ഇത് ഫിൽറ്ററിൽ വിരിഞ്ഞ പൂന്തോട്ടം; നയനമനോഹരം കാഞ്ഞങ്ങാട് കെഎസ്‌ആർടിസി ഡിപ്പോ, അശോകന്‍ എന്ന ഉദ്യാനപാലകന്‍

കാഞ്ഞങ്ങാട് ഡിപ്പോയിൽ അശോകൻ എത്തുമ്പോൾ ഡിപ്പോയ്ക്ക് മുന്നിൽ രണ്ട് ചെടിച്ചട്ടികളിലെ റോസാപ്പൂക്കൾ മാത്രമായിരുന്നു ആകെയുണ്ടായിരുന്ന ഹരിതകാഴ്ച. എന്നാൽ ഒരു വർഷം പിന്നിടുമ്പോൾ 400-ൽ അധികം ചെടികളും അതിലെ പൂക്കളുമാണ് നയനമനോഹര കാഴ്ച സമ്മാനിക്കുന്നത്.

GREEN DEPOT KSRTC GARDEN FLOWERS
Gardener Ashokan (ETV Bharat)
കാസര്‍കോട്: കാഞ്ഞങ്ങാട് കെഎസ്ആർടിസി ഡിപ്പോ യാത്രക്കാർക്കും ജീവനക്കാർക്കും സമ്മാനിക്കുന്നത് കേരളത്തിലെ മറ്റ് ഡിപ്പോകളിൽ നിന്ന് തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ ഒരു കാഴ്ചയാണ് . ഹരിതാഭയും പച്ചപ്പും നിറഞ്ഞ ഈ ഡിപ്പോയിലേക്ക് കടന്നുവരുന്നവരെ പൂന്തോട്ടവും ഔഷധത്തോട്ടവും ചേർന്നൊരുക്കുന്ന പ്രശാന്തമായ അന്തരീക്ഷം വല്ലാതെ ആകർഷിക്കും.

ഈ മാസ്മരിക മാറ്റത്തിന് പിന്നിൽ ഡിപ്പോയിലെ സെക്യൂരിറ്റി ജീവനക്കാരനായ കെ.വി. അശോകൻ എന്ന സാധാരണക്കാരൻ്റെ അസാധാരണമായൊരു നിശ്ചയദാർഢ്യമുണ്ട്.

ഒരു വർഷം മുമ്പ് കാഞ്ഞങ്ങാട് ഡിപ്പോയിൽ അശോകൻ എത്തുമ്പോൾ ഡിപ്പോയ്ക്ക് മുന്നിൽ രണ്ട് ചെടിച്ചട്ടികളിലെ റോസാപ്പൂക്കൾ മാത്രമായിരുന്നു ആകെയുണ്ടായിരുന്ന ഹരിതകാഴ്ച. എന്നാൽ ഒരു വർഷം പിന്നിടുമ്പോൾ 400-ൽ അധികം ചെടികളും അതിലെ പൂക്കളുമാണ് നയനമനോഹര കാഴ്ച സമ്മാനിക്കുന്നത്. ഇതിൽ അനേകം ഔഷധസസ്യങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്നു.

ഫിൽറ്ററിൽ അശോകന്‍ തയാറാക്കിയ പൂന്തോട്ടം (ETV Bharat)

ഉപയോഗശൂന്യമെന്ന് കരുതി കെഎസ്ആർടിസി ബസിൽ നിന്ന് ഉപേക്ഷിച്ച ഫിൽറ്ററുകളാണ് അശോകൻ ചെടികൾ നടാനായി ഉപയോഗിച്ചത് എന്നതാണ് ഈ സംരംഭത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത. ഇത്തരത്തിൽ 168 ഫിൽറ്ററുകളിലാണ് അദ്ദേഹം ചെടികൾ നട്ടിരിക്കുന്നത്. പത്തോളം ഫിൽറ്ററുകൾ ഇനിയും ചെടി നടാൻ തയ്യാറായിരിക്കുന്നു.

