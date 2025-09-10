കേന്ദ്രസര്ക്കാരിൻ്റെ കലണ്ടറില് പ്രധാനമന്ത്രിക്കൊപ്പം കോഴിക്കോടുകാരി; കളിമണ്ണിനെ പ്രണയിച്ച് ബിദുല നേടിയത് മോദിയുടെ അഭിനന്ദനവും
കഴിഞ്ഞ കാൽനൂറ്റാണ്ടിലേറെയായി കളിമൺ ശിൽപ്പ നിർമാണ രംഗത്ത് പ്രൊഫഷണലിസം കൊണ്ടുവന്ന ബിദുല, പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ അഭിനന്ദനം ഏറ്റുവാങ്ങുകയും 2025-ലെ കേന്ദ്രസർക്കാർ കലണ്ടറിൽ അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം ഇടം നേടുകയും ചെയ്തു
Published : September 10, 2025 at 5:38 PM IST
കെ ശശീന്ദ്രന്
കോഴിക്കോട്: മൺകലകളെയും ശിൽപ്പങ്ങളെയും ജീവിതാഭിലാഷമാക്കിയ എലത്തൂർ സ്വദേശിനി പി ബി ബിദുലയ്ക്ക് ലഭിച്ചത് അപ്രതീക്ഷിതവും അത്യപൂർവവുമായ അംഗീകാരം. കളിമണ്ണിനോടുള്ള സ്നേഹം ഒരു ജീവിതയാത്രയാക്കി മാറ്റിയ ഈ കലാകാരിയുടെ ചിത്രം 2025-ലെ കേന്ദ്രസർക്കാർ കലണ്ടറിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിക്കൊപ്പം ഇടം പിടിച്ചിരിക്കുന്നു. സെപ്റ്റംബര് മാസത്തിലെ പേജിലാണ് പ്രധാനമന്ത്രിക്കൊപ്പമുള്ള ബിദുലയുടെ ചിത്രമുള്ളത്. ജനുവരി ഏഴിന് കേന്ദ്ര റയില്വേ മന്ത്രി അശ്വിനി വൈഷ്ണവാണ് കലണ്ടര് പ്രകാശനം ചെയ്തത്. കഴിഞ്ഞ 25 വർഷമായി ഈ രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ബിദുലയുടെ കഠിനാധ്വാനത്തിനുള്ള അംഗീകാരം കൂടിയായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് ഈ കലണ്ടര്.
ചെറുപ്പത്തിൽ തുടങ്ങിയ അഭിനിവേശം
ചെറുപ്പം മുതൽക്കേ കളിമണ്ണിൽ രൂപങ്ങൾ നിർമിക്കാൻ ബിദുലയ്ക്ക് വലിയ ഇഷ്ടമായിരുന്നു. കണ്ണാടിക്കലിലെ വീടിനടുത്തുള്ള വയലിൽ നിന്നും പുഴയിൽ നിന്നും കളിമണ്ണ് ശേഖരിച്ച് രൂപങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു. സ്കൂൾ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ കളിമൺ ശിൽപങ്ങൾ വിറ്റ് സ്വന്തമായി വരുമാനം കണ്ടെത്താൻ തുടങ്ങിയിരുന്നു ബിദുല. പിന്നീട് ഫാർമസിസ്റ്റ് ആകാനുള്ള മാതാപിതാക്കളുടെ ആഗ്രഹം മാറ്റിവെച്ച് മൺപാത്ര നിർമാണത്തെ ജീവിതമാർഗമായി സ്വീകരിച്ചു.
ആദ്യ വരുമാനം 50 രൂപ
പാത്രങ്ങളിലും ആൾരൂപങ്ങളിലും ഗണപതിയിലും തുടങ്ങിയ നിർമാണം ഇപ്പോള് കഥകളിയും തെയ്യത്തിലും വരെ എത്തിയിരിക്കുന്നു. ലൈറ്റ് ഷേഡ്, കണ്ണാടികൂട്, ടീ പോയ്, ലോക്കറ്റ്, പെർഫ്യൂം ഡിഫ്യൂസർ ഇങ്ങനെ പോകുന്നു നിർമ്മാണ വൈഭവം.
