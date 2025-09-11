ETV Bharat / state

കാത്തിരിപ്പിന് വിരാമം; വയനാട്-കോഴിക്കോട് ബദൽപാതയുടെ സർവേയ്ക്ക് തുടക്കമായി, പ്രതീക്ഷയിൽ പ്രദേശവാസികൾ

പൂഴിത്തോട്-പടിഞ്ഞാറത്തറ റോഡിന് വേണ്ടിയുള്ള അന്തിമ സർവേ ആരംഭിച്ചു. 21 പേരാണ് സർവേ സംഘത്തിലുള്ളത്. വനം വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും പ്രദേശവാസികളും ചേർന്നാണ് വനപാത സർവേ ചെയ്യുന്നത്.

KOZHIKODE WAYANAD ROUTE road survey Poozhithode padinjarathara road gps survey
Proposed Site for Road Suvey (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 11, 2025 at 2:34 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

കോഴിക്കോട്: കോഴിക്കോടിനെ വയനാടുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ബദൽ പാതയായ പൂഴിത്തോട്-പടിഞ്ഞാറത്തറ റോഡിന് വേണ്ടിയുള്ള അന്തിമ സർവേ ഇന്ന് (വ്യാഴാഴ്‌ച) ആരംഭിച്ചു. ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കൊപ്പം ഇരു ഭാഗത്തേയും കർമ്മ സമിതി അംഗങ്ങളും ആഘോഷമായാണ് വനത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങിയത്. വനത്തിനുള്ളിൽ അഞ്ചു കിലോമീറ്റർ ദൂരത്തിൽ ജിപിഎസ്, ഡ്രോൺ സർവേകളാണ് ആരംഭിച്ചത്.

ജിപിഎസ് സർവേ നടത്തുന്നതിൽ ചില ആശയക്കുഴപ്പങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും പിന്നീടത് പരിഹരിച്ചെന്ന് കർമ്മസമിതി അംഗങ്ങളായ ഷാജൻ സെബാസ്റ്റ്യനും ബോബൻ വെട്ടിക്കലും ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. ഊരാളുങ്കൽ ലേബർ സൊസൈറ്റിയ്ക്കാണ് സർവേ ചുമതല. കാലാവസ്ഥ അനുകൂലമായാൽ മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് സർവേ പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് ഊരാളുങ്കൽ പ്രതിനിധികളും പറഞ്ഞു.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

മൊത്തം 21 പേരാണ് സർവേ സംഘത്തിലുള്ളത്. ഊരാളുങ്കലിൽ നിന്ന് 6 പേരും വനം വകുപ്പിലെ 5 പേരും പ്രദേശവാസികളായ ആറ് പേരുമാണ് വനപാത സർവേ ചെയ്യുന്നത്. അട്ടശല്യമുള്ളതിനാൽ പ്രതിവിധികളുമായാണ് ഇറങ്ങിയതെന്ന് കർമ്മസമിതി അംഗം ബോബൻ വെട്ടിക്കൽ പറഞ്ഞു. പൂഴിത്തോട് മേഖല വന്യജീവി സങ്കേതത്തിൻ്റെ ഭാഗമായതിനാൽ അനുമതി വൈകിയത് കൊണ്ടാണ് സർവേ നടപടികൾ നീണ്ടു പോയത്.

KOZHIKODE WAYANAD ROUTE road survey Poozhithode padinjarathara road gps survey
കോഴിക്കോട് വയനാട് വനപാതയുടെ സർവേ പുരോഗമിക്കുന്നു (ETV Bharat)

അനുമതി ലഭിച്ചപ്പോൾ കനത്ത മഴയെ തുടർന്ന് വനത്തിലെ സർവേ ആരംഭിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. സർവേ നടപടിക്കുള്ള സമയപരിധി ഈ മാസം 18ന് അവസാനിക്കാൻ ഇരിക്കെയാണ് വനത്തിനുള്ളിലെ സർവേ ഇന്ന് ആരംഭിച്ചത്. പൂഴിത്തോട് ഭാഗത്ത് നിന്നാണ് ഫ്ലാഗ് ഓഫ് ചെയ്‌തത്. പടിഞ്ഞാറത്തറയിലെ കർമ്മസമിതി അംഗങ്ങളും സ്ഥലത്ത് എത്തിയിരുന്നു. ഇത് പൂർത്തിയാക്കിയാൽ ഉടൻ റോഡിൻ്റെ രൂപരേഖ തയ്യാറാക്കും.