ജീവനക്കാർക്ക് "ഒറ്റമൂലി" ആശ്വാസം

പാരമ്പര്യ വൈദ്യ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ച് വളർന്ന അശോകന് ആയുർവേദ മരുന്നുകളെക്കുറിച്ച് നല്ല അറിവുണ്ട്. താൻ നട്ടുപിടിപ്പിച്ച ഔഷധഗുണമുള്ള സസ്യങ്ങൾ ഡിപ്പോയിലെ സഹപ്രവർത്തകർക്ക് വലിയൊരാശ്വാസമാണ്. ജീവനക്കാർക്ക് തലവേദനയോ കാലുവേദനയോ പോലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വരുമ്പോൾ അവർ അശോകനെ സമീപിക്കും.

തോട്ടത്തിൽ നിന്ന് പച്ചമരുന്ന് പറിച്ചുനൽകി അശോകൻ അവരുടെ വേദനയ്ക്ക് ശമനം നൽകും. "രണ്ട് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തലവേദന പമ്പ കടക്കുന്ന ഇലമരുന്നുകള്‍ തോട്ടത്തില്‍ ഉണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു.

ശംഖുപുഷ്പത്തിൻ്റെ ചായയും അശോകൻ്റെ സ്പെഷ്യൽ വിഭവമാണ്. ഈ സ്നേഹത്തിനും കരുതലിനും പകരമായി, ഡിപ്പോയിലേക്ക് വരുന്ന ജീവനക്കാർ അശോകന് സമ്മാനിക്കുന്നത് മനസു നിറഞ്ഞുള്ള ചിരയാണ്. "അതൊക്കെയാണ് എൻ്റെ സന്തോഷമെന്ന് പുഞ്ചിരിച്ചുകൊണ്ട് അശോകൻ പറയുന്നു.

ഫിൽറ്ററിൽ അശോകന്‍ തയാറാക്കിയ പൂന്തോട്ടം (ETV Bharat)

മാനസിക സമ്മർദം കുറയുന്നു

"വണ്ടി ഓടിച്ച് കാഞ്ഞങ്ങാട് ഡിപ്പോയിൽ എത്തുമ്പോൾ ഈ പൂന്തോട്ടങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ വലിയൊരു ആശ്വാസമാണ്," ജീവനക്കാരനായ രമേശൻ പറയുന്നു. "നിറയെ പൂക്കൾ വിരിഞ്ഞുനിൽക്കുന്ന ഡിപ്പോ അപൂർവമാണ്.

എല്ലാ ഡിപ്പോകളിലും ചെറിയ പൂന്തോട്ടങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നത് നല്ലതാണ്." വലിച്ചെറിയുന്ന സാധനങ്ങളെ ക്രിയാത്മകമായി ഉപയോഗിച്ച് മാലിന്യ നിർമാർജനത്തിന് അശോകൻ നൽകുന്ന സംഭാവനയെക്കുറിച്ച് അസി. സർജൻ്റ് ബാബു പ്രശംസിച്ചു. "കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷം കൊണ്ടാണ് ഈ പച്ചപ്പ് ഉണ്ടായതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

ഒരു ദിനം, ഒരു ലക്ഷ്യം

എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ ജോലിക്ക് എത്തിയാൽ, അശോകൻ ഒരു പൈപ്പുമായി നേരെ തോട്ടത്തിലേക്ക് പോകും. എല്ലാ ചെടികൾക്കും വെള്ളം ഒഴിച്ച് വിരിഞ്ഞ പൂക്കളുടെ ഭംഗി ആസ്വദിച്ച ശേഷമാണ് അദ്ദേഹം ജോലിയിൽ പ്രവേശിക്കുന്നത്. ഡിപ്പോയിൽ സാധ്യമായ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും പൂന്തോട്ടവും ഔഷധത്തോട്ടവും ഒരുക്കണമെന്നാണ് കൂലോതത്ത് വളപ്പിൽ സ്വദേശിയായ അശോകൻ്റെ ആഗ്രഹം.

കെഎസ്ഇബി ജീവനക്കാരനായി 28 വർഷം സേവനമനുഷ്ഠിച്ച ശേഷമാണ് അശോകൻ കെഎസ്ആർടിസി ഡിപ്പോയുടെ ഭാഗമായത്. കാഞ്ഞങ്ങാട് ഡിപ്പോയിലെ ഈ ഹരിത വിപ്ലവം, ഒരാളുടെ നിശ്ചയദാർഢ്യത്തിന് ഒരു സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ മുഖച്ഛായ തന്നെ മാറ്റാൻ കഴിയുമെന്നതിൻ്റെ ഉത്തമ ഉദാഹരണമാണ്.

