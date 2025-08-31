ETV Bharat / state

കോഴിക്കോട്-വയനാട്‌ നിർദിഷ്‌ട തുരങ്കപാതയുടെ ഉള്ളറിയാം; വിശദീകരിച്ച് കിഫ്‌ബിയുടെ എഐ വീഡിയോ, ആറു മാസത്തിൽ അവലോകനമെന്ന് എംഎൽഎ

ടണല്‍ റോഡിലേക്കുള്ള പ്രധാന പാതയുടെ പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചതായി തിരുമ്പാടി എംഎൽഎ ലിൻ്റോ ജോസഫ്. കിഫ്‌ബി പുറത്തുവിട്ട എഐ വീഡിയോ കാണാം.

TUNNEL KERALAS LARGEST TUNNEL kiifb KOZHIKODE WAYANAD TUNNEL
Construction of Kozhikode Wayanad Tunnel (AI Image) (KIIFB)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 31, 2025 at 3:34 PM IST

കോഴിക്കോട്: കോഴിക്കോട്-വയനാട്‌ തുരങ്കപാതയുടെ ആദ്യഘട്ട നിർമാണ പ്രവൃത്തികള്‍ ആരംഭിച്ചു. ടണല്‍ റോഡിലേക്കുള്ള പ്രധാന പാതയുടെ പ്രവൃത്തികള്‍ ആരംഭിച്ചതായി തിരുമ്പാടി എംഎൽഎ ലിൻ്റോ ജോസഫ് അറിയിച്ചു. രണ്ട് പാക്കേജുകളായാണ് നിര്‍മാണം പൂര്‍ത്തിയാക്കുക.

പാലവും അപ്രോച്ച് റോഡും ഒന്നാമത്തെ പാക്കേജിലും ടണല്‍പാത നിര്‍മാണം രണ്ടാമത്തെ പാക്കേജിലുമാണ് ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. വയനാട് മേപ്പാടിയിൽ നിന്നാണ് നിർദിഷ്‌ട തുരങ്കപാതയുടെ നിർമാണം ആരംഭിക്കുക. അവിടെ മറ്റു അനുബന്ധ പ്രവൃത്തികൾ ഒന്നും ആവശ്യമില്ലെന്നും തിരുമ്പാടി എംഎൽഎ ലിൻ്റോ ജോസഫ് പറഞ്ഞു.

കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ അപ്രോച്ച് റോഡിൻ്റേയും പുഴക്ക് കുറകെ പാലത്തിൻ്റേയും പണി പൂർത്തിയാക്കണം. നാലുവരി പാതയാണ് പദ്ധതിയിലുള്ളത്. ഓരോ ആറ് മാസം കൂടുമ്പോഴും പ്രവൃത്തി അവലോകനം നടത്തുമെന്നും എംഎൽഎ പറഞ്ഞു.

ടണൽ നിർമാണത്തിൻ്റെ കിഫ്‌ബി പുറത്തുവിട്ട എഐ വീഡിയോ (KIIFB)

ടണല്‍ വെൻ്റിലേഷന്‍, അഗ്നിശമന സംവിധാനം, ടണല്‍ റേഡിയോ സിസ്റ്റം, ടെലിഫോണ്‍ സിസ്റ്റം, ശബ്‌ദ സംവിധാനം, എസ്‌കേപ്പ് റൂട്ട്‌ലൈറ്റിങ്, ട്രാഫിക് ലൈറ്റ്, സിസിടിവി, എമര്‍ജന്‍സി കോള്‍ സിസ്റ്റം തുടങ്ങിയ സംവിധാനങ്ങളും തുരങ്കപാതയിലുണ്ടാകും. അകത്ത് രണ്ട് പാതയും വൺവേ ട്രാഫിക്ക് ആണെങ്കിലും അത്യാവശ്യ ഘട്ടത്തിൽ തുറക്കുന്ന ജോയിൻ്റ് വേ ഉണ്ടായിരിക്കും.

