ETV Bharat Impact: കോഴിക്കോട് മോർച്ചറിയിൽ അനാഥമായി കിടന്ന മൃതദേഹങ്ങൾക്ക് മോചനം; ഇടപെട്ട് പൊലീസ്

മോർച്ചറിയിലെ സ്ഥലപരിമിതിയെ സംബന്ധിച്ച വാർത്ത ആദ്യമായി പുറത്തുക്കൊണ്ടു വന്നത് ഇടിവി ഭാരത് കോഴിക്കോട് സീനിയർ റിപ്പോർട്ടർ കെ ശശീന്ദ്രനാണ്. വാർത്ത ശ്രദ്ധയിൽ പെട്ട അധികൃതർ ഉചിതമായ നടപടി സ്വീകരിക്കുകയായിരുന്നു.

Kozhikode police take action to cremate unclaimed bodies (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 18, 2025 at 1:10 PM IST

4 Min Read
കോഴിക്കോട്: അവകാശികളില്ലാതെ കോഴിക്കോട് മോർച്ചറിയിൽ കിടന്ന മൃതദേഹങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ഇടിവി ഭാരത് നൽകിയ വാർത്തയിൽ പൊലീസിൻ്റെ ഇടപെടലും നടപടിയും. ആറ് മൃതദേഹങ്ങൾ സംസ്കരിച്ചു. മെഡിക്കൽ കോളജ് എസിപി, എ ഉമേഷിൻ്റെ ഇടപെടലിനെത്തുടർന്ന് എൻഒസി നൽകിയതിനു പിന്നാലെ കോർപറേഷൻ അധികൃതർ മൃതദേഹങ്ങൾ സംസ്കരിക്കുകയായിരുന്നു. ഈ വിഷയത്തിൽ മോർച്ചറിയിലെ സ്ഥലപരിമിതി ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് ആർഎംഒ ജില്ലാ കലക്ടർക്കും ജില്ലാ പൊലീസ് മേധാവിക്കും കത്ത് നൽകിയിരുന്നു. ഇതിനു പിന്നാലെയാണ് പൊലീസ് ഇടപെട്ട് മൃതദേഹങ്ങളിൽ തീരുമാനമുണ്ടാക്കിയത്.

നടപടിക്രമങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കിയാണ് രണ്ടുമാസത്തിലേറെ പഴക്കമുള്ള ആറ് മൃതദേഹങ്ങൾ സംസ്കരിക്കാൻ വിട്ടുകൊടുത്തതെന്ന് എസിപി എ ഉമേഷ് പറഞ്ഞു. ബാക്കിയുള്ള 9 മൃതദേഹങ്ങൾ ഒരു മാസത്തിൽ താഴെ പഴക്കമുള്ളതാണ്. ഒരു അജ്ഞാത മൃതദേഹം മോർച്ചറിയിൽ എത്തിയാൽ ഒരു മാസം സൂക്ഷിക്കും. ആരെങ്കിലും തേടിയെത്തുമെന്നു കരുതിയാണ് ഈ സമയം അനുവദിക്കുന്നത്.

അത് കഴിഞ്ഞാൽ നടപടിക്രമത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി പത്രത്തിൽ പരസ്യം നൽകും. എന്നിട്ടും ആളുകൾ എത്തിയില്ലെങ്കിൽ പൊലീസ് അടുത്ത നടപടിക്രമങ്ങളിലേക്ക് കടക്കും. മൃതദേഹം ഏറ്റെടുക്കാൻ ആരുമില്ലാത്ത പക്ഷം എൻഒസി നൽകും. പിന്നാലെ സംസ്കരിക്കും. നിലവിൽ മോർച്ചറിയിലുള്ള മൃതദേഹങ്ങളുടെ കാര്യത്തിലും സമയബന്ധിതമായി നടപടിക്രമങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കുമെന്നും എസിപി ഉമേഷ് പറഞ്ഞു.

കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളജ് മോർച്ചറിയിൽ അവകാശികളില്ലാതെ കിടക്കുന്ന മൃതദേഹങ്ങളിൽ തീരുമാനം ആവശ്യപ്പെട്ട് ജില്ലാ കലക്ടർക്കും ജില്ലാ പൊലീസ് മേധാവിക്കും ആർഎംഒ കത്തയച്ചിരുന്നു. ഇനിയും മൃതദേഹങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കാൻ സ്ഥലമില്ലെന്നും അടിയന്തര നടപടി കൈക്കൊള്ളണമെന്നും ആർഎംഒ ഡോ. ഡാനിഷ് ആവശ്യപ്പെട്ടു. 15 മൃതദേഹങ്ങളാണ് രണ്ടു മാസത്തിലധികമായി സംസ്കാരം കാത്തുകിടക്കുന്നത്. നിലവിൽ മോർച്ചറിയിലെ 2 കോൾഡ് റൂം യൂണിറ്റുകളിൽ 36 മൃതദേഹങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ചുവയ്ക്കാനുള്ള സൗകര്യമാണുള്ളത്.

