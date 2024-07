ETV Bharat / state

മറിയക്കുട്ടിക്ക് കെപിസിസി വീടൊരുക്കി; താക്കോല്‍ കൈമാറാന്‍ നേരിട്ടെത്തി കെ സുധാകരന്‍- വീഡിയോ - New home for Maryakutty

KPCC President K Sudhakaran handed over the key of new house to maryakkutty ( ETV Bharat )