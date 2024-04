ഒരേ കേന്ദ്രത്തിൽ കണ്ടുമുട്ടി ഇടത് സ്ഥാനാർത്ഥികൾ; പരസ്‌പരം വിജയാശംസകൾ നേർന്ന് പിരിഞ്ഞു - LDF Candidates come across in booth

By ETV Bharat Kerala Team Published : Apr 26, 2024, 8:50 PM IST