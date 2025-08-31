കോഴിക്കോട്: മലബാറിൻ്റെ വാണിജ്യ, വ്യവസായ, ടൂറിസം മേഖലകൾക്ക് കുതിപ്പ് നൽകുന്നതാണ് കോഴിക്കോട്-വയനാട് തുരങ്കപാതയെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. പല എതിർപ്പുകളും മറികടന്നാണ് വികസന പദ്ധതികൾ സർക്കാർ നടപ്പിലാക്കുന്നത്. ഒരിക്കലും നടക്കില്ല എന്ന് ഭൂരിഭാഗം ജനങ്ങളും കരുതിയ പദ്ധതികൾ സർക്കാർ നടപ്പിലാക്കുകയാണ് എന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പറഞ്ഞു. തുരങ്കപാത നിർമാണ പ്രവൃത്തി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.
'ഗെയിൽ, എൻഎച്ച് തുടങ്ങിയ അനുഭവങ്ങൾ നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഉണ്ട്. മലയോര ഹൈവേ, ജലപാത തുടങ്ങിയവ നിർമാണ ഘട്ടത്തിലാണ്. ദീർഘ കാലമായി മുടങ്ങികിടക്കുന്ന പദ്ധതികൾ ആണ് നടപ്പിലാക്കുന്നത്. എതിർപ്പുകൾ, കേന്ദ്ര സർക്കാർ സൃഷ്ടിച്ച സാമ്പത്തിക പരിമിതികൾ, ചില സ്ഥാപിത താൽപര്യ ഇടപെടലുകൾ തുടങ്ങി നിരവധി പ്രതിബന്ധങ്ങൾ മറികടന്നാണ് വികസന പദ്ധതികൾ എത്തിപ്പിടിച്ചതെ'ന്നും പിണറായി വിജയൻ പറഞ്ഞു.
ഖജനാവിൻ്റെ ശേഷിക്കുറവ് പല പദ്ധതികളും ദശാബ്ദങ്ങളോളം വൈകുന്ന സ്ഥിതി ഉണ്ടായിരുന്നു. വിദ്യാഭ്യാസ പദ്ധതികൾ അടക്കം പിന്നോട്ട് പോകുന്ന അവസ്ഥയായിരുന്നു. അതിൻ്റെ പരിഹാരമായിട്ടായിരുന്നു കിഫ്ബിയെ പുനർജീവിപ്പിച്ചത്. 90,000 കോടിയുടെ പദ്ധതികളാണ് കിഫ്ബി നടപ്പിലാക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
അർഹതപ്പെട്ട വിഹിതം നിഷേധിക്കപ്പെട്ടതുൾപ്പടെ കേന്ദ്ര സർക്കാരിൽ നിന്നും ഉണ്ടായത് വേദനാജനകമായ ദുരനുഭവമാണ്. സാരമായ വെട്ടിക്കുറവ് വരുത്തുന്നു, വായ്പ എടുക്കാനുള്ള അർഹത നിഷേധിക്കപ്പെട്ടു, വായ്പ പരിധി വെട്ടികുറച്ചു തുടങ്ങിയവയെല്ലാം വരുമാനത്തിന് നഷ്ടമുണ്ടാക്കി.
കിഫ്ബി വായ്പ സംസ്ഥാന വായ്പയായി പരിഗണിക്കാൻ ആകില്ലെന്ന് അവർ പറഞ്ഞു. 12,000 കോടിയോളം തുക നിഷേധിക്കുന്ന സ്ഥിതി ഉണ്ടായി. വികസന പദ്ധതികൾ ഏറ്റെടുക്കുമ്പോൾ അതിനെ തകർക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളും ഉണ്ടായെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.
കേരളത്തിലുണ്ടാകുന്ന വികസനങ്ങളിൽ ജനങ്ങൾ വലിയ സന്തോഷവാന്മാരാണ്. എന്നാൽ അത് ചിലരിൽ വലിയ നിരാശ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. കിഫ്ബിയെ തകർക്കാനുള്ള നീക്കം തെരുവിലും കോടതിയിലും ഉണ്ടായി. കിഫ്ബിയെ തകർക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് വന്നപ്പോൾ പദ്ധതികളെ തകർക്കാനും ഇടപെടലുണ്ടായതായി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു
അസാധ്യമായത് സാധ്യമാക്കുന്ന സർക്കാർ ആണ് കഴിഞ്ഞ ഒൻപത് വർഷമായി കേരളത്തിൽ അധികാരം കയ്യാളുന്നത് എന്ന് പൊതുമരാമത്ത് ടൂറിസം വകുപ്പ് മന്ത്രി അഡ്വ പി എ മുഹമ്മദ് റിയാസ് പറഞ്ഞു. തുരങ്കപാത നിർമാണ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ച് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു മന്ത്രി റിയാസ്.
