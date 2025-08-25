കോഴിക്കോട്: 2019-ൽ കാണാതായ ഏലത്തൂർ സ്വദേശി വിജിലിൻ്റെ (29) തിരോധാനക്കേസിൽ നിർണായക വഴിത്തിരിവ്. ലഹരി ഉപയോഗത്തിനിടെ വിജിൽ മരിച്ചെന്നും മൃതദേഹം സുഹൃത്തുക്കൾ ചേർന്ന് കുഴിച്ചിട്ടതാണെന്നും പൊലീസ് കണ്ടെത്തി. സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിജിലിൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളായ നിഖിൽ, ദീപേഷ് എന്നിവരെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. മനഃപൂർവമല്ലാത്ത നരഹത്യ, തെളിവ് നശിപ്പിക്കൽ തുടങ്ങിയ കുറ്റങ്ങളാണ് ഇവർക്കെതിരെ ചുമത്തിയിട്ടുള്ളത്. കേസിൽ ഒരാൾ കൂടി ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് പൊലീസ് അറിയിച്ചു.
മയക്കുമരുന്ന് ഉപയോഗം അവസാനിച്ചത് മരണത്തിൽ
2019 മാർച്ച് 24നാണ് വിജിലിനെ കാണാതായത്. സരോവരത്തെ സുഹൃത്തിൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോയതിന് ശേഷം വിജിലിനെക്കുറിച്ച് ഒരു വിവരവും ലഭിച്ചിരുന്നില്ല. വീട്ടിൽവച്ച് വിജിൽ മയക്കുമരുന്ന് ഉപയോഗിക്കുകയും അബോധാവസ്ഥയിലാവുകയും ചെയ്തുവെന്ന് സുഹൃത്തുക്കൾ പൊലീസിന് മൊഴി നൽകി. ഉടൻ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കാതെ സുഹൃത്തുക്കൾ സംഭവസ്ഥലം വിട്ടു. പിറ്റേദിവസം തിരിച്ചെത്തിയപ്പോഴാണ് വിജിൽ മരിച്ചെന്ന് ഇവർ തിരിച്ചറിഞ്ഞത്.
മരണം പുറത്തറിയാതിരിക്കാൻ മൂന്ന് പേരും ചേർന്ന് മൃതദേഹം ഒളിപ്പിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. തുടർന്ന് മൃതദേഹം ഒരു ചാക്കിൽക്കെട്ടി സരോവരത്തുള്ള ചതുപ്പിൽ കുഴിച്ചിട്ടെന്നാണ് പ്രതികൾ പൊലീസിന് നൽകിയ മൊഴി. ലഹരിയുടെ അമിത ഉപയോഗമാണ് മരണകാരണം എന്നാണ് പൊലീസിൻ്റെ പ്രാഥമിക നിഗമനം. ഈ സംഭവം കോഴിക്കോട് നഗരത്തിലെ ലഹരി ഉപയോഗം വർധിച്ചു വരുന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ആശങ്കകൾ വർധിപ്പിക്കുന്നു.
കാണാതായി, എങ്ങുമെത്താതെ പൊലീസ് അന്വേഷണം
വിജിലിനെ കാണാതായതിനെ തുടർന്ന് ബന്ധുക്കൾ മെഡിക്കൽ കോളജ് പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പരാതി നൽകിയിരുന്നു. എന്നാൽ, അന്വേഷണം ഫലവത്തായിരുന്നില്ല. അടുത്തിടെ സംസ്ഥാന പൊലീസ് മേധാവി പഴയ തിരോധാന കേസുകൾ പുനരന്വേഷിക്കാൻ നിർദേശം നൽകിയതിനെ തുടർന്ന് ടൗൺ എസിപി പി ബിജുരാജിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം കേസ് ഏറ്റെടുത്തു. ഫോൺ രേഖകളും മറ്റ് ശാസ്ത്രീയ തെളിവുകളും പരിശോധിച്ച ശേഷമാണ് പൊലീസ് പ്രതികളെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്.
വൈദ്യപരിശോധനയ്ക്ക് ശേഷം കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയ പ്രതികളെ കസ്റ്റഡിയിൽ ലഭിച്ച ശേഷം മൃതദേഹം കുഴിച്ചിട്ട സ്ഥലത്ത് പരിശോധന നടത്തുമെന്ന് ടൗൺ എസിപി അറിയിച്ചു. മൃതദേഹം കണ്ടെത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ഉടൻ ആരംഭിക്കും. ശാസ്ത്രീയമായ അന്വേഷണത്തിലൂടെ മാത്രമേ മരണകാരണം, കുറ്റകൃത്യത്തിൽ പങ്കാളികളായ മറ്റ് വ്യക്തികൾ തുടങ്ങിയ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ കണ്ടെത്താനാകൂ എന്നും പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി.
