ETV Bharat / state

'വെർച്വൽ അറസ്റ്റ്' ഭീഷണി: 18 ലക്ഷം രൂപ തട്ടിയെടുത്ത രണ്ട് പേർ കോഴിക്കോട് പിടിയിൽ - VIRTUAL ARREST SCAM

Virtual Arrest Scam Two Arrested In Kozhikode For 18 Lakh Fraud ( ETV Bharat )