ആനക്കാംപൊയിൽ, കള്ളാടി, മേപ്പാടി പ്രദേശങ്ങളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന അപ്രോച്ച് റോഡ് ഉൾപ്പെടെ 8.73 കിലോമീറ്റർ ദൂരത്തിലാണ് നാലുവരി വീതിയുള്ള തുരങ്കപാത നിർമിക്കുന്നത്. ഇക്കാലമത്രയും ഏറെ ദുരിത പൂർണവും അപകടകരവുമായ താമരശ്ശേരി ചുരം ഒഴിവാക്കിയാണ് വയനാട്ടിൽ എളുപ്പത്തിൽ എത്തിച്ചേരാവുന്ന തുരങ്കപാത നിർമിക്കുന്നത്. 2,134 കോടി രൂപയാണ് നിർമാണത്തിന് ചെലവ് കണക്കാക്കുന്നത്. തുരങ്കപാതയുടെ നിർമാണം പൂർത്തിയാവുന്നതോടെ വയനാട്ടിലേക്കുള്ള ദൂരവും സമയവും ഏറെ കുറയും.
വയനാട്ടിലെ പ്രധാന ടൗണുകളായ സുൽത്താൻ ബത്തേരിയിലേക്ക് ഒരു കിലോമീറ്ററും മേപ്പാടിയിലേക്ക് 8.2 കിലോമീറ്റർ ദൂരമാണ് കുറയുക. എന്നാൽ കൽപ്പറ്റയിലേക്ക് ഏഴു കിലോമീറ്റർ മാനന്തവാടിയിലേക്ക് പന്ത്രണ്ട് കിലോമീറ്റർ ദൂരവും അധികം സഞ്ചരിക്കേണ്ടി വരും. ഉരുൾപൊട്ടൽ ഉണ്ടായസാഹചര്യത്തിൽ തന്നെ തുരങ്കപാത നിർമാണം ആരംഭിച്ചത് ഇതുവഴി സഞ്ചരിക്കുന്ന യാത്രക്കാർക്കും വയനാട് ജില്ലയിലുള്ളവർക്കും വലിയ ആശ്വാസമാണ് നൽകുന്നത്.
നിലവിൽ ടൂറിസ്റ്റുകളുടെ വയനാട്ടിലേക്കുള്ള ഒഴുക്ക് ഗണ്യമായി കുറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. തുരങ്കപാത യാഥാർഥ്യമാകുന്നതോടെ ടൂറിസം മേഖല ഉൾപ്പെടെയുള്ളവയിൽ വലിയ മാറ്റത്തിന് സാധ്യത തെളിയും. കൂടാതെ ധാരാളം തൊഴിലവസരങ്ങളും സൃഷ്ടിക്കപ്പെടും എന്ന പ്രതീക്ഷയും ഉണ്ട്.
സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും കർണാടക ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് എളുപ്പത്തിൽ എത്തിച്ചേരാവുന്ന ഇതുവരെയുള്ള എളുപ്പ മാർഗമായിരുന്നു താമരശ്ശേരി ചുരം. എന്നാൽ ഏതുകാലത്തും മണിക്കൂറുകൾ നീണ്ട ഗതാഗതക്കുരുക്കും ചുരം ഇടിയലും ഇതുവഴിയുള്ള യാത്രയെ ദുരിതപൂർണമാക്കിയിരുന്നു. തുരങ്കപാത യാഥാർഥ്യമാകും എന്നായതോടെ ചരക്കു നീക്കം ഉൾപ്പെടെയുള്ളവ സുഗമമാകും.
പൊതുമരാമത്ത് മന്ത്രി പി എ മുഹമ്മദ് റിയാസ്, ധനമന്ത്രി കെ എൻ ബാലഗോപാൽ, പട്ടികസമുദായ ക്ഷേമവകുപ്പ് മന്ത്രി ഒ ആർ കേളു, വനംവകുപ്പ് മന്ത്രി എ കെ ശശീന്ദ്രൻ, എംഎൽഎ മാരായ ടി സിദ്ദിഖ്, ലിൻ്റോ ജോസഫ്, പിടിഎ റഹീം എന്നിവർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു.നിരവധി പേരാണ് തുരങ്കപാത നിർമ്മാണ ഉദ്ഘാടനം വീക്ഷിക്കുന്നതിന് ആനക്കാംപൊയിലിൽ എത്തിച്ചേർന്നത്.
വയനാട് ജില്ലയിൽ 5.58 കിലോമീറ്ററും കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ 3.15 കിലോമീറ്ററും നീളത്തിലുള്ള കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ തുരങ്കപാത നാല് വർഷം കൊണ്ട് പൂർത്തിയാക്കാനാണ് പദ്ധതി. താമരശ്ശേരി ചുരത്തിലെ ഗതാഗതക്കുരുക്കിന് ഒരു ബദൽ മാർഗം കണ്ടെത്തുക എന്നതാണ് ഈ തുരങ്കപാതയുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം.
