കേസിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടാൻ എല്ലുകള്‍ കടലിൽ താഴ്‌ത്തി, സുഹൃത്തുക്കള്‍ അമിതയളവിൽ ലഹരി കുത്തിവച്ചു; കോഴിക്കോട് വിജിൽ തിരോധാന കേസിൽ വീണ്ടും വൻ ട്വിസ്‌റ്റ്

എട്ടു മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷം കുഴി തുറന്ന് എല്ലുകൾ അറബിക്കടലിൽ ഒഴുക്കി എന്നാണ് കസ്റ്റഡിയിൽ ആയ പ്രതികളുടെ മൊഴി. വിജിലിനെ കാണാതായതിനെ തുടർന്ന് ആറുവർഷം മുമ്പ് പൊലീസ് അന്വേഷണം നടത്തിയിരുന്നു.

Breakthrough in Kozhikode Missing Case Drug Overdose Death Revealed (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 26, 2025 at 9:35 AM IST

കോഴിക്കോട്: 2019ൽ കാണാതായ വിജിലിൻ്റെ മൃതദേഹം സരോവരത്തിനടുത്തുള്ള ചതുപ്പിൽ കല്ലു കെട്ടിത്താഴ്ത്തി കുഴിച്ചിട്ട ശേഷം വീണ്ടും അവിടെ എത്തിയിരുന്നതായി പ്രതികളുടെ മൊഴി. എട്ടു മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷം കുഴി തുറന്ന് എല്ലുകൾ അറബിക്കടലിൽ ഒഴുക്കിയെന്നാണ് കസ്റ്റഡിയിലുള്ള പ്രതികളുടെ മൊഴി.

വിജിലിനെ കാണാതായതിനെ തുടർന്ന് ആറുവർഷം മുമ്പ് പൊലീസ് അന്വേഷണം നടത്തിയിരുന്നു. നിലവിൽ പ്രതികളായ സുഹൃത്തുക്കളെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയായിരുന്നു അന്വേഷണം. എന്നാൽ അത് എവിടെയും എത്താതെ അവസാനിക്കുകയായിരുന്നു. സ്ഥാനമൊഴിയുന്നതിനു മുമ്പ് മുൻ ഡിജിപി ഉത്തരവിട്ട തിരോധാന കേസുകൾ അന്വേഷിക്കണമെന്ന കർശന നിലപാടിനെ തുടർന്നാണ് പഴയ കേസുകൾ ഇപ്പോൾ പൊടിതട്ടിയെടുക്കുന്നത്. മൂന്ന് മാസം മുമ്പാണ് ഈ കേസിൽ വഴിത്തിരിവ് ഉണ്ടാകുന്നത്.

കാണാതായ വിജിൽ (ETV Bharat)

കുടുക്കിയത് മൊഴികളിലെ സൂചനകൾ

കേസിലെ മൂന്ന് പ്രതികളുടെ സുഹൃത്തുക്കളെ കണ്ടെത്തിയാണ് പൊലീസ് വല വിരിച്ചത്. പ്രതികളുടെ നീക്കവും കൊലപാതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കഥകളും പൊലീസ് കണ്ടെത്തി. സൂചന വ്യക്തതയിലേക്ക് എത്തിയതോടെ പ്രതികളെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് ചോദ്യം ചെയ്യുകയായിരുന്നു. പ്രതിയായ ദീപേഷ് നൽകിയ ഒരു സൂചനയിൽ നിന്നാണ് കൊലപാതകത്തിൻ്റെ ചുരുൾ അഴിഞ്ഞത്. നടന്ന സംഭവം വളരെ വിശദമായി പൊലീസും അവതരിപ്പിച്ചോടെ ദീപേഷിന് പിടിച്ചുനിൽക്കാൻ പറ്റാതെയായി.

പിന്നാലെ മറ്റൊരു പ്രതിയായ നിഖിലിനെയും പൊലീസ് കണ്ടെത്തി. ഇരുവരെയും ചേർത്തുള്ള ചോദ്യം ചെയ്യലിനിടെയാണ് എല്ലുകൾ ഒഴുക്കിയത് വരെയുള്ള സത്യങ്ങൾ പുറത്തുവന്നത്. റിമാൻഡിൽ ആയ പ്രതികളെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് മൃതദേഹം കുഴിച്ചു മൂടിയ സ്ഥലത്ത് തെളിവെടുപ്പ് നടത്തുമെന്ന് ടൗൺ അസിസ്റ്റൻ്റ് കമ്മിഷണർ ടി കെ അഷ്റഫ് പറഞ്ഞു.

