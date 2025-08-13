ETV Bharat / state

ഓണത്തിന് നാടിൻ്റെ സ്നേഹം നിറയ്ക്കാൻ കെഎസ്ആർടിസി; ബെംഗളൂരു, ചെന്നൈ, മൈസൂരു എന്നിവിടങ്ങളിൽനിന്ന് പ്രത്യേക സർവീസുകൾ - KSRTC ONAM SPECIAL SERVICE

പ്രവാസികളായ മലയാളികൾക്ക് നാട്ടിലെത്തി കുടുംബത്തോടൊപ്പം ഓണം ആഘോഷിക്കുന്നതിനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കുന്നതിനായാണ് ഈ സർവീസുകൾ

KSRTC Onam special Service
കെഎസ്ആര്‍ടിസി(ഫയല്‍ ചിത്രം) (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 13, 2025 at 12:19 PM IST

കാസർകോട്: ഓണക്കാലം പ്രമാണിച്ച് ബെംഗളൂരു, ചെന്നൈ, മൈസൂരു എന്നിവിടങ്ങളിൽനിന്ന് കേരളത്തിലേക്ക് പ്രത്യേക സർവീസുകളുമായി കെഎസ്ആർടിസി. 22 സ്പെഷല്‍ സര്‍വീസുകളാണ് ഓണത്തോടനുബന്ധിച്ച് കെഎസ്ആര്‍ടിസി നടത്തുക. പ്രവാസികളായ മലയാളികൾക്ക് നാട്ടിലെത്തി കുടുംബത്തോടൊപ്പം ഓണം ആഘോഷിക്കുന്നതിനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കുന്നതിനായാണ് ഈ സർവീസുകൾ. ഓഗസ്റ്റ് 29 മുതൽ സെപ്റ്റംബർ 15 വരെയാണ് സർവീസുകൾ ലഭ്യമാവുക.

ബെംഗളൂരു, ചെന്നൈ, മൈസൂരു എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്ന് കോഴിക്കോട്, മലപ്പുറം, തൃശൂർ, എറണാകുളം, അടൂർ, കൊല്ലം, കൊട്ടാരക്കര, പുനലൂർ, ചേർത്തല, ഹരിപ്പാട്, കോട്ടയം, കണ്ണൂർ, പയ്യന്നൂർ, കാഞ്ഞങ്ങാട്, തിരുവനന്തപുരം തുടങ്ങിയ വിവിധ ഡിപ്പോകളിലേക്കാണ് സർവീസ് നടത്തുക. പ്രധാന സ്ഥലങ്ങളിൽ ബസിന് സ്റ്റോപ്പുകൾ ഉണ്ടാകും.

സ്കാനിയ, സ്വിഫ്റ്റ് ബസ്സുകൾ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ പൂർത്തിയാക്കി അന്തർ സംസ്ഥാന സർവീസുകൾക്കായി സജ്ജമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഈ മാസം കൂടുതൽ ബസുകൾ സർവീസിന് എത്തുമെന്നും അങ്ങനെ വന്നാൽ പ്രത്യേക സർവീസുകളുടെ എണ്ണം വർധിപ്പിക്കുമെന്നും കെഎസ്ആർടിസി അധികൃതർ അറിയിച്ചു. ബുക്കിങ് ഉടൻ ആരംഭിക്കുമെന്നും അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.


ബെംഗളൂരു, ചെന്നൈ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള അധിക സർവീസ് ഇങ്ങനെ


19.45-ബെംഗളൂരു -കോഴിക്കോട്

20.15-ബെംഗളൂരു -കോഴിക്കോട്

21.15-ബെംഗളൂരു -കോഴിക്കോട്


23.25-ബെംഗളൂരു -കോഴിക്കോട്

20.45-ബെംഗളൂരു-മലപ്പുറം

19.15-ബെംഗളൂരു-തൃശൂർ

18.30-ബെംഗളൂരു-എറണാകുളം

19.30-ബെംഗളൂരു-എറണാകുളം

17.00-ബെംഗളൂരു-അഡൂർ

17.30-ബെംഗളൂരു-കൊല്ലം

18.20-ബെംഗളൂരു-കൊട്ടാരക്കര

18.00-ബെംഗളൂരു-പുനലൂർ

19.10-ബെംഗളൂരു-ചേർത്തല

19.30-ബെംഗളൂരു-ഹരിപ്പാട്

19.10-ബെംഗളൂരു-കോട്ടയം

20.30 -ബെംഗളൂരു-കണ്ണൂർ

21.45-ബെംഗളൂരു-കണ്ണൂർ

22.00-ബെംഗളൂരു-പയ്യന്നൂർ

21.40-ബെംഗളൂരു-കഞ്ചാങ്ങാട്

19.30-ബെംഗളൂരു-തിരുവനന്തപുരം

18.30-ചെന്നൈ-തിരുവനന്തപുരം

19.30 -ചെന്നൈ -എറണാകുളം


കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള അധിക സർവീസ്

20.15-കോഴിക്കോട്-ബെംഗളൂരു

21.45-കോഴിക്കോട്-ബെംഗളൂരു

22.15-കോഴിക്കോട്-ബെംഗളൂരു

22.30-കോഴിക്കോട്-ബെംഗളൂരു

20.00-മലപ്പുറം-ബെംഗളൂരു

21.15-തൃശൂർ-ബെംഗളൂരു

19.00-എറണാകുളം-ബെംഗളൂരു

19.30-എറണാകുളം-ബെംഗളൂരു

17.30-അടൂർ-ബെംഗളൂരു

18.00-കൊല്ലം-ബെംഗളൂരു

15.10-പുനലൂർ-ബെംഗളൂരു

17.20-കൊട്ടാരക്കര-ബെംഗളൂരു

17.30-ചേർത്തല-ബെംഗളൂരു

17.40-ഹരിപ്പാട്-ബെംഗളൂരു

18.10-കോട്ടയം -ബെംഗളൂരു

20.10-കണ്ണൂർ -ബെംഗളൂരു

21.40-കണ്ണൂർ -ബെംഗളൂരു

20.15-പയ്യന്നൂർ-ബെംഗളൂരു

18.40-കാഞ്ഞങ്ങാട് -ബെംഗളൂരു

18.00-തിരുവനന്തപുരം -ബെംഗളൂരു

18.30-തിരുവനന്തപുരം -ചെന്നൈ

19.30-എറണാകുളം -ചെന്നൈ