കണ്ണാടിക്കൽ വീടിൻ്റെ മുന്നിൽ തന്നെ വയലാണ്. അവിടെ കളിമണ്ണ് ധാരാളമുണ്ട്. കൂടാതെ കിണർ കുഴിക്കുമ്പോഴും പുഴയിലും എല്ലാം കളിമണ്ണുണ്ട്. ഇതെല്ലാം ശേഖരിച്ച് ഓരോ നിർമിതികളിലേക്ക് കടക്കുന്നതിനൊപ്പംതന്നെ മണ്ണിനെക്കുറിച്ച് ഒരുപാട് പഠിച്ചു. കർണാടക, മഹാരാഷ്ട്ര, ഗോവ തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് പോലും കളിമണ്ണ് വാങ്ങിച്ചു. അതിൻ്റെ പലവിധ മിക്സിങ്ങിലൂടെ പുതിയ പുതിയ ആശയങ്ങളും രൂപങ്ങളും ഉണ്ടായി.
2001-ൽ ഗാന്ധി ആശ്രമത്തിൽ വെച്ച് ബിദുല നിർമിച്ച ഗാന്ധിജിയുടെ അർധകായ പ്രതിമയാണ് ജീവിതത്തിലെ വഴിത്തിരിവായത്. അന്ന് അവിടെ സന്ദർശിച്ച മുംബൈയിലെ ഖാദി ആൻഡ് വില്ലേജ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് കമ്മീഷണർ സി വി പ്രഭാകര കുറുപ്പ് ഈ ശിൽപ്പത്തിൽ ആകൃഷ്ടനായി ബിദുലക്ക് 500 രൂപ പാരിതോഷികം നൽകി. കർണാടകയിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്നതിന് വേണ്ട ശുപാർശ ചെയ്തതും അദ്ദേഹമാണ്. ഇത് ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വഴിത്തിരിവാണ്.
കഴിഞ്ഞ 25 വര്ഷമായി കളിമണ്ണുകൊണ്ട് കരകൗശല വസ്തുക്കള് നിര്മിക്കുന്ന ബിദുല 12 വര്ഷമായി വിവിധ വകുപ്പുകള് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന പ്രദര്ശനങ്ങളില് പങ്കെടുക്കുകയും ക്ലാസുകള്ക്ക് നേതൃത്വം നല്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ 2023ലാണ് അപ്രതീക്ഷിതമായി ആ മാഹാഭാഗ്യം തേടി വന്നത്. പി എം വിശ്വകര്മ പദ്ധതിയുടെ ഉദ്ഘാടനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ദ്വാരകയിലെ യശോഭൂമി കണ്വെന്ഷന് സെൻ്ററില് ഒരുക്കിയ പ്രദര്ശനത്തില് പങ്കെടുക്കാനുള്ള അവസരം ലഭിച്ച അപൂര്വ നിമിഷം.
പ്രദര്ശനം കാണാനെത്തിയ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ബിദുലയ്ക്കടുത്ത് ഇരുന്ന് സംസാരിക്കുകയും നിര്മിക്കുന്ന ഉല്പന്നങ്ങളെകുറിച്ച് ചോദിച്ചറിയുകയും ചെയ്തു. കേരളത്തിലെ കളിമണ്ണിൻ്റെ പ്രത്യേകതയെകുറിച്ചും മറ്റുസംസ്ഥാനങ്ങളിലെ മണ്ണുമായുള്ള വ്യത്യാസത്തെക്കുറിച്ചും അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു. മറ്റുള്ളവര് ചെയ്യുന്നതില് നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന ചോദ്യവും പ്രധാനമന്ത്രിയില് നിന്നുണ്ടായി. ബിദുല കളിമണ്ണും മരവും കൊണ്ട് നിര്മിച്ച ക്ലോക്കും സോപ്പ് ഡിഷും മനോഹരമായെന്ന അഭിനന്ദനവും പ്രധാനമന്ത്രി നല്കി. ചുമരില് ഘടിപ്പിക്കുന്ന രീതിയില് മണ്ചിരാതുകള് നിര്മിച്ചുകൂടേയെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി ചോദിച്ചതായും ബിദുല പറഞ്ഞു.
