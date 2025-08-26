ETV Bharat / state

ഓളപ്പരപ്പിലെ ആവേശം; നെഹ്റുട്രോഫി വള്ളംകളി നേരില്‍ കാണണോ? കിടിലന്‍ അവസരമൊരുക്കി കെ എസ് ആര്‍ ടി സി ബജറ്റ് ടൂറിസം സെല്‍ - NEHRU TROPHY BOAT RACE 2025

കേരളത്തിലെ വള്ളം കളിയില്‍ ഏറ്റവും പ്രശസ്‌തമാണ് നെഹ്‌റുട്രോഫി വള്ളംകളി. ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ പങ്കാളിത്തമുള്ള ജലമേളയും ഇത് തന്നെയാണ്. എല്ലാ വര്‍ഷവും പുന്നമടക്കായലിലാണ് നെഹ്‌റുട്രോഫി വള്ളം കളി നടക്കുന്നത്.

നെഹ്റു ട്രോഫി വള്ളംകളി (Kerala Tourism)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 26, 2025 at 6:15 PM IST

തിരുവനന്തപുരം: ഓളപ്പരപ്പില്‍ ആവേശം തീര്‍ക്കുന്ന നെഹ്റു ട്രോഫി വള്ളം കളി കാണാന്‍ അവസരം ഒരു ക്കി കെ എസ് ആര്‍ ടി സി ബജറ്റ് ടൂറിസം സെല്‍. വിവിധ ജില്ലകളില്‍ നിന്നുള്ള വള്ളംകളി പ്രേമികള്‍ക്ക് കെഎസ്ആര്‍ടിസിയില്‍ യാത്ര ചെയ്ത് ആലപ്പുഴ പുന്നമടക്കായലില്‍ നടക്കുന്ന ജലമാമാങ്കത്തിന് പങ്കെടുക്കാന്‍ കഴിയുന്ന വിധത്തിലാണ് ക്രമീകരണം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്.

വള്ളംകളി കാണാനുള്ള ടിക്കറ്റ് ഉള്‍പ്പെടെയാണ് കെ എസ് ആര്‍ ടി സിയില്‍ യാത്ര ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. വിവിധ ജില്ലകളില്‍ നിന്നും ആവശ്യാനുസരണം ചാര്‍ട്ടേഡ് ബസ് ഒരുക്കും. നെഹ്രുട്രോഫിയുടെ റോസ് കോര്‍ണര്‍, വിക്ടറി ലൈന്‍ എന്നി കാറ്റഗറിയിലാണ് പ്രവേശനം. അതേസമയം മറ്റു ജില്ലകളില്‍ നിന്ന് ആലപ്പുഴയില്‍ നേരിട്ട് എത്തുന്നവര്‍ക്ക് നെഹ്രുട്രോഫി വളളംകളി കാണുവാന്‍ പാസ് എടുക്കുവാന്‍ പ്രത്യേക കൗണ്ടര്‍ ആലപ്പുഴ ഡിപ്പോയില്‍ പ്രവര്‍ത്തനം ആരംഭിക്കും. എല്ലാ തരം പാസ്സുകളും ഈ ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടറില്‍ നിന്നും ലഭ്യമാകും.

2022 ല്‍ 1,75,100/ രൂപയുടെ ടിക്കറ്റുകളും 2023 ല്‍ 2,99,500 /രൂപയുടെ ടിക്കറ്റുകളുമാണ് ബജറ്റ് ടൂറിസം സെല്‍ മുഖേന വിറ്റഴിച്ചത്. മുണ്ടക്കൈ ദുരന്തത്തിന് ശേഷം മാറ്റിവെച്ച 2024 ലെ വളളംകളിയുടെ ടിക്കറ്റ് വില്‍പ്പനയിലൂടെ 1,16,500 രൂപയാണ് നേടിയത്.

