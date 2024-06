ETV Bharat / state

ഇറാൻ പിടിച്ചെടുത്ത കപ്പലിലെ കോഴിക്കോട് സ്വദേശിയെ വിട്ടയച്ചു - Kozhikode Native Was Released

Published : Jun 14, 2024, 8:20 AM IST

By ETV Bharat Kerala Team

Kozhikode Native Released From The Ship Seized By Iran ( ETV Bharat )