ETV Bharat / state

കെടിയു സിൻഡിക്കേറ്റ് തർക്കം; വിസി നൽകിയ ഹർജിയിൽനിന്ന് ജഡ്‌ജി പിന്മാറി - KTU VC COURT CASE

കെടിയു സിൻഡിക്കേറ്റ് യോഗത്തിൽനിന്ന് സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥർ വിട്ടുനിൽക്കുന്നതായി ആരോപിച്ചാണ് വിസി ഹർജി നൽകിയത്.

KTU Syndicate meeting Kerala university politics university budget crisis Ciza Thomas High Court
Kerala High Court (ETV Bharat File)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 11, 2025 at 6:22 PM IST

2 Min Read

എറണാകുളം: സാങ്കേതിക സർവകലാശാല (കെടിയു) സിൻഡിക്കേറ്റ് യോഗത്തിൽനിന്ന് സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥർ വിട്ടുനിൽക്കുന്നതായി ആരോപിച്ച് വിസി ഡോ. സിസ തോമസ് നൽകിയ ഹർജിയിൽനിന്ന് ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജി പിന്മാറി. വിസിയെ വ്യക്തിപരമായി അറിയാമെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് ജസ്റ്റിസ് എൻ നഗരേഷ് പിന്മാറിയത്. ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസ, ധനകാര്യ വകുപ്പ് സെക്രട്ടറിമാർ, സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് ഡയറക്ടർ എന്നിവർക്കെതിരെയാണ് വിസി ഹൈക്കോടതിയിൽ ഹർജി നൽകിയത്.

രാഷ്ട്രീയ കാരണങ്ങളാലാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ യോഗത്തിൽനിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കുന്നതെന്നും ഇത് സർവകലാശാലയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ താളം തെറ്റിച്ചെന്നും ഹർജിയിൽ വിസി ആരോപിക്കുന്നു. ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ നിരുത്തരവാദപരമായ നിലപാട് കാരണം 2025-26 വർഷത്തെ ബജറ്റ് പാസാക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ഇതേത്തുടർന്ന് ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പളവും പെൻഷൻ ആനുകൂല്യങ്ങളും മുടങ്ങി. ഇൻ്റർനെറ്റ് കണക്ഷൻ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും തടസ്സപ്പെട്ടേക്കാമെന്നും ഡിജിറ്റൽ സേവനങ്ങൾ മുടങ്ങിയെന്നും ഹർജിയിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

മൂന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥരും മനഃപൂർവം യോഗത്തിൽനിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കുന്നതിനാൽ പ്രധാനപ്പെട്ട തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെന്നും ഇത് വിദ്യാർഥികളെ വരെ ബാധിച്ചെന്നും ഹർജിയിൽ പറയുന്നു. ഈ മാസം 13-ന് ചേരുന്ന സിൻഡിക്കേറ്റ് യോഗത്തിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പങ്കെടുക്കാൻ നിർദേശം നൽകണമെന്നും ഹർജിയിൽ വിസി ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഹൈക്കോടതിയുടെ മറ്റൊരു ബെഞ്ച് നാളെ ഈ ഹർജി പരിഗണിക്കും.

രാഷ്ട്രീയ ഇടപെടലുകളും തർക്കങ്ങളും

വിസിയും സർക്കാരും തമ്മിലുള്ള തർക്കങ്ങൾ കെടിയുവിൽ പുതിയ വിഷയമല്ല. സിസ തോമസിനെ വിസിയായി നിയമിച്ചതുമുതൽ സർക്കാരും ഗവർണറും തമ്മിൽ ഈ വിഷയത്തിൽ തർക്കമുണ്ടായിരുന്നു. ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലെ രാഷ്ട്രീയ ഇടപെടലുകൾ കേരളത്തിലെ സർവകലാശാലകളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുന്നതായി പല വിദഗ്ധരും അഭിപ്രായപ്പെട്ടിരുന്നു. സിൻഡിക്കേറ്റ് അംഗങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയം കളിക്കുന്നതാണ് പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പ്രധാന കാരണമെന്നും ഇത് വിദ്യാർഥികളുടെ പരീക്ഷാഫലം, സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ നൽകുന്നത് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെയും ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്.