9846475874 എന്ന നമ്പറിലേക്ക് പേര്, ഏത് കാറ്റഗറിയിലുളള പാസ്, എത്ര പേര്‍ക്ക് എന്ന വിവരം വാട്‌സ്ആപ്പ് മെസേജ് ആയി അയച്ച് ആലപ്പുഴ ഡിപ്പോയിലെ ബജറ്റ് ടൂറിസം സെല്ലിന്‍റെ ക്യൂആര്‍ കോഡിലേക്ക് ഓണ്‍ലൈനായി പണമടച്ചാലും ടിക്കറ്റ് ലഭിക്കും. ഈ ടിക്കറ്റുകള്‍ വള്ളംകളി നടക്കുന്ന ഓഗസ്റ്റ് 30 നോ, മുന്‍ ദിവസമോ ആലപ്പുഴ കെഎസ്ആര്‍ടിസി ഡിപ്പോയിലെ സ്‌പെഷ്യല്‍ കൗണ്ടറില്‍ നിന്ന് കൈപ്പറ്റി വള്ളംകളി കാണാന്‍ കഴിയുന്ന തരത്തിലാണ് ക്രമീകരണം.

നെഹ്റു ട്രോഫി വള്ളംകളി (Kerala Tourism)

ആലപ്പുഴ ജില്ല കൂടാതെ കോട്ടയം, എറണാകുളം , പത്തനംതിട്ട , കൊല്ലം , തിരുവനന്തപുരം ജില്ലകളിലെ സ്‌പെഷ്യല്‍ കൗണ്ടര്‍ മുഖേനയും ജില്ലാ കോ ഓര്‍ഡിനേറ്റര്‍മ്മാര്‍ മുഖേനയും കെഎസ്ആര്‍ടിസി ബജറ്റ് ടൂറിസം സെല്‍ ടിക്കറ്റുകള്‍ വില്‍ക്കുന്നതാണ്.

നെഹ്രു ട്രോഫി വള്ളംകളി

കേരളത്തിലെ വള്ളം കളിയില്‍ ഏറ്റവും പ്രശസ്‌തമാണ് നെഹ്‌റുട്രോഫി വള്ളം കളി. ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ പങ്കാളിത്തമുള്ള ജലമേളയും ഇത് തന്നെയാണ്. എല്ലാ വര്‍ഷവും പുന്നമടക്കായലിലാണ് നെഹ്‌റുട്രോഫി വള്ളം കളി നടക്കുന്നത്. 1952 ല്‍ പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്ന ജവഹര്‍ലാല്‍ നെഹ്‌റുവിന്‍റെ ആലപ്പുഴ സന്ദര്‍ശനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഈ ജലമേളയുടെ തുടക്കം.കേരള സന്ദര്‍ശനവേളയില്‍ നെഹ്‌റുവിനു കോട്ടയം മുതല്‍ ആലപ്പുഴ വരെ ബോട്ടില്‍ കുട്ടനാട്ടിലൂടെ ജലയാത്ര നടത്തേണ്ടിവന്നു.

ആലപ്പുഴയിലെത്തിയ നെഹ്‌റുവിനെ ഔദ്യോഗികമായി 63 വെടിമുഴക്കവുമായിട്ടാണ് സ്വീകരിച്ചത്. അദ്ദേഹത്തിന് അന്ന് 63 വയസ്സായിരുന്നു. കൂടെ മകള്‍ ഇന്ദിര, ചെറുമക്കളായ സഞ്ജയ്, രാജീവ് എന്നിവരുമുണ്ടായിരുന്നു. സര്‍ക്കാര്‍ പ്രത്യേകമായി ചുണ്ടന്‍വള്ളങ്ങളുടെ മത്സരവും സംഘടിപ്പിച്ചു. വള്ളംകളി നെഹ്‌റു ബൈനോക്കുലറിലൂടെ ആസ്വദിക്കുകയായിരുന്നു. വള്ളങ്ങള്‍ പവിലിയനു സമീപം എത്താറായപ്പോള്‍ അദ്ദേഹം കസേരയില്‍ നിന്നെഴുന്നേറ്റു. തുഴക്കാരുടെ താളത്തിനൊത്ത് ചുവടു വെച്ചു.

