പകൽ കണ്ടുവയ്ക്കും, രാത്രി വന്ന് അഴിച്ചു കൊണ്ടുപോകും; പോത്തുമോഷണ കേസിലെ സ്ഥിരം പ്രതിയെ വലയിലാക്കി പൊലീസ്
അസുഖബാധിതനായ വ്യക്തിയുടെ പുരയിടത്തുനിന്നും രാത്രിയിൽ ഇരു പോത്തുകളെയും മോഷ്ടിക്കുകയും തുടർന്ന് കശാപ്പുശാലയിൽ വിൽക്കുകയും ആയിരുന്നു.
Published : October 1, 2025 at 1:17 PM IST
കോഴിക്കോട്: അസുഖം മൂർച്ഛിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ജോലിക്ക് പോകാൻ പറ്റാതെ ജീവിതം വഴിമുട്ടിയ സാഹചര്യത്തിലാണ് പെരുമണ്ണ വില്ലേജ് ഓഫിസിന് സമീപത്ത് താമസിക്കുന്ന നെരോത്ത് താഴത്ത് റഹീമിന് ബന്ധുക്കളും സുഹൃത്തുക്കളും ചേർന്ന് രണ്ട് പോത്തുകളെ വാങ്ങി നൽകിയത്. ഇരുപോത്തുകളെയും നല്ല രീതിയിൽ പരിപാലിച്ചതോടെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വളർന്ന് ഓരോന്നിനും ഏകദേശം ഓരോ ലക്ഷം രൂപ വില ലഭിക്കുന്ന വലിപ്പം വച്ചു.
പോത്തിനെ വിലപറഞ്ഞ് നിരവധി പേർ എത്തുന്നതിനിടയിലാണ് കഴിഞ്ഞ പതിനഞ്ചാം തീയതി പുലർച്ചെ വീടിന് സമീപത്ത് കെട്ടിയിട്ട പോത്തുകളെ കാണാതായത്. പരിസരങ്ങളിൽ എല്ലാം നാട്ടുകാരുടെയും സുഹൃത്തുക്കളുടെയും സഹായത്തോടെ തെരച്ചിൽ നടത്തിയെങ്കിലും ഇരുപോത്തുകളെയും കണ്ടെത്താനായില്ല.
തുടർന്ന് പന്തീരാങ്കാവ് പൊലീസിൽ പരാതി നൽകി. എന്നാൽ റഹീമിൻ്റെ അവസ്ഥയറിഞ്ഞ പന്തീരാങ്കാവ് പൊലീസ് പോത്തുകൾ അല്ലേ എന്ന് കരുതി കേസ് ഉപേക്ഷിക്കാൻ തയ്യാറായില്ല. പൊലീസ് അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കി.
റഹീമിൻ്റെ വീടിൻ്റെ പരിസരത്ത് ലഭിക്കാവുന്ന എല്ലാ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങളും പരിശോധിച്ചു. കൂടാതെ പ്രധാന അങ്ങാടികളിലെ കടകളിലെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങളും പരിശോധനക്ക് വിധേയമാക്കി. അതിനിടയിലാണ് വീടിനു സമീപത്തെ കടയിലെ സിസിടിവി ദൃശ്യത്തിൽ ഒരാൾ പോത്തിനെ കൊണ്ട് പോകുന്ന ദൃശ്യം പൊലീസിന് ലഭിച്ചത്.
പിന്നെ സമാനമായ കേസുകളുടെ പരിശോധനയും പൊലീസ് ആരംഭിച്ചു. അങ്ങനെയാണ് പോത്ത് മോഷണപ്രതി പൊലീസിൻ്റെ പിടിയിലായത്.
പൂവാട്ടുപറമ്പ് നാടുകാട്ടിൽ ഫാഹിദ് ( 26) ആണ് പന്തീരാങ്കാവ് പൊലീസിൻ്റെ പിടിയിലായത്. മോഷണം നടത്തിയ ഇരുപോത്തുകളെയും മാവൂരിന് സമീപമുള്ള ചെറൂപ്പയിലെ കശാപ്പു ശാലയിലാണ് വിൽപ്പന നടത്തിയത്. ഇയാളെ ചോദ്യം ചെയ്തതിൽ നിന്നും സമാനമായ നിരവധി കേസുകളിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന കാര്യം പൊലീസിന് വ്യക്തമായി. പകൽ സമയത്ത് എവിടെയെങ്കിലും പോത്തുകളെ കെട്ടിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് വീക്ഷിച്ച ശേഷം അർധരാത്രി അവിടെയെത്തി പോത്തുകളെ അഴിച്ച് കൊണ്ടുപോയി കശാപ്പുശാലകളിൽ വിൽപന നടത്തുന്നതാണ് പ്രതിയുടെ രീതി.
അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയ പ്രതിയെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി റിമാൻഡ് ചെയ്തു. അന്വേഷണത്തിന് പന്തീരാങ്കാവ് പൊലീസ് ഇൻസ്പെക്ടർ കെ ഷാജു, എസ്ഐ വി.ടി പ്രദീപൻ, എഎസ്ഐ നിതീഷ്, സീനിയർ സിവിൽ പൊലീസ് ഓഫീസർ ആർ എൻ പ്രതീഷ്, ക്രൈം സ്ക്വാഡ് അംഗങ്ങളായ എസ്ഐ പി സി സുജിത്ത്, എഎസ്ഐ അരുൺകുമാർ മാത്തറ, സീനിയർ സിവിൽ പൊലീസ് ഓഫിസർമാരായ ഐടി വിനോദ്, മനോജ് വളയനാട്, സനീഷ് പന്തീരങ്കാവ്, സുബീഷ് വേങ്ങേരി,അഖിൽ ബാബു എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി.
