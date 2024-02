ഇടുക്കി പ്രചാരണ ചൂടിലേക്ക്; ഇടതു ക്യാമ്പില്‍ ഒരുക്കങ്ങള്‍ ആരംഭിച്ചു

ഇടുക്കിയിൽ പ്രചാരണത്തിൽ ഒരു പടി മുന്നിലെത്താനുള്ള ഒരുക്കത്തില്‍ ഇടത് ക്യാമ്പ്

ഇടുക്കി : ഇടുക്കിയിൽ പ്രചാരണത്തിൽ ഒരു പടി മുന്നിലെത്താനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ് ഇടത് ക്യാമ്പ് (Left Camp Is Gearing Up To Take A Step Forward In Its Campaign In Idukki). സ്ഥാനാർഥി പ്രഖ്യാപനത്തിന് പിന്നാലെ, ചുവരെഴുത്തുകൾ അടക്കമുള്ള പ്രചാരണ പരിപാടികൾ പ്രവർത്തകർ ആരംഭിച്ചു. പ്രധാനപെട്ട ആളുകളെ നേരിട്ട് കണ്ട് വോട്ട് അഭ്യർഥിച്ച് ജോയ്‌സ് ജോർജ്.

എൻഡിഎ, യുഡിഎഫ് മുന്നണികൾക്കുള്ളിൽ സ്ഥാനാർഥി നിർണയവും സീറ്റ് ചർച്ചയും സജീവമായി നടക്കുമ്പോൾ ഇടുക്കിയിൽ ഇടതുപക്ഷ സ്ഥാനാർഥിയായി ജോയ്‌സ് ജോർജിനെ പ്രഖ്യാപിച്ചതോടെ ഇടത് ക്യാമ്പ് ഉണർന്നിരിക്കുകയാണ്. വാർഡ് കമ്മിറ്റികൾ അടക്കം പ്രചാരണ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സജീവമായി. ഉൾ ഗ്രാമങ്ങളും തമിഴ് ഭൂരിപക്ഷ മേഖലകളിലും ചുവരെഴുത്തുകളും ബോർഡുകളും സ്ഥാപിച്ചു.

ചുവരെഴുത്തുകളിലും ബോർഡുകളിലുമെല്ലാം ജോയ്‌സ് ജോർജിന്‍റെ പേര് നിറയ്ക്കാനുള്ള പരിശ്രമത്തിലാണ് ഇടത് പ്രവർത്തകർ. സ്ഥാനാർത്ഥി ജോയ്‌സ് ജോർജും പ്രചാരണ രംഗത്ത് ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. ഭൂപ്രശ്‌നങ്ങളുടെ പരിഹാരത്തിനായി സംസ്ഥാന സർക്കാർ കൊണ്ടുവന്ന ഭൂനിയമ ഭേതഗതി ബില്ലും, 2014 ൽ ജോയ്‌സ് ജോർജ് എംപി ആയിരുന്നപ്പോൾ കൊണ്ടുവന്ന വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളുമടക്കം എണ്ണിപ്പറഞ്ഞാണ് ഇടതുപക്ഷത്തിന്‍റെ പ്രചാരണം. യുഡിഎഫ്, എൻഡിഎ മുന്നണി സ്ഥാനാർഥികൾ കളം നിറയുന്നതിനു മുൻപേ പ്രചാരണത്തിൽ ബഹുദൂരം മുന്നിലെത്താനുള്ള ആവേശത്തിലാണ് ഇടത് പ്രവർത്തകർ.

കെ രാധാകൃഷ്‌ണന്‍, കെകെ ശൈലജ, തോമസ് ഐസക്‌ ; കരുത്തരെ ഇറക്കി സിപിഎം, അന്തിമ സ്ഥാനാർത്ഥി പട്ടികയായി : മികച്ച സ്ഥാനാർഥികളെ രംഗത്തിറക്കി ലോക്‌സഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നഷ്‌ടപ്പെട്ട സീറ്റുകൾ തിരിച്ചുപിടിക്കാനൊരുങ്ങി സിപിഎം. ലോക്‌സഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനുള്ള സിപിഎം സ്ഥാനാർഥികളായി. ഇന്ന് ചേര്‍ന്ന സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയേറ്റ് യോഗത്തിലാണ് സ്ഥാനാര്‍ഥികള്‍ ആരൊക്കെയാണെന്ന കാര്യത്തില്‍ തീരുമാനമായത്.

സാധ്യത പട്ടികയിലുണ്ടായിരുന്ന ചിലരെ നിലനിര്‍ത്തിയും, മറ്റുചിലരെ ഒഴിവാക്കിയുമാണ് അന്തിമ പട്ടിക തയ്യാറാക്കിയത്. സ്ഥാനാര്‍ഥികളുടെ അന്തിമ പട്ടികയായെങ്കിലും ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനം ഈ മാസം 26 നായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. സംസ്ഥാന നേതൃത്വത്തിന്‍റെ തീരുമാനത്തിന് ശേഷം പൊളിറ്റ് ബ്യൂറോയുടെ അനുമതിയോടെയായിരിക്കും ഔദ്യോഗികമായി സ്ഥാനാർത്ഥികളെ പ്രഖ്യാപിക്കുക.

സിപിഎമ്മിന്‍റെ ഉറച്ച കോട്ടയായ ആലത്തൂർ മണ്ഡലം തിരിച്ചുപിടിക്കാൻ മന്ത്രി കെ രാധാകൃഷ്‌ണനെ രംഗത്തിറക്കാനാണ് തീരുമാനം. പത്തനംതിട്ടയിൽ പ്രതീക്ഷിച്ച പോലെ തോമസ് ഐസക് ആണ് സ്ഥാനാർഥിയാകുക. വടകരയിൽ മട്ടന്നൂർ എംഎൽഎയും മുൻ ആരോഗ്യമന്ത്രിയുമായ കെ കെ ശൈലജ ആണ് സ്ഥാനാർഥി.

പാലക്കാട്ട് പൊളിറ്റ് ബ്യൂറോ അംഗം എ വിജയരാഘവൻ ആണ് സ്ഥാനാർഥി. ചാലക്കുടിയിൽ മുൻ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി പ്രൊഫസര്‍ സി. രവീന്ദ്രനാഥ് മത്സരിക്കും. മലപ്പുറത്ത് ഡിവൈഎഫ്ഐ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്‍റ് വി. വസീഫ്, പൊന്നാനിയിൽ കെ. എസ്. ഹംസ, എറണാകുളത്ത് കെ.ജെ. ഷൈൻ, ആറ്റിങ്ങലില്‍ വി. ജോയ്, ആലപ്പുഴയിൽ സിറ്റിങ് എംപി എ.എം. ആരിഫ്, കാസർകോട് മണ്ഡലത്തിൽ എം.വി. ബാലകൃഷ്‌ണന്‍ കണ്ണൂരിൽ എം.വി. ജയരാജന്‍ എന്നിവര്‍ മത്സരിക്കും. ഈ മാസം 27ന് ഔദ്യോഗിക സ്ഥാനാർഥി പ്രഖ്യാപനം ഉണ്ടാകും. കൊല്ലത്ത് എം മുകേഷായിരിക്കും മത്സരിക്കുക.

ALSO READ : ലോക്‌സഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്: യുഡിഎഫില്‍ സീറ്റ് വിഭജനം പൂര്‍ത്തിയായി, ലീഗിന് മൂന്നാം സീറ്റില്ല