നെഹ്റു ട്രോഫി വള്ളംകളി (Kerala Tourism)

നടുഭാഗം ചുണ്ടന്‍ ഒന്നാംസ്ഥാനത്തെത്തി. ക്യാപ്റ്റന്‍ മാത്തു ചാക്കോ പ്രധാനമന്ത്രിയില്‍നിന്നു സമ്മാനം ഏറ്റുവാങ്ങി. തുടര്‍ന്ന് എല്ലാ ചുണ്ടന്‍ വള്ളങ്ങളും ആലപ്പുഴ ബോട്ട് ജെട്ടിയിലേക്കു നീങ്ങി. വി.ഐ.പി. പവിലിയനു മുന്നിലെത്തിയപ്പോള്‍ തുഴക്കാര്‍ ഉത്സാഹഭരിതരായി ആവേശംപൂണ്ട നെഹ്റു നടുഭാഗം ചുണ്ടനിലേക്കു കയറി.അതേ ചുണ്ടന്‍ വള്ളത്തില്‍ തന്നെ അദ്ദേഹം ആലപ്പുഴയിലേക്കും തിരിച്ചു. എട്ടു വള്ളങ്ങളായിരുന്നു അന്ന് മത്സരത്തില്‍ പങ്കെടുത്തത്. വേമ്പനാട്ടുകായലിന്‍റെ പടിഞ്ഞാറേ അറ്റത്ത് മണ്‍റോ വിളക്കിന്‍റെ പടിഞ്ഞാറേ ഭാഗം മുതല്‍ തെക്കോട്ടായിരുന്നു തുഴയേണ്ടത്.

നെഹ്റുവിന്‍റെ കയ്യൊപ്പ് ചാര്‍ത്തിയ കപ്പ്

ആലപ്പുഴ സന്ദര്‍ശനം കഴിഞ്ഞു മടങ്ങമ്പോള്‍ എന്താണ് ചെയ്‌തു തരേണ്ടതെന്ന് സംഘാടകരോട് പ്രധാനമന്ത്രി ചോദിച്ചു. എല്ലാ വര്‍ഷവും വള്ളം കളി നടത്താന്‍ കഴിയണമെന്ന് സംഘാടകര്‍ നെഹ്റുവിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഡല്‍ഹിയിലെത്തിയശേഷം സ്വന്തം കൈയൊപ്പോടുകൂടി വെള്ളിയില്‍ തീര്‍ത്ത ചുണ്ടന്‍വള്ളത്തിന്‍റെ മാതൃക നെഹ്റു അയച്ചുനല്‍കി.

നെഹ്റു ട്രോഫി വള്ളംകളി (Kerala Tourism)

ഈ മാതൃകയാണ് വിജയികള്‍ക്കു നല്‍കുന്ന നെഹ്റു ട്രോഫി. മുന്‍പ് പ്രൈം മിനിസ്റ്റേഴ്‌സ് ട്രോഫി എന്ന പേരിലായിരുന്നു അറിയപ്പെട്ടത് പിന്നീട് 1969-ല്‍ ഇത് നെഹ്റു ട്രോഫി വള്ളം കളിയായി മാറി. ഇന്ന് ഓണക്കാലത്ത് സംസ്ഥാനത്തെത്തുന്ന വിദേശ ആഭ്യന്തര വിനോദ സഞ്ചാരികളുടെ ഏറ്റുവും ആകര്‍ഷകമായ കായിക വിനോദ പരിപാടിയായിക്കഴിഞ്ഞു നെഹ്‌റു ട്രോഫി ജലോത്സവം.

നെഹ്റു ട്രോഫി വള്ളംകളി (Kerala Tourism)