എന്തെങ്കിൽ തരത്തിലുള്ള അപകടം സംഭവിച്ചാൽ, തിരിച്ച് പോകാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ സംവിധാനം ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. പദ്ധതിയുടെ എഐ വീഡിയോ സർക്കാർ പുറത്തു വിട്ടിട്ടുണ്ട്. ആധുനിക സംവിധാനത്തിൽ നിർമിക്കുന്ന തുരങ്കപാതയിൽ ക്രമീകരിച്ചിട്ടുള്ള സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങളടക്കം വീഡിയോയിൽ വിശദമായി പറയുന്നുണ്ട്.

അഡ്വാൻസ്‌ഡ് ഫയർ സേഫ്‌റ്റി സിസ്റ്റം പോലുള്ള സംവിധാനങ്ങള്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 8.73 കിലോമീറ്റർ നീളത്തിലുള്ള ആനക്കാംപൊയിൽ - കള്ളാടി - മേപ്പാടി തുരങ്കപാത വയനാട് ജില്ലയിൽ 5.58 കിലോമീറ്ററും കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ 3.15 കിലോമീറ്ററുമാണ് നിർമിക്കുന്നത്.

ഒരുങ്ങുന്നത് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ തുരങ്കപാത

കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ തുരങ്കപാതയാണ് ഇത്. കോഴിക്കോട് മറിപ്പുഴ മുതൽ വയനാട്ടിലെ മീനാക്ഷി പാലം വരെ അപ്രോച്ച് റോഡ്‌ ഉൾപ്പെടെ 8.73 കിലോമീറ്റർ ദൈർഘ്യമുള്ള തുരങ്കപാതയുടെ 8.11 കിലോമീറ്റർ ദൂരം ഇരട്ട തുരങ്കങ്ങളാണ്. പദ്ധതിയിൽ ഇരുവഴിഞ്ഞി പുഴക്ക് കുറുകെ രണ്ട് പ്രധാന പാലങ്ങളും മറ്റ് മൂന്ന് ചെറുപാലങ്ങളും ഉൾപ്പെടും.

ആറ് വളവുകളുള്ള റൂട്ടിൽ ഓരോ 300 മീറ്ററിലും ഇരട്ട തുരങ്കങ്ങളെ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന പാതയും (ക്രോസ് പാസേജ്) ഉണ്ടാവും. പദ്ധതിക്കായി 33 ഹെക്‌ടർ ഭൂമിയാണ്‌ ഏറ്റെടുക്കുന്നത്. പദ്ധതി പൂർത്തിയായാൽ കോഴിക്കോട്- വയനാട് ഗതാഗതം സുഗമമാകുമെന്ന് തിരുവമ്പാടി എംഎൽഎ ലിൻ്റോ ജോസഫ് പറഞ്ഞു.

യാത്രാസമയം കുറയ്‌ക്കുകയും വിനോദസഞ്ചാര-വ്യാപാര മേഖലകൾക്ക് വലിയ രീതിയിൽ ഗുണം ചെയ്യുന്നതുമായ പാതയാണിത്. പാരിസ്ഥിതികമായി ഏറെ പ്രാധാന്യമുള്ള പശ്ചിമഘട്ടത്തിലൂടെയാണ് ഈ പാത കടന്നുപോകുന്നത്. അതിനാൽ പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണം ഉറപ്പാക്കാൻ കർശനമായ വ്യവസ്ഥകളോടെയാണ് അനുമതി നൽകിയിട്ടുള്ളത്.

ചുരം യാത്രാദുരിതത്തിന് അവസാനം

കഴിഞ്ഞ സർക്കാരിൻ്റെ കാലത്തെ നൂറുദിന കർമ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് തുരങ്കപാത പദ്ധതിക്ക് തുടക്കമിട്ടിരിയ്‌ക്കുന്നത്. ഒട്ടേറെ കടമ്പകൾ കടന്നാണ് പദ്ധതി അനുമതി നേടിയത്. തുരങ്കപാത യാഥാർഥ്യമാകുന്നതോടെ ആനക്കാംപൊയിലിൽ നിന്നു 22 കിലോമീറ്റർ കൊണ്ട് മേപ്പാടിയിലെത്താം. ചുരത്തിലെ യാത്രാദുരിതത്തിനും ഇതോടെ അറുതിയാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ.

