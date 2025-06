ETV Bharat / state

കർണാടക ബസിന് പിന്നിൽ കെഎസ്ആർടിസി ഇടിച്ചു; ആറ് പേര്‍ക്ക് പരിക്ക് - THRISSUR KSRTC ROAD ACCIDENT

KSRTC bus crashes into Karnataka bus ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Kerala Team Published : June 7, 2025 at 9:18 AM IST | Updated : June 7, 2025 at 9:55 AM IST 1 Min Read

Last Updated : June 7, 2025 at 9:55 AM IST