2024 മാർച്ചിലാണ് ബദൽ റോഡിൻ്റെ സാധ്യതാ പഠനത്തിനായി സംസ്ഥാന സർക്കാർ 1.5 കോടി രൂപ അനുവദിച്ചത്. ഇരു ഭാഗത്തേയും കർമ്മ സമിതി അംഗങ്ങളുടെ വർഷങ്ങൾ നീണ്ട പ്രക്ഷോഭത്തിൻ്റെ ഫലമായാണ് പദ്ധതിയുടെ കുരുക്കഴിയുന്നത്. പേരാമ്പ്ര എംഎൽഎ ടിപി രാമകൃഷ്‌ണൻ്റെ ആവശ്യ പ്രകാരം വനംമന്ത്രി ഇടപെട്ടതോടെയാണ് വനത്തിലെ സർവേക്ക് ഉത്തരവായത്. പൂഴിത്തോട് മേഖലയിലെ മലബാർ വന്യജീവി സങ്കേതത്തിൻ്റെ പരിധിയിലുള്ള ഭൂമിയിലാണ് സർവേ നടക്കേണ്ടത്.

കഴിഞ്ഞ സംസ്ഥാന ബജറ്റിൽ ഒന്നരക്കോടി രൂപ നീക്കിവച്ചതിൻ്റെ ഫലമായി കോഴിക്കോടിൻ്റെ വനാതിർത്തി വരേയും വയനാട് ജില്ലയിലെ വന പ്രദേശങ്ങളിലും സർവേ നടന്നിരുന്നു. കേന്ദ്ര വന്യജീവി സങ്കേതത്തിൻ്റെ ഭാഗമായുള്ള അഞ്ച് കിലോമീറ്ററോളം വരുന്ന സ്ഥലത്താണ് സർവേ നടക്കേണ്ടത്. ഇത് ശുഭ പ്രതീക്ഷ നൽകുന്ന നീക്കമാണെന്ന് ബോബൻ വെട്ടിക്കൽ പറഞ്ഞു. ചുരം ഇല്ലാത്ത വനങ്ങൾ കുറഞ്ഞ വഴിയാണിത്.

പൂഴിത്തോട്, രണ്ടാം ചീളി, കരിങ്കണ്ണി, വിലങ്ങൻ പാറ, വയനാട്ടിലെ മേലെ കരിങ്കണ്ണി, കാപ്പിക്കളം, പടിഞ്ഞാറത്തറ എന്നിവയാണ് ബദൽ പാത കടന്നുപോകുന്ന വഴി. ഇത് ആദിവാസികളുടെ സഞ്ചാര പാതയായിരുന്നു. ഇതിൽ ഭീമൻ വിലങ്ങൻ പാറയിൽ 200 മീറ്ററോളം തുരങ്കം തീർത്താൽ പാത എളുപ്പമാകും. കേന്ദ്ര പരിസ്ഥിതി മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെ അനുമതി ലഭിച്ചാൽ വഴി തെളിയും. തുരങ്കപാതക്ക് അനുമതി ലഭിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ ഈ പാതയ്ക്കും അനുമതി ലഭിക്കുമെന്നാണ് ശുഭപ്രതീക്ഷയെന്ന് ബോബൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

KOZHIKODE WAYANAD ROUTE road survey Poozhithode padinjarathara road gps survey
കോഴിക്കോട് വയനാട് വനപാതയുടെ സർവേ പുരോഗമിക്കുന്നു (ETV Bharat)



മലയോര മേഖലയുടെ വികസന സാധ്യത തെളിയിച്ച്, താമരശേരി ചുരത്തിലെ ഗതാഗത പ്രശ്‌നത്തിന് പരിഹാരമാകുന്ന പൂഴിത്തോട്– പടിഞ്ഞാറത്തറ ബദൽ‌ റോഡിനായി ജനങ്ങളുടെ കാത്തിരിപ്പ് 30 വർഷം പിന്നിട്ടിരിക്കുകയാണ്. 1994 സെപ്റ്റംബർ 23ന് മുൻ‌ മുഖ്യമന്ത്രി കെ. കരുണാകരൻ തറക്കല്ലിട്ട അനുബന്ധ റോഡിൻ്റെ 14.285 കിലോമീറ്റർ മുൻപ് പൂർത്തീകരിച്ചിരുന്നു. 9.60 കോടി രൂപ ചെലവഴിച്ച് റോഡ് കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ പൂഴിത്തോട് പനയ്ക്കംകടവ് വരെയും വയനാട് ജില്ലയിൽ കുറ്റിയാംവയൽ വരെയും ടാറിങ് പൂർത്തീകരിച്ചിരുന്നു. കോഴിക്കോട്, വയനാട് ജില്ലകളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ദൂരവും ചെലവും കുറഞ്ഞ ബദൽ പാതയെന്നതും ഈ റൂട്ടിൻ്റെ പ്രധാന സവിശേഷതയാണ്.

