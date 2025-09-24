മരുതൂരിൽ കെഎസ്ആർടിസി ബസും ലോറിയും കൂട്ടിയിടിച്ചു; നിരവധി പേർക്ക് പരിക്ക്
കെഎസ്ആർടിസി ബസിലും ലോറിയിലുമായി കുടുങ്ങിക്കിടന്ന ഡ്രൈവർമാരെ ഏറെ പരിശ്രമത്തിനൊടുവിലാണ് പുറത്തെടുത്തത്.
Published : September 24, 2025 at 7:36 AM IST
തിരുവനന്തപുരം: വട്ടപ്പാറ മരുതൂരിൽ കെഎസ്ആർടിസി ബസും ലോറിയും കൂട്ടിയിടിച്ച് 20 പേർക്ക് പരിക്ക്. ഇന്ന് പുലർച്ചെ 5:30ഓടെയാണ് സംഭവം. പരിക്കേറ്റവരിൽ ചിലരുടെ നില ഗുരുതരമാണെന്ന് ആശുപത്രി അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി. കെഎസ്ആർടിസി ബസിലും ലോറിയിലുമായി കുടുങ്ങിക്കിടന്ന ഡ്രൈവർമാരെ ഏറെ പരിശ്രമത്തിനൊടുവിലാണ് പുറത്തെടുത്തത്. ഗുരുതര പരിക്കുകളോടെ ഇരുവരെയും ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് അപകടത്തിൻ്റെ ദൃക്സാക്ഷികള് വ്യക്തമാക്കി.
പത്തനംതിട്ടയിൽ നിന്നും തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് പോകുകയായിരുന്ന കെഎസ്ആർടിസി ഫാസ്റ്റ് പാസഞ്ചർ എതിരെ വന്ന ചരക്ക് ലോറിയുമായി കൂട്ടിയിടിക്കുകയായിരുന്നു. അപകടം നടന്ന് അരമണിക്കൂറിനുള്ളിൽ പരിക്കേറ്റവരെ തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളജിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരുന്നു. പരിക്കേറ്റ് ചികിത്സയിൽ തുടരുന്നവരിൽ ചിലരുടെ നില ഗുരുതരമാണെന്ന് മെഡിക്കൽ കോളജ് അധികൃതർ അറിയിച്ചു.
സംഭവത്തിന് പിന്നാലെ രാവിലെ മുതൽ എംസി റോഡിൽ ഗതാഗത കുരുക്കുണ്ടായി. വട്ടപ്പാറ വഴി തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിലേക്കുള്ള പ്രധാന റോഡിൽ മരുതൂർ ഭാഗത്തുള്ള വളവിലാണ് അപകടമുണ്ടായത്. മരുതൂർ പാലത്തിന് സമീപമായതിനാൽ ലോറിയും കെഎസ്ആർടിസി ബസും റോഡിൽ തന്നെയാണ്.
ഇതു നീക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ തുടരുകയാണെന്ന് വട്ടപ്പാറ പൊലീസ് അറിയിച്ചു. മേൽപാലത്തിൻ്റെ നിർമാണം നടക്കുന്നതിനാൽ വെഞ്ഞാറമൂട് വഴിയുള്ള വാഹനങ്ങളും വട്ടപ്പാറ വഴിയാണ് തിരിച്ച് വിടുന്നത്. ഗതാഗത നിയന്ത്രണത്തിന് വൻ പൊലീസ് സന്നാഹത്തെയും വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്ഥലത്ത് പൊലീസും ഫയർ ഫോഴ്സും എത്തി തുടർനടപടികള് സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു. അപകടത്തിൻ്റെ കാരണം വ്യക്തമല്ല.
