കണ്ണൂർ: മൂവായിരത്തിലേറെ വീടുകൾക്ക് മേൽക്കൂര പണിത ഒരു വനിതാ മേസ്തിരിയുണ്ട് കണ്ണൂരിൽ. പുരുഷന്മാർ മാത്രo ആധിപത്യം സ്ഥാപിച്ച കോൺക്രീറ്റ് വാർപ്പിൽ മേസ്തിരി സ്ഥാനത്ത് മൂന്നര പതിറ്റാണ്ട് തികച്ചിരിക്കുകയാണ് കണ്ണൂർ കൂത്തുപറമ്പ് സ്വദേശി പുഷ്പ. ജീവിതത്തിലെ അപ്രതീക്ഷിത വെല്ലുവിളികള്ക്കിടയിലും ധൈര്യത്തോടെ മുന്നോട്ട് നീങ്ങിയ വളയങ്ങാടൻ പുഷ്പയാണ് ഇന്നാട്ടിലെ താരം.
രോഗ ബാധിതനായ അച്ഛൻ്റെ അവസ്ഥയും വീട്ടിലെ ദാരിദ്യവും മനസിലാക്കിയ പുഷ്പ തൻ്റെ മൂത്ത സഹോദരനൊപ്പം പതിനാറാം വയസിലാണ് ജോലിക്കിറങ്ങിയത്. താഴെ നാല് ആൺകുട്ടികൾ വേറെയുമുണ്ട്. ജോലിക്കിറങ്ങിയ ദിവസം ചരലും പൂഴിയും കഴുകാനായിരുന്നു പുഷ്യെ നിയോഗിച്ചിരുന്നത്. ജോലിയിലെ ആത്മാർഥത കാരണം വാർപ്പ് പണിയിലേക്ക് മാറ്റി. ഇതിനിടെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞു. ആദ്യപ്രസവത്തിൽ ഇരട്ടക്കുട്ടികളും പിറന്നു. ഭർത്താവിൻ്റെ നിസഹകരണവും ഭർതൃ വീട്ടിലെ സാഹചര്യവും പ്രതികൂലമായതോടെ പുഷ്പ വീണ്ടും മേസ്തിരി ജോലി തുടർന്നു.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മൂരിയാട്ടെ കുഞ്ഞിരാമൻ മേസ്തിരിയിൽ നിന്നും അളവുകൾ അടക്കമുള്ളവ പഠിച്ചു. പുരുഷന്മാർ വാഴുന്ന ഈ മേഖലയിലെ സെൻട്രിങ്ങും പലകയടിക്കലും എല്ലാം പുഷ്പ സ്വായത്തമാക്കിയിരുന്നു. സ്വന്തം ജോലിയിൽ ഉറച്ച് നിന്നതോടെ വീട്ടുടമകൾ നിർമ്മാണത്തിനായി പുഷ്പയെ വിളിച്ചു തുടങ്ങി. ജോലിയുടെ മഹത്വം ഉയർത്തി പിടിച്ച് കർമ രംഗത്ത് തുടരുകയാണ് ഇവർ. ഉയരവും നീളവും അളന്ന് വെയിലും മഴയും അവഗണിച്ച് പുഷ്പ ജീവിതത്തിൽ പടവെട്ടി മുന്നോട്ട് നീങ്ങുകയാണ്.
തൻ്റെ 25ാം വയസിലാണ് സ്വന്തമായി നിർമ്മാണ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിയത്. പലകകളും മുളയും സ്വന്തമായി വാങ്ങി പത്തംഗ പുരുഷ സംഘത്തോടൊപ്പം ജോലിക്കിറങ്ങി. അതോടെ കോൺക്രീറ്റ് വാർപ്പിന് വിളികൾ വന്നു. കുത്തുപറമ്പ്, മമ്പറം, കീഴത്തൂർ, കായലോട് എന്നിവിടങ്ങളിൽ ജോലിക്ക് പോകും. മലയാളി തൊഴിലാളികൾ മാത്രമാണ് പുഷ്പയുടെ ടീമിലുള്ളത്. വാർപ്പുള്ള ദിവസം മാത്രം രണ്ടോ മൂന്നോ അതിഥി തൊഴിലാളികളെയും കൂട്ടും. സ്വന്തം ദേശത്ത് തന്നെ പുഷ്പയ്ക്ക് ആവശ്യത്തിന് ജോലി സാഹചര്യം ഒരുങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്.
പലകകൾക്ക് പകരം ഇരുമ്പ് ഷീറ്റുകളും ആംഗിൾ ഷീറ്റുകളും വന്നതോടെ മേസ്തിരിമാരുടെ കൂട്ടായ്മയിൽ ഇതിനായുള്ള വാടക സ്ഥാപനം ആരംഭിച്ചു. അതിലെ ഏക സ്ത്രീയും പുഷ്പ തന്നെ. തനിക്ക് ലഭിക്കാതെ പോയ വിദ്യാഭ്യാസം മക്കൾക്ക് നൽകണമെന്നതാണ് ആഗ്രഹം. രണ്ട് ആൺമക്കൾക്കും മകൾക്കും ബിരുദതലം വരെ വിദ്യാഭ്യാസം നൽകാനായെന്നും അഭിമാനത്തോടെ പുഷ്പ പറയുന്നു.
Also Read: 'കൈയില് എടുക്കുന്തോറും നെഗറ്റീവ് ഫീലിങ്, ഒരു വിറയല്', താലിമാലയുടെ മൂല്യം അറിഞ്ഞ അജ്ഞാതൻ; തിരികെ നല്കിയത് ഹൃദയസ്പര്ശിയായ കുറിപ്പോടെ