വിസിയുടെ നിയമനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഹൈക്കോടതിയിൽ നിലനിന്നിരുന്ന നിയമപോരാട്ടങ്ങൾ ഈ വിഷയത്തെ കൂടുതൽ സങ്കീർണമാക്കിയിരുന്നു. ഹർജി നൽകിയിട്ടുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥരെല്ലാം സർക്കാർ പ്രതിനിധികളാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ സർക്കാർ നിലപാട് തന്നെയാണ് അവർ സിൻഡിക്കേറ്റ് യോഗങ്ങളിൽ സ്വീകരിക്കുന്നത്.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ഈ വിഷയത്തിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർ സർക്കാരിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ താത്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെന്നും ഇത് സർവകലാശാലയുടെ സ്വയംഭരണാവകാശത്തിന്മേലുള്ള കടന്നുകയറ്റമാണെന്നും ഹർജിയിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ഹർജിയിലെ വിധി കെടിയുവിൻ്റെ മാത്രമല്ല, കേരളത്തിലെ മറ്റു സർവകലാശാലകളുടെയും ഭരണത്തെ സ്വാധീനിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.

Also Read:- ദേശീയപാതയിൽ ഇനി രാത്രിയിലും പകലുപോലെ വെളിച്ചം; 64,000 എൽഇഡി വിളക്കുകൾ സ്ഥാപിക്കും

എറണാകുളം: സാങ്കേതിക സർവകലാശാല (കെടിയു) സിൻഡിക്കേറ്റ് യോഗത്തിൽനിന്ന് സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥർ വിട്ടുനിൽക്കുന്നതായി ആരോപിച്ച് വിസി ഡോ. സിസ തോമസ് നൽകിയ ഹർജിയിൽനിന്ന് ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജി പിന്മാറി. വിസിയെ വ്യക്തിപരമായി അറിയാമെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് ജസ്റ്റിസ് എൻ നഗരേഷ് പിന്മാറിയത്. ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസ, ധനകാര്യ വകുപ്പ് സെക്രട്ടറിമാർ, സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് ഡയറക്ടർ എന്നിവർക്കെതിരെയാണ് വിസി ഹൈക്കോടതിയിൽ ഹർജി നൽകിയത്.

രാഷ്ട്രീയ കാരണങ്ങളാലാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ യോഗത്തിൽനിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കുന്നതെന്നും ഇത് സർവകലാശാലയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ താളം തെറ്റിച്ചെന്നും ഹർജിയിൽ വിസി ആരോപിക്കുന്നു. ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ നിരുത്തരവാദപരമായ നിലപാട് കാരണം 2025-26 വർഷത്തെ ബജറ്റ് പാസാക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ഇതേത്തുടർന്ന് ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പളവും പെൻഷൻ ആനുകൂല്യങ്ങളും മുടങ്ങി. ഇൻ്റർനെറ്റ് കണക്ഷൻ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും തടസ്സപ്പെട്ടേക്കാമെന്നും ഡിജിറ്റൽ സേവനങ്ങൾ മുടങ്ങിയെന്നും ഹർജിയിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

മൂന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥരും മനഃപൂർവം യോഗത്തിൽനിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കുന്നതിനാൽ പ്രധാനപ്പെട്ട തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെന്നും ഇത് വിദ്യാർഥികളെ വരെ ബാധിച്ചെന്നും ഹർജിയിൽ പറയുന്നു. ഈ മാസം 13-ന് ചേരുന്ന സിൻഡിക്കേറ്റ് യോഗത്തിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പങ്കെടുക്കാൻ നിർദേശം നൽകണമെന്നും ഹർജിയിൽ വിസി ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഹൈക്കോടതിയുടെ മറ്റൊരു ബെഞ്ച് നാളെ ഈ ഹർജി പരിഗണിക്കും.