എന്നാൽ ഒരു യൂണിറ്റിൻ്റെ മോട്ടറും മറ്റും കേടായതിനെത്തുടർന്ന് നവീകരണ പ്രവൃത്തി നടന്നുവരുന്നതിനാൽ പരമാവധി 18 മൃതദേഹങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കാനേ കഴിയൂ. ദിവസം ശരാശരി 12 മൃതദേഹങ്ങൾ മോർച്ചറിയിൽ പോസ്റ്റ്‌മോർട്ടത്തിന് എത്തുന്നുണ്ട്. പോസ്റ്റ്‌മോർട്ടം ചെയ്യാൻ സാധിക്കാതെ വരുന്ന മൃതദേഹങ്ങൾ കോൾഡ് റൂമിലേക്ക് മാറ്റേണ്ടിവരുമ്പോൾ മോർച്ചറിയിൽ സ്ഥലപരിമിതിയുണ്ടാകുന്നു. തുടർന്ന് നവീകരണ പ്രവൃത്തി നടക്കുന്ന കോൾഡ് റൂമിലേക്കും താത്കാലികമായി മൃതദേഹങ്ങൾ മാറ്റി സൂക്ഷിക്കേണ്ട അവസ്ഥയാണ്. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് ഡോ. ഡാനിഷ് കത്തയച്ചത്.

ഇടിവി ഭാരത് വാർത്ത നൽകി, അധികൃതർ ഉണർന്നു

ബന്ധുക്കൾ മറന്ന ഭരതൻ്റെ മൃതദേഹം ചേളന്നൂർ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻ്റ് ഏറ്റുവാങ്ങി സംസ്കരിച്ചതോടെയാണ് വിഷയം ചർച്ചയായത്. ഇതേത്തുടർന്ന് ഇടിവി ഭാരത് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് മോർച്ചറിയിലെ ദുരിതാവസ്ഥ അധികൃതരുടെ ശ്രദ്ധയിലെത്തിച്ചത്. മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിൽ കഴിയവേയാണ് ചേളന്നൂർ വള്ളുവപ്ര മീത്തൽ ഭരതൻ മരിച്ചത്. മൃതദേഹം ഏറ്റുവാങ്ങാൻ ബന്ധുക്കൾ ആരും എത്തിയില്ല. ഒടുവിൽ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻ്റ് പി.പി. നൗഷീറിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ മെഡിക്കൽ കോളജ് മോർച്ചറിയിൽനിന്നു മൃതദേഹം ഏറ്റുവാങ്ങി വെസ്റ്റ്ഹിൽ ശ്മശാനത്തിൽ സംസ്കരിക്കുകയായിരുന്നു.

കുടുംബവുമായി ബന്ധമില്ലാതെ ഭരതൻ കടവരാന്തകളിലും മറ്റുമായിരുന്നു കഴിഞ്ഞിരുന്നത്. പിന്നീട് ചേവായൂർ ഉദയം ഹോമിലേക്ക് മാറ്റി. അസുഖബാധിതനായതിനെത്തുടർന്നാണ് മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റിയത്. ഭരതൻ്റെ മൃതദേഹം ഏറ്റുവാങ്ങാൻ ആരും എത്താതിരുന്ന വിവരം ഉദയം ഹോമിൽ നിന്നാണ് അറിഞ്ഞത്. ബന്ധുക്കളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടെങ്കിലും മൃതദേഹം ഏറ്റുവാങ്ങാൻ അവർ തയാറായില്ല.

ഇതേത്തുടർന്ന് ചേവായൂർ പൊലീസിൽ വിവരം അറിയിച്ചു. അവർ അന്വേഷിച്ചു നൽകിയ കത്തുപ്രകാരമാണ് മൃതദേഹം ഏറ്റുവാങ്ങിയതെന്ന് ചേളന്നൂർ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻ്റ് പി.പി. നൗഷീർ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇതേപോലെ കോർപറേഷനും മറ്റ് പഞ്ചായത്തുകളും രംഗത്തിറങ്ങണമെന്ന് നൗഷീർ ആവശ്യപ്പെട്ടു. അനാഥ മൃതദേഹങ്ങൾ മോർച്ചറിയിൽ നിന്ന് ഏറ്റുവാങ്ങുമ്പോൾ പാലിക്കേണ്ട നടപടിക്രമങ്ങൾ: ഒരാളുടെ മരണം സംഭവിച്ച് ആശുപത്രി മോർച്ചറിയിലോ സർക്കാർ മോർച്ചറിയിലോ അനാഥ മൃതദേഹമായി സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ, അത് ഏറ്റുവാങ്ങുന്നതിന് ചില നിയമപരമായ നടപടിക്രമങ്ങൾ പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇത് പൊതുവേ ബന്ധുക്കൾക്കോ, സാമൂഹിക സംഘടനകൾക്കോ, അല്ലെങ്കിൽ വ്യക്തികൾക്കോ സാധ്യമാണ്.

