ഓണത്തിന് കെഎസ്ആർടിസിക്ക് പുതിയ ബസുകൾ; ട്രയൽ റൺ പൂർത്തിയായി, കൂടുതൽ സർവീസുകൾ നടത്തും - KSRTC NEW BUSES

പുതിയ ബസുകളുടെ ഡിസൈൻ തയ്യാറാക്കിയത് മന്ത്രി കെബി ഗണേഷ് കുമാറിൻ്റെ മകൻ ആദിത്യ കൃഷ്ണനും സുഹൃത്തും ചേർന്ന്

author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 19, 2025 at 12:33 PM IST

2 Min Read

കാസർകോട്: ഭംഗിയിലും സൗകര്യത്തിലും മുൻപന്തിയിൽ നിൽക്കുന്ന കെഎസ്ആർടിസിയുടെ പുതിയ ബസുകൾ നിരത്തിൽ ട്രയൽ റൺ ആരംഭിച്ചു. സർക്കാരിൻ്റെ ഓണസമ്മാനമായി 143 പുതിയ ബസുകളാണ് പുറത്തിറങ്ങുന്നത്. മുഴുവൻ ബസുകളും ബിഎസ് 6 വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവയാണ്. സൂപ്പർ ഫാസ്റ്റ് മുതൽ വോൾവോ വരെയുള്ള ബസുകൾ ഓണക്കാലത്ത് അന്തർ സംസ്ഥാന സർവീസുകൾ നടത്തും. കൂടുതലും ബെംഗളൂരു-ചെന്നൈ റൂട്ടുകളിലായിരിക്കും സർവീസുണ്ടാവുക. പ്രീമിയം ബസുകൾ മൂകാംബികയിലേക്കും സർവീസ് നടത്തും.

മന്ത്രി കെബി ഗണേഷ് കുമാറിൻ്റെ മകൻ ആദിത്യ കൃഷ്ണനും സുഹൃത്ത് തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശി അമൽ ജോക്കിൻ സാലറ്റും ഡിസൈൻ നൽകിയ കെഎസ്ആർടിസി പ്രീമിയം ബസുകളും ട്രയൽ റൺ നടത്തുന്നുണ്ട്. ഇംഗ്ലണ്ടിലെ കോവെൻട്രി സർവകലാശാലയിൽ ഓട്ടോമൊബൈൽ ഡിസൈനിങ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് വിഷയത്തിൽ ബിരുദം നേടിയ ആളാണ് ആദിത്യ. ദേശീയപതാകയുടെ കളർ തീമിലാണ് സ്ലീപ്പർ, സീറ്റർ, സ്ലീപ്പർ കം സീറ്റർ ബസുകൾ സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. പുഷ്ബാക്ക് ലെതർ സീറ്റ്, സിസിടിവി കാമറ, ചാർജിങ് സൗകര്യം തുടങ്ങിയ സജ്ജീകരണങ്ങളും പുതിയ ബസുകളിലുണ്ട്.

13.5 മീറ്റർ നീളത്തിൽ അശോക് ലെയ്‌ലാൻഡ് ഷാസിയിൽ ബെംഗളൂരുവിലെ പ്രകാശ് ബോഡി നിർമാതാക്കളാണ് ബസുകൾ നിർമിച്ചത്. ഫാസ്റ്റ് പാസഞ്ചർ ലിങ്ക് ബസും പ്രകാശ് നിർമിതമാണ്. സൂപ്പർ ഫാസ്റ്റ്, ഫാസ്റ്റ് പാസഞ്ചർ നോൺ-എസി ബസുകൾ ടാറ്റയുടെ ഗോവയിലുള്ള എജിസിഎൽ ലിമിറ്റഡ് നിർമിച്ചവയാണ്. ഓഗസ്റ്റ് 21ന് കേരള മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ തിരുവനന്തപുരം ആനയറ ബസ് സ്റ്റേഷനിൽ വച്ച് പുതിയ ബസുകൾ ഫ്ലാഗ് ഓഫ് ചെയ്യും. തുടർന്ന് 22 മുതൽ 24 വരെ കനകക്കുന്നിൽ ബസുകൾ പൊതുജനങ്ങൾക്കായി പ്രദർശിപ്പിക്കും.

പരിപാടിയിൽ ഗതാഗത വകുപ്പ് മന്ത്രി കെബി ഗണേഷ് കുമാർ അധ്യക്ഷനാകും. പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ, തൊഴിൽ വകുപ്പ് മന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടി സ്റ്റുഡൻ്റ്സ് ട്രാവൽ കാർഡ് പ്രകാശനവും ഡ്രൈവിങ് സ്കൂൾ മാനേജ്മെൻ്റ് സോഫ്റ്റ്‌വെയർ ഉദ്ഘാടനവും നിർവഹിക്കും. കൂടാതെ, കെഎസ്ആർടിസി നടത്തുന്ന കൊറിയർ മാനേജ്മെൻ്റ് സിസ്റ്റം ഉദ്ഘാടനം കഴക്കൂട്ടം എംഎൽഎ കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഭക്ഷ്യ, സിവിൽ സപ്ലൈസ് വകുപ്പ് മന്ത്രി ജിആർ അനിൽ നിർവഹിക്കും.

ഓണത്തോടനുബന്ധിച്ച് ബെംഗളൂരു, ചെന്നൈ, മൈസൂർ എന്നിവിടങ്ങളിൽനിന്ന് കെഎസ്ആർടിസി 22 സ്പെഷ്യൽ സർവീസുകൾ നടത്തും. യാത്രക്കാരുടെ തിരക്ക് പരിഗണിച്ചാണ് ഈ അധിക സർവീസുകൾ. ഓഗസ്റ്റ് 29 മുതൽ സെപ്റ്റംബർ 15 വരെയാണ് സർവീസ്. കേരളത്തിലെ വിവിധ ജില്ലകളിൽനിന്നും ബെംഗളൂരു, മൈസൂർ, ചെന്നൈ എന്നിവിടങ്ങളിലേക്കും തിരിച്ചും സർവീസുണ്ടാകും. സ്കാനിയ, സ്വിഫ്റ്റ് എന്നീ ബസുകൾ അറ്റകുറ്റപ്പണി നടത്തി അന്തർ സംസ്ഥാന സർവീസിന് സജ്ജമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

ബെംഗളൂരു, ചെന്നൈ, മൈസൂർ എന്നിവിടങ്ങളിൽനിന്ന് കോഴിക്കോട്, മലപ്പുറം, തൃശൂർ, എറണാകുളം, അടൂർ, കൊല്ലം, കൊട്ടാരക്കര, പുനലൂർ, ചേർത്തല, ഹരിപ്പാട്, കോട്ടയം, കണ്ണൂർ, പയ്യന്നൂർ, കാഞ്ഞങ്ങാട്, തിരുവനന്തപുരം തുടങ്ങിയ ഡിപ്പോകളിലേക്കാണ് സർവീസുകൾ നടത്തുക. ഈ ബസുകൾ മറ്റ് ജില്ലകളിലൂടെയും കടന്നുപോകും. പ്രധാന സ്ഥലങ്ങളിൽ സ്റ്റോപ്പുകളുണ്ടാകും. റിസർവേഷൻ ഉടൻ ആരംഭിക്കുമെന്ന് കെഎസ്ആർടിസി അധികൃതർ അറിയിച്ചു.