ആശയറ്റ് മാതാപിതാക്കൾ
വെസ്റ്റ്ഹിൽ ചുങ്കം വേലത്തിപടിക്കൽ വിജയൻ്റെയും വസന്തയുടെയും മകൻ വിജിൽ 2019 മാർച്ച് 24ന് പ്രഭാത ഭക്ഷണം കഴിഞ്ഞാണ് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയത്. ഉച്ചയൂണ് വിളമ്പി വെച്ച് അമ്മ കാത്തിരുന്നെങ്കിലും വിജിൽ അന്നേ ദിവസം വീട്ടിൽ എത്തിയിരുന്നില്ല. ബന്ധുക്കളും സുഹൃത്തുക്കളും രാത്രിയുടനീളം വിജിലിനെ തേടി നടന്നു. ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം എലത്തൂർ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പിതാവ് പരാതി നൽകി. പൊലീസ് അന്വേഷിച്ചെങ്കിലും എവിടെയും കേസ് എത്തിയില്ല. ഇതിനിടയിലും അന്വേഷണത്തിൻ്റെ പുരോഗതി തേടി മാതാപിതാക്കൾ എലത്തൂർ സ്റ്റേഷനിൽ എത്തുമായിരുന്നു.

കേസിൻ്റെ പുരോഗതി അറിയിക്കാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് പൊലീസ് ഇന്നലെ വിജയനെ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് വിളിച്ചു വരുത്തിയിരുന്നു. മകനെ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ടാകും എന്ന ശുഭ വാർത്ത പ്രതീക്ഷിച്ചാണ് സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിയത്. എന്നാൽ ഇന്നലെ ഉച്ചയോടെ എല്ലാ പ്രതീക്ഷകളും അവസാനിച്ചു.

മരണം അമിതയളവിൽ ലഹരി കുത്തിവച്ചതിനെ തുടർന്ന്
അമിതമായ അളവിൽ ലഹരി മരുന്ന് ഉപയോഗിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് വിജിൽ മരിച്ചത് എന്നാണ് പ്രതികളുടെ മൊഴി. സരോവരം പാർക്കിന് സമീപത്തുള്ള ഒഴിഞ്ഞ പറമ്പിൽ വച്ചാണ് നാലുപേരും ലഹരി മരുന്ന് ഉപയോഗിച്ചത്. നിഖിലാണ് വിജിലിൻ്റെ ശരീരത്തിൽ ബ്രൗൺഷുഗർ കുത്തിവെച്ചത് എന്നാണ് മൊഴി. തുടർന്ന് ഏറെനേരം നാലുപേരും മയങ്ങി കിടന്നു. രാത്രി വൈകി മൂന്നുപേരും ഉണർന്നിരുന്നു. പക്ഷേ വിജിൽ ഉണർന്നില്ല. വിളിച്ചെങ്കിലും ഉണരാത്തതിനെ തുടർന്ന് വിജിലിനെ ഉപേക്ഷിച്ച് പ്രതികൾ മൂന്നുപേരും വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങി.

കാണാതായ വിജിൽ (ETV Bharat)

അടുത്ത ദിവസം തിരിച്ചെത്തിയപ്പോൾ മരിച്ചു കിടക്കുന്ന വിജിലിനെയാണ് പ്രതികൾ കണ്ടത്. തുടർന്ന് കേസിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനായി തൊട്ടടുത്ത ചതുപ്പ് നിലത്ത് കുഴിയെടുത്ത് മൃതദേഹം കല്ലുകെട്ടി താഴ്ത്തുകയായിരുന്നു എന്നാണ് പ്രതികൾ മൊഴി നൽകിയിരിക്കുന്നത്. റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ പരിസരത്ത് ഉപേക്ഷിച്ച വിജിലിൻ്റെ ബൈക്ക് ഇതുവരെ കണ്ടെത്താനായില്ല.

ബാംഗ്ലൂരിൽ സ്വകാര്യ കമ്പനിയിൽ ജോലിചെയ്യുന്ന പ്രതികളിൽ ഒരാളായ നിഖിലിനെ എലത്തൂർ പൊലീസ് അവിടെയെത്തിയാണ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്. ദീപേഷിനെ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് വിളിച്ച് വരുത്തുകയായിരുന്നു. കേസിലെ മറ്റൊരു പ്രതിയായ രഞ്ജിത്ത് ഒളിവിൽ ആണെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു. നരഹത്യ, സംഘം ചേർന്നുള്ള കുറ്റകൃത്യം, തെളിവ് നശിപ്പിക്കൽ, മൃതദേഹത്തോടുള്ള അനാദരവ് എന്നീ കുറ്റങ്ങൾ ചുമത്തിയാണ് പൊലീസ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്‌തിരിക്കുന്നത്.

