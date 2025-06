ETV Bharat / state

മണ്ണിടിച്ചില്‍ ഭീഷണി; കുരങ്ങാട്ടി തോടിൻ്റെ ആഴവും വീതിയും വര്‍ധിപ്പിച്ചത് അശാസ്‌ത്രീയമായെന്ന് ആരോപണം - KURANGATTY AGRO TOURISM PROJECT

Landslides threats areas of idukki due to inapproprite soil remove of Kurangatty canal ( ETV Bharat )