നാട്ടിലെ ഓണമാണ് ഓണം എന്ന് പറയുന്ന കുറെ കൂട്ടുക്കാർ നമ്മുക്ക് ചുറ്റുമുണ്ടാകും. പറഞ്ഞ പോലെ ഓണം ഇങ്ങ് എത്തി. എന്നാൽ പ്രവാസികളും ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ജോലിയ്ക്കും പഠനത്തിനും പോയ നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഇതുവരെ നാട്ടിൽ ലാൻ്റ് ചെയ്തില്ലേ?. അതിന് ഒരു കാരണം ബെംഗളൂരുവിൽ നിന്നും ചെന്നൈയിൽ നിന്നും കേരളത്തിലേക്കുള്ള സ്വകാര്യ ബസ് നിരക്കുകൾ കുത്തനെ ഉയർന്നതാണ്. എന്നാൽ ഇതിന് ഒരു പരിഹാരമായി കെഎസ്ആർടിസിയും ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേയും രംഗത്ത് എത്തിയിരിക്കുകയാണ്.
ബെംഗളൂരുവിൽ നിന്ന് എറണാകുളത്തേക്കുള്ള സ്ലീപ്പർ ബസ് ടിക്കറ്റിന് സാധാരണ 1,300 - 1,400 ന് ഇടയിലാണ് നിരക്ക്. എന്നാൽ ഓണം അടുത്തതോടെ 4,000 രൂപയായി ഉയർന്നു. ചെന്നൈയിൽ നിന്നുള്ള ബസുകളുടെ നിരക്കുകൾ 1,800 രൂപയിൽ നിന്ന് 4,100 ആയി ഉയർന്നു. ഇനിയും കൂടാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ.
അതേസമയം അവധികാലം അടുത്തതോടെ ട്രെയിൻ ടിക്കറ്റും കിട്ടാനില്ല. ഇതോടെ പ്രതിസന്ധിയിലായത് നിരവധി യാത്രക്കാരാണ്. ഇതെല്ലാം കണക്കിലെടുത്താണ് കെഎസ്ആർടിസിയും റെയിൽവേയും രക്ഷകരായി രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത്.
ഓണം പ്രമാണിച്ച് ഇരു കൂട്ടരും സ്പെഷൽ സർവിസും ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. വെറും തുഛമായ നിരക്കിൽ നാട്ടിൽ പോയി തിരിച്ച് വരാൻ സാധിക്കും. എങ്ങനെ എന്നല്ലേ. റെയിൽവേയും കെഎസ്ആർടിസിയും ഓണം പ്രമാണിച്ച് ഇറക്കിയ പുതിയ സർവീസുകൾ നോക്കാം.
92 സ്പെഷൽ ട്രെയിനുകൾ പ്രഖ്യപിച്ച് റെയിൽവേ
- ചെന്നൈ - 6
- മംഗളൂരു - 22
- ബെംഗളൂരു - 18
- വെളാങ്കണ്ണി - 10
- പട്ന - 36
അധിക കോച്ചുകൾ ഉൾപ്പെടുത്തി സർവീസ് നടത്തുന്ന ട്രെയിനുകൾ
- തിരുവനന്തപുരം-കോഴിക്കോട് ജനശതാബ്ദി എക്സ്പ്രസ് ( 1 ചെയർ കാർ)
- തിരുവനന്തപുരം-എറണാകുളം വഞ്ചിനാട് എക്സ്പ്രസ് ( 1 ജനറൽ കോച്ച്)
- തിരുവനന്തപുരം-ഗുരുവായൂർ ഇൻ്റർസിറ്റി ( 1 ജനറൽ കോച്ച് )
- തിരുവനന്തപുരം- മധുര അമൃത എക്സ്പ്രസ് ( 1 ജനറൽ കോച്ച് )
- മംഗളൂരു-തിരുവന്തപുരം മാവേലി എക്സ്പ്രസ് (1 സ്ലീപ്പർ കോച്ച്)
കെഎസ്ആർടിസി സ്പെഷൽ സർവീസുകൾ
ഓഗസ്റ്റ് 29 മുതല് സെപ്റ്റംബർ 16 വരെ ഇടയിൽ ബംഗളൂരു, ചെന്നൈ, മൈസൂർ എന്നിവടങ്ങളിലേക്ക് 51 സ്പെഷൽ സർവീസുകൾ കെഎസ്ആർടിസി നടത്തും. ഇതിൽ സൂപ്പർഫാസ്റ്റ്, സ്വിഫ്റ്റ്, മൾട്ടി ആക്സിൽ ബസുകൾ എന്നിവ ഉണ്ടാകും.
കർണാടക ആർടിസി സർവീസുകൾ
കർണാടക ആർടിസി ബെംഗളൂരുവിൽ നിന്ന് കേരളത്തിലേക്ക് 47 ഓണം സ്പെഷൽ ബസുകളാണ് പ്രഖ്യാപിച്ചത്. എറണാകുളത്തേക്കും തൃശൂരിലേക്കും കൂടുതൽ സർവീസുകൾ നടത്തും. യാത്രക്കാരുടെ എണ്ണം കൂടുതലാണെങ്കിൽ തിരുവോണ ദിവസം രാവിലെ കൂടുതൽ ബസുകൾ സർവീസ് നടത്തുമെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറിയിച്ചു.
