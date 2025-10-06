ETV Bharat / state

കഫിയ ധരിച്ചെത്തി; വിവാദ മൈം വീണ്ടും വേദിയില്‍ അവതരിപ്പിച്ച് വിദ്യാർഥികൾ, പ്രതിഷേധവുമായി ബിജെപി

മൈം വേദിയിൽ അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ സദസ്സിൽ നിന്ന് 'ഫ്രീ പലസ്തീൻ' മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ ഉയർന്നു

pro palestine mime
പലസ്തീൻ ഐക്യദാർഢ്യ മൈം (ETv Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 6, 2025 at 3:14 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

കാസർകോട്: വിവാദത്തെത്തുടർന്ന് പാതിവഴിയിൽ അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടി വന്ന പലസ്തീൻ ഐക്യദാർഢ്യ മൈം, കുമ്പള ഗവൺമെൻ്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ വിദ്യാർഥികൾ വീണ്ടും അവതരിപ്പിച്ചു. കലോത്സവത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി നേരത്തെ അവതരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ അധ്യാപകർ കർട്ടനിട്ട് തടഞ്ഞ മൈം ആണ് ചില മാറ്റങ്ങളോടെ ഇന്ന് വീണ്ടും വേദിയിലെത്തിയത്.

പലസ്തീൻ ജനതയോടുള്ള ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ടുള്ളതായിരുന്നു മൈം. കലോത്സവ മാനുവൽ പ്രകാരം ഇത്തവണ ആറ് വിദ്യാർഥികളാണ് പരിപാടി അവതരിപ്പിച്ചത്. നേരത്തെ ഇത് പത്ത് പേരായിരുന്നു. കഫിയ ധരിച്ചാണ് വിദ്യാർഥികൾ വേദിയിലെത്തിയതെങ്കിലും അവതരണ സമയത്ത് അത് ഒഴിവാക്കി. മുൻപ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന മുദ്രാവാക്യങ്ങളും പ്ലക്കാർഡുകളും പൂർണമായും ഒഴിവാക്കിയായിരുന്നു ഇത്തവണത്തെ അഞ്ച് മിനിറ്റ് ദൈർഘ്യമുള്ള അവതരണം. എങ്കിലും, മൈം വേദിയിൽ അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ സദസ്സിൽ നിന്ന് 'ഫ്രീ പലസ്തീൻ' മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ ഉയർന്നു.

പലസ്തീൻ ഐക്യദാർഢ്യ മൈം (ETv Bharat)

അധ്യാപകരെ മാറ്റി നിർത്തി; പ്രതിഷേധവുമായി ബിജെപി

വിവാദങ്ങൾക്ക് കാരണമായതിനെത്തുടർന്ന് ആരോപണവിധേയരായ രണ്ട് അധ്യാപകരെ മാറ്റി നിർത്തിയാണ് കുട്ടികളുടെ മൈം അവതരണം നടന്നത്. എന്നാൽ, മൈം അവതരിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെ ബിജെപി, യുവമോർച്ച പ്രവർത്തകർ പ്രതിഷേധവുമായി സ്കൂളിന് മുന്നിൽ നിലയുറപ്പിച്ചു.

ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രവണതകൾക്കെതിരെയാണ് പ്രതിഷേധം എന്ന് ബിജെപി നേതാക്കൾ വ്യക്തമാക്കി. പതാക കാണിച്ച് മൈം അവതരിപ്പിക്കുന്നതിനോട് യോജിക്കാനാവില്ല. വിദ്യാർഥികളെ രാഷ്ട്രീയമായി ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നും സിന്ദൂർ പൂക്കളവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസിൽ നടപടിയെടുത്ത പൊലീസ് ഇത്തരം വിഷയങ്ങളിൽ മൗനം പാലിക്കുന്നുവെന്നും ആരോപിച്ചായിരുന്നു പ്രതിഷേധ പ്രകടനം. എല്ലാവിധ മുൻകരുതലുകളോടും കൂടി വൻ പൊലീസ് സന്നാഹമാണ് മൈം നടക്കുന്ന സമയത്ത് സ്കൂളിന് പുറത്ത് നിലയുറപ്പിച്ചിരുന്നത്.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിനിടെ വെള്ളിയാഴ്ച നടന്ന പലസ്തീൻ ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ചുള്ള മൈം അവതരണമാണ് വലിയ വിവാദം ആയത്. വിദ്യാർഥികൾ അവതരിപ്പിച്ച മൈം ഷോ അവസാനിക്കുന്നതിന് തൊട്ടുമുമ്പ്, പലസ്തീൻ പതാകകളും ഫോട്ടോകളും ഉയർത്തി വിദ്യാർഥികൾ ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിക്കുകയായിരുന്നു. ഉടൻ തന്നെ ഒരു അധ്യാപകൻ ഇടപെട്ട് കർട്ടൻ താഴ്ത്തുകയും കലോത്സവം നിർത്തിവയ്പ്പിക്കുകയുമായിരുന്നു.

പിന്നാലെ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി വി ശിവൻ കുട്ടി വിഷയത്തില്‍ ഇടപെട്ടു. അടിയന്തരമായി അന്വേഷിച്ച് റിപ്പോർട്ട് നൽകാൻ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടർക്ക് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി നിർദേശം നൽകി. പലസ്തീനിൽ ഇസ്രയേൽ നടത്തുന്ന വംശഹത്യയ്ക്ക് എതിരെ എന്നും നിലപാട് എടുത്ത ജനവിഭാഗമാണ് കേരളം. പലസ്തീനിൽ വേട്ടയാടപ്പെടുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കൊപ്പമാണ് കേരളം. പലസ്തീൻ വിഷയത്തിൽ അവതരിപ്പിച്ച മൈം തടയാൻ ആർക്കാണ് അധികാരം? കുമ്പള സ്‌കൂളിലെ വിദ്യാർഥികൾക്ക് ഇതേ മൈം വേദിയിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ അവസരമൊരുക്കുമെന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

Also Read: ആദ്യമായി എടുത്ത ബമ്പറിന് 25 കോടിയുടെ ഭാഗ്യം; ഓണം ബമ്പര്‍ തുറവൂര്‍ സ്വദേശി ശരത് എസ്. നായര്‍ക്ക്

For All Latest Updates

TAGGED:

PRO PALESTINE MIMEMIME CONTROVERSYKUMBALA GHSSPALESTINE SOLIDARITYPALESTINE SOLIDARITY MIME

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ഇവിടെ കല്യാണം അവിടെ താലികെട്ട്! നൂറ്റാണ്ടുകള്‍ നീളുന്ന ഈ പാരമ്പര്യത്തിന്‍റെ പിന്നില്‍....

മധുരം, ആരോഗ്യകരം; 13തരം വ്യത്യസ്‌ത ഔധഷ തേന്‍ വികസിപ്പിച്ച് മധ്യപ്രദേശ് ജൈവ വൈവിധ്യ ബോര്‍ഡ്

ഗിന്നസിലിടം പിടിച്ച് വിജയവാഡയിലെ ദസറ മേള

പാലുത്പാദനത്തില്‍ പുത്തന്‍ ഉയരങ്ങള്‍ കുറിച്ച് രാധ, അറിയാം ഹരിയാനയിലെ ഈ കറുത്ത സ്വര്‍ണത്തെ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.