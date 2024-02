ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യം...വടക്കേ അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് കാസർകോട്ടേക്ക് പറന്നെത്തി ‘ലാഫിങ് ഗൾ’

കാസർകോട് : ഇന്ത്യയിലാദ്യമായി ‘ലാഫിങ് ഗൾ’ പക്ഷിയെ കാസർകോട് കണ്ടെത്തി. ചിത്താരി കടപ്പുറത്താണ് ലാഫിങ് ഗൾ പക്ഷിയെ കണ്ടെത്തിയത്(new bird in india). വടക്കേ അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് പതിനായിരക്കണക്കിനു കിലോമീറ്റർ പിന്നിട്ടാണ് ലാഫിങ് ഗൾ പക്ഷി കേരള തീരത്തെത്തിയതെന്ന് പക്ഷി നിരീക്ഷകർ പറയുന്നു.

കമ്പല്ലൂർ ഗവ.എച്ച്എസ്എസ് അധ്യാപകനായ പെരുമ്പാവൂർ വളയൻചിറങ്ങര സ്വദേശി സി.ശ്രീകാന്താണ് ചിത്താരി അഴിമുഖത്തു നിന്ന് കഴിഞ്ഞദിവസം ദേശാടനപ്പക്ഷിയുടെ ചിത്രം പകർത്തിയത്. ഉടൻ പക്ഷി നിരീക്ഷകർക്ക് അയച്ചു നൽകി സ്ഥിരീകരിക്കുകയും ചെയ്തു(Laughing gull first founded in India). ഇന്ത്യൻ ബേഡ്‌സ് ജേണൽ ചീഫ് എഡിറ്റർ ജെ.പ്രവീൺ, ജിനു ജോർജ്, ജോൺ ഗാരറ്റ്, എയ്ഡൻ കെയ്‌ലി, ഹാൻസ് ലാർസൻ തുടങ്ങിയവർ പരിശോധിച്ചാണ് ‘ലാഫിങ് ഗൾ’ പക്ഷിയുടെ കണ്ടെത്തൽ സ്ഥിരീകരിച്ചത്.

ഏഷ്യയിൽ മലേഷ്യ, ഫിലിപ്പീൻസ് തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് ഇവ എത്തിയതായി റിപ്പോർട്ടുള്ളത്. കടൽക്കാക്കയിനത്തിൽ പെടുന്ന‌‌ ഈ ദേശാടനപ്പക്ഷികളുടെ സ്വദേശം വടക്കേ അമേരിക്കയും, തെക്കേ അമേരിക്കയുടെ വടക്കൻ മേഖലകളുമാണ്. മനുഷ്യർ ചിരിക്കുന്നതുമായി സാമ്യമുള്ള ശബ്ദമുണ്ടാക്കുന്നതിനാലാണ് ഇവയ്ക്ക് ‘ലാഫിങ് ഗൾ’ എന്ന പേരു വന്നത്.

സാധാരണ കടൽക്കാക്കകളേക്കാൾ വലുപ്പം കുറവാണിവയ്ക്ക്. കൊക്കിനും കാലുകൾക്കും കറുത്ത നിറമാണ്. ചിറകിന്‍റെ ഇരുണ്ട നിറവും ഇവയെ മറ്റു കടൽക്കാക്കകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നു. ശൈത്യകാലത്ത് ദീർഘദൂരം സഞ്ചരിക്കുന്ന ഇവ ആഫ്രിക്കയുടെ തെക്കൻ തീരത്ത് അപൂർവമായി എത്താറുണ്ട്.

പക്ഷികളെക്കുറിച്ചുള്ള ശാസ്ത്രീയമായ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്ന ഇ–ബേഡ് ആപ്ലിക്കേഷനിൽ പുതിയ കണ്ടെത്തലിന്‍റെ വിവരങ്ങൾ പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവ എങ്ങനെ ഇവിടെ എത്തി എന്ന കാര്യത്തിൽ പഠനം നടത്തേണ്ടി വരുമെന്ന് നിരീക്ഷകർ പറയുന്നു. ഇന്ത്യയിൽ ഇതോടെ കണ്ടെത്തുന്ന പക്ഷിയിനങ്ങളുടെ എണ്ണം 1367 ആയി. സംസ്ഥാനത്തു കണ്ടെത്തിയ പക്ഷിയിനങ്ങളുടെ എണ്ണം 554ഉം കാസർകോട് ജില്ലയിൽ കണ്ടെത്തിയ പക്ഷിയിനങ്ങൾ 400ലുമെത്തി.

കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം ഒന്‍പത് പക്ഷിയിനങ്ങളെയാണ് ജില്ലയിൽ പുതുതായി കണ്ടെത്തിയത്. ഇതോടെ ജില്ലയിലാകെ കണ്ടെത്തിയ പക്ഷിയിനങ്ങളുടെ എണ്ണം 396 ആയിരുന്നു. സംസ്ഥാനത്ത് തന്നെ അപൂർവമായി കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ള തോട്ടിക്കഴുകൻ (ഈജിപ്ഷ്യൻ വൾച്ചർ) അടക്കം ഒരു മാസത്തിനിടെ കാസർകോട് ജില്ലയിലെ പക്ഷി ഭൂപടത്തിലേക്ക് പറന്നെത്തിയത് നാല് ഇനങ്ങളാണ് (Different species of birds are found in Kasaragod). തവിടൻ നോടി ആള (ബ്രൗൺ നോഡി), കിഴക്കൻ നട്ട് (ഗ്രേറ്റ് നോട്ട്), ചന്ദനക്കുറി എരണ്ട (യുറേഷ്യൻ വീജിയൻ), തോട്ടിക്കഴുകൻ (ഈജിപ്ഷ്യൻ വൾച്ചർ) എന്നീ പക്ഷികളെയാണ് കണ്ടെത്തിയത്.

Also Read:കാസർകോടിന്‍റെ പക്ഷി ഭൂപടത്തിലേക്ക് അതിഥികളായി പറന്നെത്തി നാല് ഇനങ്ങൾ കൂടി