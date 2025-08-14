ETV Bharat / state

കോഴിക്കോട് നിർമാണത്തിലിരുന്ന പാലം തകർന്നു വീണു; 24 കോടി രൂപയുടെ പദ്ധതിക്ക് തിരിച്ചടി

കോൺക്രീറ്റ് ജോലികൾ നടക്കുന്നതിനിടയിലാണ് അപകടമുണ്ടായത്. മലപ്പുറം ആസ്ഥാനമായുള്ള പിഎംആർ കൺസ്ട്രക്ഷൻ കമ്പനിയാണ് പാലം നിർമിക്കുന്നത്.

Under Construction Thorayikkadavu Bridge Collapses in Kozhikode (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 14, 2025 at 5:17 PM IST

കോഴിക്കോട്: കൊയിലാണ്ടി, ബാലുശ്ശേരി മണ്ഡലങ്ങളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന തോരായിക്കടവ് പാലത്തിൻ്റെ നിർമാണത്തിനിടെ മധ്യഭാഗത്തെ ബീം തകർന്നുവീണ സംഭവം വലിയ വിവാദമാകുന്നു. കോൺക്രീറ്റ് ജോലികൾ നടക്കുന്നതിനിടെയാണ് അപകടം സംഭവിച്ചത്. നിർമാണ തൊഴിലാളികൾ അത്ഭുതകരമായി രക്ഷപ്പെട്ടതിനാൽ വലിയ ദുരന്തം ഒഴിവായി.

അപകത്തിൽ റിപ്പോർട്ട് തേടി മന്ത്രി

പാലം തകർന്നതിനെ തുടർന്ന് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് മന്ത്രി പി എ മുഹമ്മദ് റിയാസ് റിപ്പോർട്ട് തേടി. പാലം തകർന്നതിൻ്റെ കാരണം അന്വേഷിച്ച് കരാർ കമ്പനിക്കെതിരെ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്ന് നാട്ടുകാരും രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളും ആവശ്യപ്പെട്ടു. 23.82 കോടി രൂപ ചെലവിൽ കിഫ്ബി ധനസഹായത്തോടെ നിർമിക്കുന്ന ഈ പാലത്തിൻ്റെ ചുമതല മലപ്പുറം ആസ്ഥാനമായുള്ള പിഎംആർ കൺസ്ട്രക്ഷൻ കമ്പനിക്കാണ്. 2023 ഓഗസ്റ്റ് മൂന്നിനാണ് മന്ത്രി റിയാസ് പാലത്തിൻ്റെ പണി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത്.

നിർമാണത്തിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങളും സാങ്കേതിക തകരാറുകളും

അകലാപ്പുഴയ്ക്ക് കുറുകെ ചേമഞ്ചേരി, അത്തോളി പഞ്ചായത്തുകളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന പാലം 265 മീറ്റർ നീളത്തിലും 11 മീറ്റർ വീതിയിലുമാണ് നിർമിക്കുന്നത്. ദേശീയ ജലപാതയ്ക്ക് കുറുകെയായതുകൊണ്ട് ജലയാനങ്ങൾക്ക് കടന്നുപോകാൻ 55 മീറ്റർ നീളത്തിലും ജലവിതാനത്തിൽ നിന്ന് ആറ് മീറ്റർ ഉയരത്തിലുമായി ബോ സ്ട്രിങ് ആർച്ച് രൂപത്തിലാണ് പാലത്തിൻ്റെ രൂപകൽപന. 18 മാസമാണ് പാലത്തിൻ്റെ നിർമാണ കാലാവധി. പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് കേരള റോഡ് ഫണ്ട് ബോർഡ് പിഎംയു യൂണിറ്റിനാണ് നിർമാണ മേൽനോട്ട ചുമതല. ഗുണനിലവാരമില്ലാത്ത നിർമാണം ഭാവിയിൽ പാലത്തിൻ്റെ സുരക്ഷയെ ബാധിക്കുമോ എന്ന ഭയം പ്രദേശവാസികൾക്കുണ്ട്.

Under Construction Thorayikkadavu Bridge Collapses in Kozhikode (ETV Bharat)

തുടർനടപടികളും പ്രതീക്ഷകളും

നിർമാണത്തിനിടെ ബീം തകർന്നത് സാങ്കേതിക പിഴവുകളോ ഗുണനിലവാരമില്ലായ്മയോ കാരണമാണോ എന്ന് പരിശോധിക്കാൻ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് ഒരു വിദഗ്ധ സംഘത്തെ നിയോഗിക്കും. കോൺക്രീറ്റ് മിശ്രിതത്തിൻ്റെ ഗുണനിലവാരം, ബീമിൻ്റെ സപ്പോർട്ടുകൾ, രൂപകൽപന എന്നിവയെല്ലാം വിശദമായി പരിശോധിക്കും. പാലം യാഥാർഥ്യമാകുന്നതോടെ അത്തോളി, ബാലുശ്ശേരി ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് പൂക്കാട് എത്താനും കാപ്പാട് ടൂറിസ്റ്റ് കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് എളുപ്പത്തിൽ എത്തിച്ചേരാനും സാധിക്കും. നിലവിൽ കടത്തുവള്ളത്തിലാണ് തോരായി കടവ് കടക്കുന്നത്.

പദ്ധതിയുടെ രൂപരേഖ (ETV Bharat)

മുമ്പ് പാലാരിവട്ടം മേൽപ്പാലം ബലക്ഷയം കാരണം അടച്ചുപൂട്ടേണ്ടി വന്നതും പിന്നീട് പുനർനിർമിച്ചതും കേരളത്തിൽ വലിയ വിവാദമായിരുന്നു. അഴിമതിയും ഗുണനിലവാരമില്ലായ്മയും ആരോപിക്കപ്പെട്ട ആ സംഭവം പൊതുമരാമത്ത് മേഖലയിലെ വീഴ്ചകൾക്ക് ഒരു ഉദാഹരണമാണ്.

ഈ പശ്ചാത്തലത്തിൽ, തോരായിക്കടവ് പാലത്തിൻ്റെ നിർമാണത്തിലെ ഈ വീഴ്ച പൊതുജനങ്ങളിൽ വലിയ ആശങ്ക സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഗുണനിലവാരമില്ലാത്ത നിർമാണം ഭാവിയിൽ പാലത്തിൻ്റെ സുരക്ഷയെ ബാധിക്കുമോ എന്ന ഭയം അവർക്കുണ്ട്.

