിവര്ക്കെല്ലാം ഉപകാരപ്രദമായ രീതിയിലാണ് എക്സ്പോ ഒരുക്കുന്നതെന്ന് ലെന്സ്ഫെഡ് സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് സിഎസ് വിനോദ്കുമാര്, സംസ്ഥാന ജനറല് സെക്രട്ടറി ജിതിന് സുധാകൃഷ്ണന് എന്നിവര് അറിയിച്ചു.
നിര്മാണ മേഖലകളില് നടക്കുന്ന പരീക്ഷണങ്ങളെ കുറിച്ചും നൂതന കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതുമാണ് പ്രദര്ശനത്തിന്റെ ഭാഗമായി നടക്കുന്ന വിവിധ സാങ്കേതിക സെമിനാറുകളും ചര്ച്ചകളും. എന്ജിനിയര്മാരുടെയും കരാറുകാരുടെയും ബില്ഡര്മാരുടെയും വിദ്യാര്ഥികളുടെയും സംഗമങ്ങള്, അവാര്ഡ് ദാനം, ആദരിക്കല്, കലാപരിപാടികള് എന്നിവയും നടക്കും. എക്സ്പോയുടെ ഭാഗമായി നടക്കുന്ന ബിസിനസ് സമ്മിറ്റില് രാജ്യത്തിനകത്തും നിന്നും പുറത്തു നിന്നും 150 ബിസിനസുകാര് പങ്കെടുക്കും. സംരംഭകര് അവരുടെ അനുഭവങ്ങളും ബിസിനസിനെ വിജയിപ്പിക്കാനുള്ള പുതിയ തന്ത്രങ്ങളും ആശയങ്ങളും പങ്കുവയ്ക്കും. എക്സ്പോയുടെ ഭാഗമായി ഫുഡ്കോര്ട്ടുമുണ്ടാവും. രാവിലെ 10 മുതല് രാത്രി 9 മണി വരെയാണ് പ്രദര്ശനം.
പോസ്റ്റര് പ്രകാശനം ചെയ്തു
എന്ജിനിയര്മാരുടെയും സൂപ്പര്വൈസര്മാരുടെയും സംഘടനയായ ലൈസന്സ്ഡ് എന്ജിനിയേഴ്സ് ആന്ഡ് സൂപ്പര്വൈസേഴ്സ് ഫെഡറേഷന് (ലെന്സ്ഫെഡ്) സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തില് നടക്കുന്ന ഗ്ലോബല് ബില്ഡ് എക്സ്പോ ആന്ഡ് ബിസിനസ് സമ്മിറ്റിന്റെ പോസ്റ്റര് പ്രകാശനം നടന്നു.
എറണാകുളത്തു നടന്ന ചടങ്ങില് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വിഡി സതീശന് പോസ്റ്റര് പ്രകാശനം ചെയ്തു. ലെന്സ്ഫെഡ് സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് സിഎസ് വിനോദ് കുമാര്, സംസ്ഥാന ജനറല് സെക്രട്ടറി ജിതിന് സുധാകൃഷ്ണന്, എറണാകുളം ജില്ലാ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി ജെസ്മോന് വിടി, പറവൂര് ഏരിയ പ്രസിഡന്റ് രാജേഷ് പിപി, പറവൂര് ഏരിയ സെക്രട്ടറി മുഹമ്മദ് അബു, എറണാകുളം ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗം രമേഷ് കെടി എന്നിവര് പങ്കെടുത്തു.
സ്വാഗത സംഘം ഓഫീസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു
എന്ജിനിയര്മാരുടെയും സൂപ്പര്വൈസര്മാരുടെയും സംഘടനയായ ലൈസന്സ്ഡ് എന്ജിനിയേഴ്സ് ആന്ഡ് സൂപ്പര്വൈസേഴ്സ് ഫെഡറേഷന് (ലെന്സ്ഫെഡ്) സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തില് നടക്കുന്ന ഗ്ലോബല് ബില്ഡ് എക്സ്പോ ആന്ഡ് ബിസിനസ് സമ്മിറ്റ് സ്വാഗത സംഘം ഓഫീസിന്റെ ഉദ്ഘാടനം സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് സിഎസ് വിനോദ്കുമാര് നിര്വ്വഹിച്ചു. കൊട്ടാരം റോഡിലുള്ള മിഡ്കോസ് (മലബാര് ഇന്ഫ്രാസ്ട്രകചര് ഡവലപ്മെന്റ് ലേബര് കോണ്ട്രാക്ട് കോ-ഓപ് സൊസൈറ്റീസ് ഓഫ് എന്ജിനിയേഴ്സ്) ഓഫീസിലാണ് സ്വാഗത സംഘം ഓഫീസ് പ്രവര്ത്തനമാരംഭിച്ചത്.
സംസ്ഥാന ജനറല് സെക്രട്ടറി ജിതിന് സുധാകൃഷ്ണന്, സംസ്ഥാന ട്രഷറര് ഗിരീഷ് കുമാര് ടി, എക്സ്പോ കമ്മിറ്റി ചെയര്മാന് മുഹമ്മദ് ഫസല്, ജനറല് കണ്വീനര് എ സി മധുസൂദനന്, വൈസ് പ്രസിഡന്റുമാരായ കെ സുരേന്ദ്രന്, ഇ പി ഉണ്ണികൃഷ്ണന്, ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് സിഎച്ച് ഹാരിസ്, ജില്ലാ സെക്രട്ടറി മനോജ് വി, ജില്ലാ ട്രഷറര് കെ കെ ജെയ്സല്, അജിത്കുമാര് എന് എന്നിവര് പങ്കെടുത്തു.
Also Read:പണ്ടുപണ്ട്, നാലാള്ക്കവലയില് കത്തുപേറിയൊരു ചുവന്ന പെട്ടി; കേവലമൊരു വിന്റേജ് ചിത്രമല്ല, ഒരു യുഗത്തിന്റെ ചരിത്രവും വികാരവും