രാഷ്ട്രീയ ഇടപെടലുകളും തർക്കങ്ങളും

വിസിയും സർക്കാരും തമ്മിലുള്ള തർക്കങ്ങൾ കെടിയുവിൽ പുതിയ വിഷയമല്ല. സിസ തോമസിനെ വിസിയായി നിയമിച്ചതുമുതൽ സർക്കാരും ഗവർണറും തമ്മിൽ ഈ വിഷയത്തിൽ തർക്കമുണ്ടായിരുന്നു. ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലെ രാഷ്ട്രീയ ഇടപെടലുകൾ കേരളത്തിലെ സർവകലാശാലകളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുന്നതായി പല വിദഗ്ധരും അഭിപ്രായപ്പെട്ടിരുന്നു. സിൻഡിക്കേറ്റ് അംഗങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയം കളിക്കുന്നതാണ് പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പ്രധാന കാരണമെന്നും ഇത് വിദ്യാർഥികളുടെ പരീക്ഷാഫലം, സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ നൽകുന്നത് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെയും ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്.

വിസിയുടെ നിയമനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഹൈക്കോടതിയിൽ നിലനിന്നിരുന്ന നിയമപോരാട്ടങ്ങൾ ഈ വിഷയത്തെ കൂടുതൽ സങ്കീർണമാക്കിയിരുന്നു. ഹർജി നൽകിയിട്ടുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥരെല്ലാം സർക്കാർ പ്രതിനിധികളാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ സർക്കാർ നിലപാട് തന്നെയാണ് അവർ സിൻഡിക്കേറ്റ് യോഗങ്ങളിൽ സ്വീകരിക്കുന്നത്.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ഈ വിഷയത്തിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർ സർക്കാരിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ താത്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെന്നും ഇത് സർവകലാശാലയുടെ സ്വയംഭരണാവകാശത്തിന്മേലുള്ള കടന്നുകയറ്റമാണെന്നും ഹർജിയിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ഹർജിയിലെ വിധി കെടിയുവിൻ്റെ മാത്രമല്ല, കേരളത്തിലെ മറ്റു സർവകലാശാലകളുടെയും ഭരണത്തെ സ്വാധീനിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.

Also Read:- ദേശീയപാതയിൽ ഇനി രാത്രിയിലും പകലുപോലെ വെളിച്ചം; 64,000 എൽഇഡി വിളക്കുകൾ സ്ഥാപിക്കും

For All Latest Updates

TAGGED:

KTU SYNDICATE MEETINGKERALA UNIVERSITY POLITICSUNIVERSITY BUDGET CRISISCIZA THOMAS HIGH COURTKTU VC COURT CASE

Quick Links / Policies

ഫീച്ചേർഡ്

സെലിബ്രിറ്റികള്‍ മുതല്‍ സാധാരണക്കാര്‍ വരെ ജിമ്മില്‍ കുഴഞ്ഞു വീണ് മരിക്കുന്നതിന് പിന്നില്‍; ഇനിയെങ്കിലും ശ്രദ്ധിച്ചേ മതിയാകൂ...

ദേശീയപാതയിൽ ഇനി രാത്രിയിലും പകലുപോലെ വെളിച്ചം; 64,000 എൽഇഡി വിളക്കുകൾ സ്ഥാപിക്കും

വിമാനങ്ങളുടെ ഗോ എറൗണ്ട് സാധാരണം; എന്താണ് പാൻ പാൻ ?

11 വര്‍ഷത്തിനിടെ ബിജെപിയെ പ്രതിരോധിക്കാൻ ലഭിച്ച ഏറ്റവും വലിയ ആയുധം; കള്ള വോട്ടിനെതിരെ രാജ്യവ്യാപക പ്രചാരണത്തിന് കോണ്‍ഗ്രസ്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.