പൊലീസിൻ്റെ അനുമതി

അനാഥ മൃതദേഹങ്ങൾ മോർച്ചറിയിൽ നിന്ന് ഏറ്റുവാങ്ങുന്നതിന് പൊലീസിൻ്റെ അനുമതി നിർബന്ധമാണ്. ഇതിനായി ആ വ്യക്തിയെ അവസാനമായി കണ്ട സ്ഥലത്തിൻ്റെ പരിധിയിൽ പെടുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ മൃതദേഹം സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള ആശുപത്രി പരിധിയിലെ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലോ നേരിട്ട് ചെന്ന് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കണം. മൃതദേഹം ഏറ്റുവാങ്ങാനുള്ള കാരണം, ആരുടെ പേരിലാണ് ഏറ്റുവാങ്ങുന്നത്, എവിടെയാണ് സംസ്കരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് തുടങ്ങിയ വിവരങ്ങൾ അപേക്ഷയിൽ വ്യക്തമാക്കണം. പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽനിന്ന് ലഭിക്കുന്ന 'പൊലീസ് എൻഒസി' (No Objection Certificate) അഥവാ എതിർപ്പില്ലാരേഖയുമായിട്ടാണ് തുടർനടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടത്.

മോർച്ചറിയിലെ നടപടിക്രമങ്ങൾ

പൊലീസ് എൻഒസി, അപേക്ഷകൻ്റെ തിരിച്ചറിയൽ രേഖ, മൃതദേഹത്തെ തിരിച്ചറിയുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏതെങ്കിലും രേഖകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത്, മൃതദേഹത്തിൻ്റെ ചിത്രം, പൊലീസ് ഇൻക്വസ്റ്റ് റിപ്പോർട്ട് എന്നിവ സാധാരണയായി മോർച്ചറിയിൽ ലഭ്യമാകും. ഈ രേഖകൾ പരിശോധിച്ച് ഉറപ്പുവരുത്തിയ ശേഷമാണ് മോർച്ചറി അധികൃതർ മൃതദേഹം വിട്ടുകൊടുക്കുന്നത്. മരണ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: അനാഥ മൃതദേഹമാണെങ്കിൽ സാധാരണയായി പോസ്റ്റ്‌മോർട്ടം റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും മരണകാരണം രേഖപ്പെടുത്തുന്നത്. മൃതദേഹം ഏറ്റുവാങ്ങുമ്പോൾ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്ന് (പഞ്ചായത്ത്, മുൻസിപ്പാലിറ്റി, കോർപറേഷൻ) മരണ സർട്ടിഫിക്കറ്റിനായി അപേക്ഷ നൽകാം. ഇതിനായി മൃതദേഹം ഏറ്റുവാങ്ങിയതിൻ്റെ രേഖകൾ, പോസ്റ്റ്‌മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട്, പൊലീസ് ഇൻക്വസ്റ്റ് റിപ്പോർട്ട്, മരണസ്ഥലം, തീയതി തുടങ്ങിയ രേഖകൾ നിർബന്ധമാണ്.

മൃതദേഹം ഏറ്റുവാങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് അതാത് പൊലീസ് സ്റ്റേഷനുമായി നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വിവരങ്ങൾ ഉറപ്പുവരുത്തുന്നത് വളരെ പ്രധാനമാണ്. കാരണം സംസ്കരിച്ചതിനുശേഷം ആരെങ്കിലും അവകാശവാദം ഉന്നയിച്ച് വന്നാൽ ഈ രേഖകൾ സുതാര്യമാണെങ്കിൽ മൃതദേഹം ഏറ്റുവാങ്ങിയ വ്യക്തി സുരക്ഷിതനായിരിക്കും. ഒരാൾ മരിച്ച് 72 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ മാന്യമായ സംസ്കാരം നടത്തണം എന്നാണ് അനാട്ടമി ചട്ടം.

മരിച്ചവരുടെ ബന്ധുക്കൾ എത്തുന്നില്ലെങ്കിൽ മൃതദേഹത്തിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തം തദ്ദേശസ്ഥാപനങ്ങൾക്കും ബന്ധപ്പെട്ട പൊലീസിനുമാണ്. പൊലീസ് അതത് പ്രദേശത്ത് അന്വേഷിച്ച് ബന്ധുക്കളെ കണ്ടെത്തിയില്ലെങ്കിൽ മറ്റു മെഡികോ ലീഗൽ പ്രശ്നങ്ങളില്ലെങ്കിൽ നോ ഒബ്ജക്ഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകണം. എൻഒസി കിട്ടാൻ താമസം നേരിടുന്നതാണ് മൃതദേഹങ്ങൾ അനിശ്ചിതമായി കാത്തുകിടക്കേണ്ട അവസ്ഥയുടെ മറ്റൊരു കാരണം.

