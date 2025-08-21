ETV Bharat / state

കെഎസ്‌ഇബിയുടെ വമ്പൻ ഇളവ്; 10 വർഷത്തിന് മേല്‍ പഴക്കമുള്ള കുടിശ്ശിക തീർക്കാം, സുർണാവസരം ഈ തീയതി വരെ മാത്രം - KSEB DUE BILLS CONCESSIONS

ഉപഭോക്താക്കള്‍ക്ക് സുവർണാവസരം ഒരുക്കി കെഎസ്‌ഇബി. സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ നാലാം വാർഷികത്തോട് അനുബന്ധിച്ചാണ് ഈ അവസരം.

Representative Image (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 21, 2025 at 1:46 PM IST

തിരുവനന്തപുരം : കെഎസ്‌ഇബിയില്‍ നിങ്ങള്‍ക്ക് ദീർഘകാല കുടിശ്ശിക ഉണ്ടോ? ഇതെല്ലാം എങ്ങനെ, എപ്പോള്‍ തീർക്കുമെന്ന ചിന്തയിലാണോ? എന്നാലിനി അധികം ചിന്തിച്ച് തല പുകയ്‌ക്കേണ്ട. മുമ്പെങ്ങുമില്ലാത്തത്ര വമ്പിച്ച ഇളവുകളോടെ ദീർഘകാല കുടിശ്ശിക തീർക്കാൻ കെഎസ്‌ഇബി ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ഇപ്പോള്‍ സുവർണാവസരം.

സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ നാലാം വാർഷികത്തോട് അനുബന്ധിച്ചാണ് ഈ അവസരം. കുടിശ്ശിക ഒറ്റത്തവണ തീർപ്പാക്കൽ പദ്ധതിയിലൂടെ രണ്ടു വര്‍ഷത്തിനുമേല്‍ പഴക്കമുള്ള കുടിശ്ശികകൾ അടച്ചുതീർക്കാം. പദ്ധതി പ്രകാരം നിങ്ങള്‍ക്ക് ലഭിക്കുന്ന ആനുകൂല്യങ്ങള്‍ ഇവയൊക്കെ.

  1. 10 കൊല്ലത്തിനു മുകളിൽ പഴക്കമുള്ള കുടിശ്ശിക തുകയുടെ 18 ശതമാനം നിരക്കിൽ വരുന്ന പലിശ പൂർണമായും ഒഴിവാക്കി നൽകും.
  2. 5 മുതൽ 10 വർഷം വരെയുള്ള കുടിശ്ശിക തുകയ്ക്ക് 18 ശതമാനത്തിനു പകരം 4 ശതമാനം പലിശ നൽകിയാൽ മതിയാകും.
  3. 2 മുതൽ 5 വർഷം വരെയുള്ള കുടിശ്ശിക തുകയ്ക്ക് 18 ശതമാനത്തിനു പകരം 6 ശതമാനം മാത്രമായിരിക്കും പലിശ.
  4. പലിശ തുക 6 മാസത്തെ തുല്യ ഗഡുക്കളായി അടയ്ക്കാനും അവസരം.

കുടിശ്ശികയായ വൈദ്യുതി ബിൽ തുകയും പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ഇളവു കണക്കാക്കിയുള്ള പലിശ തുകയും ചേർത്ത് ഒറ്റത്തവണയായി അടച്ച് തീർക്കുന്നവർക്ക് ബിൽ കുടിശ്ശികയിൽ (Principal Amount) 5% അധിക ഇളവും ലഭിക്കുമെന്നും കെഎസ്‌ഇബി അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെയുള്ളവർ ബിൽ കുടിശ്ശികയുടെ 95 ശതമാനം മാത്രം അടച്ചാൽ മതിയാകും. ഇത്രയേറെ ഇളവുകളോടെ കുടിശ്ശിക തീർപ്പാക്കാൻ കെഎസ്ഇബി അവസരം ഒരുക്കുന്നത് ഇതാദ്യമാണ്.

കെഎസ്‌ഇബി ഫേസ്‌ബുക്കില്‍ പങ്കിട്ട പോസ്റ്റ് (Facebook (KSEB))

റെവന്യൂ റിക്കവറി നടപടികള്‍ പുരോഗമിക്കുന്നതോ, കോടതി വ്യവഹാരത്തിലുള്ളതോ ആയ കുടിശ്ശികകളും കേബിൾ ടിവി ഉടമകളുടെ വൈദ്യുത പോസ്റ്റ് വാടക കുടിശ്ശികയും ഈ പദ്ധതിയിലൂടെ തീര്‍പ്പാക്കാനാകും എന്നും കെഎസ്‌ഇബി വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ലോ ടെന്‍ഷന്‍ ഉപഭോക്താക്കള്‍ക്ക് അതത് സെക്ഷന്‍ ഓഫിസിലും ഹൈ ടെന്‍ഷന്‍ ഉപഭോക്താക്കള്‍ക്ക് സ്‌പെഷ്യല്‍ ഓഫിസര്‍ റെവന്യൂ കാര്യാലയത്തിലുമാണ് ഈ സേവനം ലഭ്യമാവുക.

കെഎസ്‌ഇബി ഫേസ്‌ബുക്കില്‍ പങ്കിട്ട ചിത്രം (Facebook (KSEB))

സുവർണാവസരം ഈ തീയതി വരെ...

ദീർഘകാല കുടിശ്ശിക പൂർണമായും ഒഴിവാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ഇത്രയേറെ ഉദാരമായ വ്യവസ്ഥകളിലൂടെ കെഎസ്ഇബി ഒറ്റത്തവണ തീർപ്പാക്കൽ പദ്ധതി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് എന്നും കെഎസ്ഇബി ഫേസ്‌ബുക്ക് പോസ്റ്റില്‍ അറിയിച്ചു. അതിനാൽ തന്നെ ഇനി ഇത്തരമൊരു അവസരം ലഭ്യമാകുന്നതല്ല എന്നും ഈ അവസരം ഓഗസ്റ്റ് 31 വരെ മാത്രമാണ് എന്നതിനാല്‍ ഉപഭോക്താക്കള്‍ ഉടൻ തന്നെ ആവശ്യമായ കാര്യങ്ങള്‍ ചെയ്യണമെന്നും കെഎസ്ഇബി അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