60 ഉപാധികളോടെ അനുമതി ലഭിച്ച പാത രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും നീളമേറിയ മൂന്നാമത്തെ വലിയ ഭൂഗർഭ പാതയായിരിക്കും. 2020-ലാണ് നൂറുദിന കര്മപദ്ധതിയില് ഉള്പ്പെടുത്തിയാണ് തുരങ്കപാത പ്രഖ്യാപിച്ചത്. കോഴിക്കോട് മറിപ്പുഴ മുതൽ വയനാട്ടിലെ മീനാക്ഷി പാലം വരെ അപ്രോച്ച് റോഡ് ഉൾപ്പെടെ 8.73 കിലോമീറ്റർ ദൈർഘ്യമുള്ള തുരങ്കപാതയുടെ 8.11 കിലോമീറ്റർ ദൂരം ഇരട്ട തുരങ്കങ്ങളാണ്.
പദ്ധതിയിൽ ഇരുവഴിഞ്ഞി പുഴക്ക് കുറുകെ രണ്ട് പ്രധാന പാലങ്ങളും മറ്റ് മൂന്ന് ചെറുപാലങ്ങളും ഉൾപ്പെടും. ആറ് വളവുകളുള്ള റൂട്ടിൽ ഓരോ 300 മീറ്ററിലും ഇരട്ട തുരങ്കങ്ങളെ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന പാതയും (ക്രോസ് പാസേജ്) ഉണ്ടാവും. പദ്ധതിക്കായി 33 ഹെക്ടർ ഭൂമിയാണ് ഏറ്റെടുക്കുന്നത്.
5771 മീറ്റർ വനമേഖലയിലൂടെയും 2964 മീറ്റർ സ്വകാര്യ ഭൂമിയിലൂടെയുമാണ് തുരങ്കപാത കടന്നു പോകുന്നത്. പദ്ധതി പൂർത്തിയായാൽ കോഴിക്കോട്–വയനാട് ഗതാഗതം സുഗമമാകുമെന്ന് തിരുവമ്പാടി എംഎൽഎ ലിൻ്റോ ജോസഫ് പറഞ്ഞിരുന്നു. യാത്രാസമയം കുറയുകയും വിനോദസഞ്ചാര-വ്യാപാര മേഖലകൾക്ക് വൻ ഉണർവ് ലഭിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷയെന്നും പദ്ധതിക്ക് ചുക്കാൻ പിടിക്കുന്ന എംഎൽഎ പറഞ്ഞിരുന്നു.
തുരങ്കപാതയിൽ നാലുവരി ഗതാഗതമാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. കൂടാതെ, വെൻ്റിലേഷൻ, അഗ്നിശമന സംവിധാനം, ടണൽ റേഡിയോ സിസ്റ്റം, ടെലിഫോൺ സിസ്റ്റം, ശബ്ദ സംവിധാനം, എമർജൻസി കോൾ സിസ്റ്റം, സിസിടിവി തുടങ്ങിയ ആധുനിക സൗകര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. പാരിസ്ഥിതികമായി ഏറെ പ്രാധാന്യമുള്ള പശ്ചിമഘട്ടത്തിലൂടെയാണ് ഈ പാത കടന്നുപോകുന്നത്. അതിനാൽ പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണം ഉറപ്പാക്കാൻ കർശനമായ വ്യവസ്ഥകളോടെയാണ് അനുമതി നൽകിയിട്ടുള്ളത്.
കോഴിക്കോട്-കുന്ദമംഗലം-എൻ.ഐ.ടി-മുക്കം-തിരുവമ്പാടി-ആനക്കാംപൊയിൽ-കള്ളാടി-മേപ്പാടി-കൽപ്പറ്റ വഴിയാണ് യാത്ര സുഗമമാകുന്നത്. ആനക്കാംപൊയിലിൽ നിന്ന് മേപ്പാടിയിലേക്കുള്ള യാത്രാദൂരം 22 കിലോമീറ്ററായി കുറയും. പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ്, കിഫ്ബി, കൊങ്കൺ റെയിൽവേ എന്നിവയുടെ തൃകക്ഷി കരാറിലാണ് തുരങ്കപാത നിർമാണം നടക്കുക. ഭോപ്പാൽ ആസ്ഥാനമാക്കിയ ദിലിപ് ബിൽഡ്കോൺ, കൊൽക്കത്ത ആസ്ഥാനമാക്കിയ റോയൽ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ എന്നീ കമ്പനികളാണ് കരാർ ഏറ്റെടുത്തത്. 2134 കോടി രൂപയാണ് പദ്ധതി ചെലവ്. ടെണ്ടർ നടപടികൾ നേരത്തെ പൂർത്തീകരിച്ചിരുന്നു.