പ്രശ്‌നം വനഭൂമി ലഭിക്കാത്തത്

27.225 കി.മി ദൂരമുള്ള പാതയിൽ പഴയ അലൈൻമെൻ്റിൽ 13 കിലോമീറ്റർ വനഭൂമിയുടെ അനുമതി ലഭിക്കാത്തതാണ് റോഡ് നിർമാണത്തിന് തടസമായത്. വനഭൂമിയുടെ അനുമതിക്കായി കേന്ദ്ര വനം പരിസ്ഥിതി മന്ത്രാലയത്തെ സമീപിച്ചെങ്കിലും 2017 ൽ നിഷേധിച്ചു. ബദൽ റോഡിൽ 18.340 കി.മി വയനാട് ജില്ലയിലും 8.885 കി.മി കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലും ഉൾപ്പെടുന്നതാണ്. വനമേഖലയിലെ റോഡിൻ്റെ ഭൂമിക്കു പകരമായി വയനാട് ജില്ലയിൽ 20.770 ഹെക്‌ടർ ഭൂമിയും കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ 5.56 ഹെക്‌ടറും വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് റവന്യു വകുപ്പ് വനം വകുപ്പിന് കൈമാറിയതാണ്. എന്നാൽ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ കണ്ടെത്തിയ ഭൂമിയിൽ വലിയ വനനാശം വരില്ല എന്നാണ് കണ്ടെത്തൽ. അന്തിമ സർവേ ഫലം കൂടി വരുന്നതോടെ തീരുമാനമാകും.

വികസന സാധ്യതയുള്ള പ്രധാന പാത

വലിയ കയറ്റം, ചുരം, വളവ് എന്നിവ ഇല്ലാതെ തന്നെ ബദൽ പാത യാഥാർഥ്യമാക്കാൻ കഴിയുമെന്നത് ഈ റൂട്ടിൻ്റെ പ്രധാന സവിശേഷതയായി കാണുന്നു. മറ്റ് ബദൽ പാതകളെ അപേക്ഷിച്ച് ചുരുങ്ങിയ ചെലവിൽ പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കാനും സാധിക്കും. വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങളായ പെരുവണ്ണാമൂഴിയേയും ബാണാസുര സാഗറിനെയും തൊട്ടു തലോടി കടന്നുപോകുന്നതാണ് പുതിയ പാത.

ദേശീയ പാതയിൽ രാത്രിയാത്ര വിലക്ക് നിലനിൽക്കുന്നതിനാൽ ദേശീയപാതയുടെ അനുബന്ധ റൂട്ടായി മാറാനും സാധ്യത ഉണ്ട്. പൂഴിത്തോട് – പടിഞ്ഞാറത്തറ– മാനന്തവാടി – കുട്ട – ഗോണിക്കുപ്പ വഴി ബെംഗളുരുവിലേക്ക് പുതിയ പാത തുറക്കാനും ഇതുവഴി സാധിക്കും.

ALSO READ: മഴയാല്‍ സമ്പന്നമായ മൺസൂണിന് ബൈ ബൈ; ഇനി തെളിഞ്ഞ ആകാശം, വാനനിരീക്ഷകർക്കും നല്ലകാലം

For All Latest Updates

TAGGED:

KOZHIKODE WAYANAD ROUTEROAD SURVEYPOOZHITHODE PADINJARATHARA ROADGPS SURVEYKOZHIKODE WAYANAD ALTERNATE ROUTE

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

പേരിനുപോലും പ്രതിപക്ഷമുണ്ടായിട്ടില്ല; ഇതുവരെ കുലുങ്ങാത്ത ഇടതുകോട്ടയായി കരിവെള്ളൂർ പെരളം പഞ്ചായത്ത്

ബെവ്കോയ്ക്ക് 'പണി ' കൊടുത്ത് ഉപഭോക്താക്കൾ, പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പികൾക്ക് 'സ്പോട്ട് റിട്ടേൺ '

കേന്ദ്രസര്‍ക്കാരിൻ്റെ കലണ്ടറില്‍ പ്രധാനമന്ത്രിക്കൊപ്പം കോഴിക്കോടുകാരി; കളിമണ്ണിനെ പ്രണയിച്ച് ബിദുല നേടിയത് മോദിയുടെ അഭിനന്ദനവും

നേതാക്കളില്ലാതെ സംഘടിക്കുന്ന യുവജന പ്രക്ഷോഭങ്ങള്‍; ജനാധിപത്യഭാവിക്ക് ഭീഷണിയോ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.