പത്തനംതിട്ട : സർക്കാരും ദേവസ്വം ബോർഡും ചേർന്ന് നടത്തുന്ന ആഗോള അയ്യപ്പസംഗമം വിവാദമായ സാഹചര്യത്തിൽ, ബി.ജെ.പി. ദേശീയ നിർവാഹക സമിതിയംഗം കുമ്മനം രാജശേഖരൻ പന്തളം കൊട്ടാരം പ്രതിനിധികളുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി.
ആഗോള അയ്യപ്പ സംഗമത്തിനെതിരായി ശബരിമല സംരക്ഷണ സംഗമം നടത്തുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് കൂടിക്കാഴ്ച. മനഃസാക്ഷി അനുസരിച്ച് ആഗോള അയ്യപ്പ സംഗമത്തിൽ പങ്കെടുക്കണോ എന്ന് ഭക്തർക്ക് തീരുമാനമെടുക്കാമെന്ന് കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം കുമ്മനം മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. പരിപാടിയുടെ ഉദ്ദേശശുദ്ധിയെയാണ് ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതെന്നും അയ്യപ്പസംഗമം നടത്താൻ ഒരു മതേതര സർക്കാരിന് എന്ത് അധികാരവും അവകാശവുമാണുള്ളതെന്നും അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു.
ശബരിമല പ്രക്ഷോഭവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസുകൾ പിൻവലിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് പ്രതികരിക്കാൻ അദ്ദേഹം തയ്യാറായില്ല. വിഷയത്തിൽ പന്തളം കൊട്ടാരം അനുകൂലമായോ പ്രതികൂലമായോ പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ലെന്നാണ് റിപ്പോര്ട്ട്.
ആചാരം സംരക്ഷിക്കപ്പെടണമെന്നും ഭക്തർക്കൊപ്പമായിരിക്കുമെന്നുമാണ് പന്തളം കൊട്ടാരം നിർവാഹക സംഘം പ്രസിഡന്റ് എൻ. ശങ്കർ വർമ്മ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞത്.
ശബരിമല കർമ്മ സമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സെപ്റ്റംബർ 22-ന് പന്തളത്ത് ശബരിമല സംരക്ഷണ സംഗമം നടത്താനാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷാ, ഉത്തർപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥ് ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരെ സംഗമത്തിലേക്ക് ക്ഷണിക്കാനാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്നാണ് നേരത്തെ പുറത്തു വന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ.
2025 സെപ്റ്റംബർ 20-ന് പമ്പയിൽ സർക്കാരും, ദേവസ്വം ബോർഡും ചേർന്നു നടത്താൻ പോകുന്ന 'ആഗോള അയ്യപ്പ സംഗമം' കൊണ്ട് സാധാരണ അയ്യപ്പ ഭക്തർക്ക് എന്ത് ഗുണമാണ് ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നതെന്ന് വ്യക്തമായി ഭക്തജനങ്ങളെ ധരിപ്പിക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം ബന്ധപ്പെട്ടവർക്ക് ഉണ്ടാകണമെന്ന് അയ്യപ്പ സംഗമത്തിനെതിരെ പന്തളം കൊട്ടാരം നേരത്തെ ഇറക്കിയ വാർത്താക്കുറിപ്പിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു.
2018-ലെ നാമജപ ഘോഷയാത്രകളിൽ പങ്കെടുത്ത ഭക്തജനങ്ങൾക്കും മേൽ സ്വീകരിച്ച നടപടികൾ, പൊലീസ് കേസുകൾ എന്നിവ എത്രയും പെട്ടെന്ന് പിൻവലിക്കണമെന്നും പന്തളം കൊട്ടാരം ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഇനി ഒരിക്കലും ഭക്തജനങ്ങൾക്കും അവരുടെ വിശ്വാസങ്ങൾക്കു മേൽ 2018-ൽ സ്വീകരിച്ചതുപോലുള്ള നടപടികൾ ഉണ്ടാകില്ല എന്ന ഉറപ്പും ഭക്തജനങ്ങൾക്ക് നൽകാൻ സർക്കാരും ദേവസ്വം ബോർഡും തയ്യാറാകണം.
ഭക്തജനസമൂഹത്തിന്റെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കേൾക്കുവാനും അവരെ വിശ്വാസത്തിലെടുത്തും അവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കൂടി കേട്ട് വിശ്വാസികളുടെ വിശ്വാസങ്ങൾക്ക് കോട്ടം വരാതെ സംരക്ഷിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ അയ്യപ്പ സംഗമം കൊണ്ട് അതിന്റെ എല്ലാ ഉദ്ദേശങ്ങളും സാധൂകരിക്കൂ. യുവതീപ്രവേശന വിഷയത്തിൽ സുപ്രീം കോടതിയിൽ സർക്കാരും ദേവസ്വം ബോർഡും നിലപാട് തിരുത്തി ആചാരം സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ട രീതിയിലുള്ള മാറ്റം വരുത്തണമെന്നും കൊട്ടാരം ആവശ്യപ്പെട്ടു.
ഈ കാര്യത്തിൽ കൊട്ടാരത്തിന് ഒരു രാഷ്ട്രീയവുമില്ലെന്നും ആചാരം സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് ഭക്തജനങ്ങൾക്ക് ഒപ്പം എക്കാലവും കൊട്ടാരം ഉണ്ടാകുമെന്നും സെക്രട്ടറി എം.ആർ.എസ്. വർമ്മ വാർത്താക്കുറിപ്പിൽ വ്യക്തമാക്കി.