അപ്രതീക്ഷിതമായ ഡല്ഹി യാത്രയും ഭാരത സർക്കാരിൻ്റെ 2025ലെ സെപ്റ്റംബർ മാസത്തെ കലണ്ടറിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിക്ക് ഒപ്പം ഇടം നേടിയതും വലിയ അംഗീകാരമാണെന്ന് ബിദുല. ഡല്ഹിയിലേക്ക് യാത്ര തിരിക്കും മുന്പ് പ്രധാനമന്ത്രിയെ കാണാന് പറ്റുമെന്നോ സാസാരിക്കാന് സാധിക്കുമെന്നോ ഒന്നും പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല. തീര്ത്തും അപ്രതീക്ഷിതമായിരുന്നു എനിക്ക് ആ നിമിഷം.
പ്രധാനമന്ത്രിയുമൊത്തുള്ള പടം കേന്ദ്രസര്ക്കാരിൻ്റെ കലണ്ടറില് കാണുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു, അത് പക്ഷേ കഴിഞ്ഞ വര്ഷത്തെ കലണ്ടറിലായിരുന്നെന്നു മാത്രം. ആ പ്രതീക്ഷയില് വിളിച്ച് അന്വേഷിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഇല്ലെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോള് അല്പം നിരാശയുണ്ടായെങ്കിലും പ്രതീക്ഷ കൈവിട്ടിരുന്നില്ല.
2025 സെപ്റ്റംബര് മാസത്തിലെ കലണ്ടറില് ഇടംപിടിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞത് തൃശൂര് എംഎസ്എംഇ(മിനിസ്ട്രി ഓഫ് മൈക്രോ, സ്മോള് ആന്ഡ് മീഡിയം എൻ്റര്പ്രൈസ്) യില് നിന്നാണ്. അവിടെ നിന്നാണ് കലണ്ടര് സംഘടിപ്പിച്ചതും. ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും മഹത്തായ സന്ദര്ഭം എന്നാണ് ഇതിനെ ബിദുല വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്
കഥകളി, തെയ്യം രൂപ നിർമിതികളിലേക്ക്
ഇപ്പോൾ വളരെ റിസ്ക് എടുത്താണ് കഥകളി, തെയ്യം രൂപ നിർമിതികളിലേക്ക് കടന്നത്. അതിൻ്റെ ഓരോ വേഷ വിധാനങ്ങളും ഭാവവും ഓരോ നിർമിതിയിലും വരണം എന്നത് നിർബന്ധമാണ്. വടക്കേന്ത്യയിലേക്ക് അടക്കം അയച്ചു കൊടുക്കുന്ന വസ്തുവാണ് കാർ പെർഫ്യൂം ഡിഫ്യൂസർ. ഒരുപാട് പേര് ഇത് വാങ്ങിക്കുന്നുണ്ട്. മാത്രമല്ല വാങ്ങിയവർ തന്നെ വീണ്ടും അത് ആവശ്യപ്പെടുന്നു എന്നതും അഭിമാനകരമാണ്.
2013 മുതലാണ് എക്സിബിഷനുമായി രംഗത്തിറങ്ങിയത്. അതിന് വഴി കാണിച്ച് തന്നത് ഓയ്സകയിലെ ഗീതചേച്ചിയാണ്. അതിനുശേഷം വരുമാനം വർധിച്ചു. പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തിൽ പുതിയ പുതിയ ഓരോ വസ്തുക്കളും നിർമിച്ചു നൽകി. യഥാർഥത്തിൽ വിവാഹശേഷം ഭർത്താവും വീട്ടുകാരും നൽകിയ സപ്പോർട്ട് ആണ് ശരിക്കും തന്നെ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ആക്കിയതെന്ന് ബിദുല പറയുന്നു.
