'സിപിഎം ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയുടെ വാഹനം തടയാറായോടാ നീ എന്ന് ആക്രോശിച്ചു', കൈ തല്ലിയൊടിച്ചെന്ന പരാതിയുമായി കെ എസ് യു നേതാവ് - KOTTAYAM KSU LEADERS COMPLAINT

ഹെൽമറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് നടത്തിയ ആക്രമണത്തിൽ ഇടതുകൈക്കു പരിക്കേറ്റ മാഹിനിനെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു.

KOTTAYAM CMS COLLEGE KSU KSU LEADERS ATTACK ELECTION 2025
കെ എസ്‌ യു ബ്ലോക്ക് പ്രസിഡൻ്റ് മാഹിൻ നവാസ് (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 28, 2025 at 6:09 PM IST

2 Min Read

കോട്ടയം: കെ എസ് യു നേതാവിൻ്റെ കൈ തല്ലിയൊടിച്ചതായി പരാതി. സിഎംഎസ് കോളജിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനു പിന്നാലെ ഉണ്ടായ അക്രമണത്തിനു പിന്നാലെയാണ് പുതിയ പരാതി. കോട്ടയം നഗരമധ്യത്തിൽ കെ എസ്‌ യു ബ്ലോക്ക് പ്രസിഡൻ്റ് മാഹിൻ നവാസിനു (23) നേരെയാണ് ആക്രമണം ഉണ്ടായത്. ബുധനാഴ്‌ച വൈകിട്ട് 7ന് കോട്ടയം പുളിമൂട് ജങ്‌ഷനിലാണ് സംഭവം.

ഹെൽമറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് നടത്തിയ ആക്രമണത്തിൽ ഇടതുകൈക്കു പരിക്കേറ്റ മാഹിനിനെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. അസ്ഥിക്കു പൊട്ടലുണ്ടെന്നും ശസ്ത്രക്രിയ വേണമെന്നും ആശുപത്രി അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി. സിപിഎം-ഡിവൈഎഫ്ഐ പ്രവർത്തകരാണ് ആക്രമണം നടത്തിയതെന്നു മാഹിൻ ആരോപിച്ചു. 'സിപിഎം ജില്ല സെക്രട്ടറിയുടെ വാഹനം തടയാറായോടാ' എന്നു ചോദിച്ചായിരുന്നു ആക്രമിച്ചതെന്ന് മാഹിൻ പറഞ്ഞു. സി എം എസ് കോളജിലുണ്ടായ അക്രമത്തിൻ്റെ തുടർച്ചയായാണ് ഇപ്പോഴത്തെ സംഭവമെന്നും ഇവർ പറയുന്നു.


മാഹിൻ്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ചെരുപ്പു കടയിൽ നിന്നു നമസ്‌കാരത്തിനായി താഴത്തെ പള്ളിയിലേക്കു നടന്നു പോകുന്നതിനിടെ ഇരുചക്ര വാഹനത്തിൽ എത്തിയ അഞ്ചംഗ സംഘമാണ് അക്രമം നടത്തിയത്. ആക്രമികളില്‍ നിന്നും രക്ഷപ്പെടാൻ സ്വന്തം കടയിലേക്ക് ഓടിക്കയറിയ മാഹിനെ സംഘം പിന്തുടർന്ന് എത്തി ആക്രമിച്ചു. ഇതിൻ്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ സിസിടിവിയിൽ പതിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.

ബന്ധുക്കൾ നൽകിയ പരാതിയിൽ വെസ്റ്റ് പൊലീസ് കേസെടുത്തു. പൊലീസ് സംഭവസ്ഥലത്ത് എത്തി സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ പരിശോധിച്ചു. "ആശുപത്രിയിൽ കഴിയുന്ന മാഹിനിൻ്റെ മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തി, കേസിൽ ഉടൻ അന്വേഷണം നടത്തും" എന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു. സി എം എസ് കോളജിലെ യൂണിയൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ദിവസം വലിയ സംഘർഷം ക്യാംപസിൽ നടന്നിരുന്നു. അന്ന് സിപിഎം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ടി ആർ രഘുനാഥൻ ക്യാംപസിലേക്ക് എത്തിയ വാഹനം കെഎസ്‌യു യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ ക്യാംപസിന് മുന്നിൽ തടഞ്ഞിരുന്നു.

"ജില്ലയിലെ കോളജ് തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ കെഎസ്‌യു നടത്തിയ അപ്രതീക്ഷിത മുന്നേറ്റത്തിൽ അസൂയാലുക്കളായ എസ്എഫ്ഐ ഡിവൈഎഫ്ഐ സംഘടനകളിലെ രാഷ്ട്രീയ ഗുണ്ടകളാണ് ആക്രമണത്തിനു പിന്നിൽ" എന്ന് കെഎസ് യു ജില്ലാ നേതൃത്വം ആരോപിച്ചു. സിഎംഎസ് കോളജിൽ യൂണിയൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനിടെ നടന്ന സംഘർഷത്തിൻ്റെ തുടർച്ചയാണ് ഇന്നലെ നടന്നതെന്നു ഡിസിസി വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് ചിൻ്റു കുര്യൻ ജോയി ആരോപിച്ചു.

അതേസമയം, സിഎംഎസ് കോളജിലെ യൂണിയൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കെഎസ്‌യു വൻ വിജയം സ്വന്തമാക്കിയിരുന്നു. 15 ൽ 14 സീറ്റും നേടിയാണ് കെഎസ്‌യു വിജയിച്ചത്. 37 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ഇവിടെ കെഎസ്‌യു യൂണിയൻ പിടിച്ചെടുത്തത്.

