വരുന്നൂ, 'ഓഫിസര്‍ മോട്ടു'; ലേണേഴ്‌സ് ഡ്രൈവിങ് ലൈസന്‍സും വിദ്യാര്‍ഥി പാസും ഇനി ഓണ്‍ലൈന്‍ - KERALA MVD

മോട്ടോര്‍ വാഹന വകുപ്പിന്‍റെ ചുരുക്കപ്പേരായ എംവിഡിയെ സൂചിപ്പിച്ച് 'മോട്ടു' എന്ന് പേരിട്ട ആനയുടെ കാര്‍ട്ടൂണ്‍ കഥാപാത്രമാണ് മോട്ടോര്‍ വാഹന വകുപ്പിന്‍റെ പുതിയ ഔദ്യോഗിക ചിഹ്നം

Officer Motu new mascot for MVD (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 22, 2025 at 11:53 PM IST

തിരുവനന്തപുരം: ലേണേഴ്‌സ് ലൈസന്‍സും വിദ്യാര്‍ഥി പാസുമടക്കമുള്ള സേവനങ്ങള്‍ ഓണ്‍ലൈനായി ലഭ്യമാക്കി മോട്ടോര്‍ വാഹന വകുപ്പ്. ഇനി മുതല്‍ സേവനങ്ങളുടെ പുതിയ മുഖമായി 'ഓഫിസര്‍ മോട്ടു' എന്ന ആനയുടെ കാര്‍ട്ടൂണ്‍ കഥാപാത്രവും ഉണ്ടാകും. എംവിഡി ലീഡ്‌സ്, എംവിഡി സിവിക് ഐ, വെര്‍ച്വല്‍ പിആര്‍ഒ എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് പുതിയ മൊബൈല്‍ ആപ്ലിക്കേഷനുകള്‍ ഗതാഗത മന്ത്രി കെ.ബി. ഗണേഷ് കുമാര്‍ തിരുവനന്തപുരത്ത് നടന്ന ചടങ്ങില്‍ പ്രകാശനം ചെയ്തു.

പുതിയ മൊബൈല്‍ ആപ്പുകള്‍

എംവിഡി ലീഡ്‌സ്: ലേണേഴ്‌സ് ടെസ്റ്റ് എഴുതാനും അതിനായി തയ്യാറെടുക്കാനും ഈ ആപ്പ് സഹായിക്കും. 20 ലെവലുകളുള്ള ഗെയിം മാതൃകയിലുള്ള ചോദ്യങ്ങള്‍, ട്രാഫിക് ചിഹ്നങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങള്‍, ഡ്രൈവിങ് സംബന്ധമായ വിവരങ്ങള്‍, റോഡ് സുരക്ഷാ ക്വിസ്, കണ്‍സഷന്‍ കാര്‍ഡ്, ഐ.ഡി.ടി.ആര്‍ കോഴ്‌സ് പ്രവേശനം തുടങ്ങിയ സേവനങ്ങള്‍ ഇതിലൂടെ ലഭിക്കും. ലേണേഴ്‌സ് ലൈസന്‍സും കണ്‍സഷന്‍ കാര്‍ഡും ഈ ആപ്പില്‍ നിന്ന് നേരിട്ട് ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യാനും സാധിക്കും. സ്‌കൂള്‍ പ്രിന്‍സിപ്പല്‍മാര്‍ക്ക് കുട്ടികള്‍ക്ക് കണ്‍സഷന്‍ അനുവദിക്കാനും കണ്ടക്ടര്‍മാര്‍ക്ക് ക്യുആര്‍ കോഡ് സ്‌കാന്‍ ചെയ്ത് വിവരങ്ങള്‍ പരിശോധിക്കാനും കഴിയും.

വെര്‍ച്വല്‍ പിആര്‍ഒ: കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്‌സിറ്റിയിലെ വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ ഒരു കൊച്ചി ആസ്ഥാനമായ സ്വകാര്യ സ്ഥാപനവുമായി സഹകരിച്ച് വികസിപ്പിച്ച ഈ സംവിധാനം മോട്ടോര്‍ വാഹന വകുപ്പിന്റെ സേവനങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള സംശയങ്ങള്‍ക്ക് മറുപടി നല്‍കുന്നു. ഓഫീസുകളിലും മറ്റ് പൊതു സ്ഥലങ്ങളിലും സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള ക്യുആര്‍ കോഡ് സ്‌കാന്‍ ചെയ്താല്‍ ഒരു പി.ഡി.എഫ് തുറന്നുവരും. ഇതിലെ ചാറ്റ് ബോട്ടുമായി സംസാരിച്ച് വിവരങ്ങള്‍ ചോദിച്ചറിയാനും കാള്‍ സെന്ററുമായി ബന്ധപ്പെടാനും അവസരമുണ്ട്. വാഹനത്തിന്റെ ചെല്ലാനുകള്‍ പരിശോധിക്കാനും ഇതില്‍ സൗകര്യമുണ്ട്.

പുതിയ മുഖം 'മോട്ടു'

മോട്ടോര്‍ വാഹന വകുപ്പിന്‍റെ ചുരുക്കപ്പേരായ എംവിഡിയെ സൂചിപ്പിച്ച് 'മോട്ടു' എന്ന് പേരിട്ട ആനയുടെ കാര്‍ട്ടൂണ്‍ കഥാപാത്രമാണ് മോട്ടോര്‍ വാഹന വകുപ്പിന്‍റെ പുതിയ ഔദ്യോഗിക ചിഹ്നം. ഈ കഥാപാത്രത്തെ ഉപയോഗിച്ച് പൊതുപരിപാടികളില്‍ ബലൂണുകളും കളിപ്പാട്ടങ്ങളും വിതരണം ചെയ്യുമെന്ന് മന്ത്രി അറിയിച്ചു.

ഈ മാറ്റങ്ങളെല്ലാം സേവനങ്ങള്‍ വേഗത്തിലും എളുപ്പത്തിലും ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാന്‍ ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് നടപ്പാക്കിയിരിക്കുന്നത്.