തുരങ്കപാത യാഥാർഥ്യമാവുന്നതോടെ കേരളത്തിൽ നിന്ന് കർണാടക, തമിഴ്‌നാട് സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്കുള്ള യാത്ര സുഗമമാകും. മലയോര മേഖലയുടെ സമഗ്ര വികസനത്തിന് ഗുണകരമാവുന്ന ചരിത്രനേട്ടം കൂടിയാണിതെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

60 ഉപാധികളോടെ കേന്ദ്ര അനുമതി

  • കേന്ദ്ര പരിസ്ഥിതി മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെ യോഗത്തിലാണ് കർശന ഉപാധികളോടെ പദ്ധതിയ്‌ക്ക് അനുമതി ലഭിച്ചത്. 60 ഉപാധികളോടെയാണ് അന്തിമ പാരിസ്ഥിതിക അനുമതി നല്‍കിയത്.
  • തുരങ്കപാതയുടെ നിര്‍മാണത്തിൻ്റെ ഖനന സമയത്ത് ഉണ്ടാവാന്‍ സാധ്യതയുള്ള സ്ഫോടനത്തിൻ്റെ പ്രത്യാഘാതങ്ങള്‍ കുറയ്ക്കാന്‍ സിഎസ്ഐആര്‍, സിഐഎംഎഫ്ആര്‍ എന്നിവ നല്‍കിയിട്ടുള്ള മുഴുവന്‍ നിര്‍ദേശങ്ങളും പാലിക്കണം.
  • വൈബ്രേഷന്‍, പ്രളയം, ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ പഠനങ്ങള്‍ എന്നിവയിലെ നിര്‍ദേശങ്ങള്‍ പാലിക്കണം.
  • റിപ്പോര്‍ട്ട് ആറു മാസത്തില്‍ ഒരിക്കല്‍ പരിസ്ഥിതി മന്ത്രാലയത്തിന് കൈമാറണം.
  • നാല് ഗ്രൗണ്ട് വൈബ്രേഷന്‍ മോണിറ്ററിങ് സ്റ്റേഷനുകള്‍ നിര്‍മിക്കണം.
  • നിര്‍മാണ ജോലിക്കിടെ മണ്ണിടിച്ചിലോ വെള്ളപ്പൊക്കമോ മൂലമുണ്ടാകുന്ന അപകടങ്ങള്‍ കുറയ്ക്കുന്നതിനായുള്ള സംവിധാനങ്ങളും ഒരുക്കണം.
  • പശ്ചിമഘട്ട മലനിരകളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന പാത ജൈവ വൈവിധ്യ സമ്പന്നമായതിനാല്‍ പക്ഷികളുടെയും വന്യമൃഗങ്ങളുടെയും സംരക്ഷണം ഉറപ്പാക്കണം.
  • അപ്പന്‍കാപ്പ് ആന ഇടനാഴിയുടെ സംരക്ഷണം.
  • നിര്‍ദിഷ്‌ട പദ്ധതി പരിസ്ഥിതി ലോല മേഖലയില്‍ ഉള്‍പ്പെടുന്നതിനാല്‍ സ്ഥിരമായ നിരീക്ഷണം.
  • കലക്‌ടര്‍ ശുപാര്‍ശ ചെയ്യുന്ന നാലുപേര്‍ അടങ്ങുന്ന വിദഗ്‌ധ സമിതി രൂപീകരിക്കണം.
  • നിര്‍മാണത്തില്‍ ഏര്‍പ്പെടുന്നവര്‍ക്ക് മതിയായ സുരക്ഷ ഒരുക്കണം.
  • ഇരുവഴിഞ്ഞി പുഴയുടെ സ്വാഭാവിക ഒഴുക്ക് തടയാത്ത രീതിയില്‍ നിര്‍മാണം നടത്തണം എന്നിവ ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള നിര്‍ദേശങ്ങളാണ് മന്ത്രാലയം നല്‍കിയിരുന്നത്.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

