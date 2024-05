ETV Bharat / state

തൃശൂരില്‍ കെഎസ്‌ആര്‍ടിസി ബസും ലോറിയും കൂട്ടിയിടിച്ചു; 15 പേര്‍ക്ക് പരിക്ക് - KSRTC BUS LORRY ACCIDENT THRISSUR

By ETV Bharat Kerala Team Published : May 10, 2024, 7:25 AM IST | Updated : May 10, 2024, 9:37 AM IST

KSRTC BUS ACCIDENT ( ETV BHARAT NETWORK )

Last Updated : May 10, 2024, 9:37 AM IST