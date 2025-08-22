ETV Bharat / state

തഴച്ച് വളര്‍ന്ന് ചേമ്പും ചേനയും മഞ്ഞളും...; വിജയൻ്റെ പാടത്തെ വിളകള്‍ ഇനിയും ഏറെ,സമ്മിശ്ര കൃഷിയില്‍ വിപ്ലവം തീര്‍ത്ത് ഒരു മാവൂരുകാരന്‍

എത്ര തിരക്കുണ്ടെങ്കിലും കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യാനുള്ള മനസുണ്ടെങ്കിൽ ആർക്കും നൂറുമേനിയുടെ വിളവ് കൊയ്യാം എന്നതിൻ്റെ ഉത്തമ ഉദാഹരണമാണ് കൊടിയത്തൂരിലെ ഈ തരിശുഭൂമിയിലെ കാർഷിക വിജയഗാഥ.

Biju vijayan (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 22, 2025 at 7:38 PM IST

കോഴിക്കോട്: ഏറെക്കാലം തരിശായിക്കിടന്ന രണ്ട് ഏക്കർ ഭൂമി. വർഷങ്ങളുടെ പരിശ്രമത്തിനൊടുവിൽ വിളഞ്ഞത് നൂറ് മേനി. ഇന്ന് സമ്മിശ്ര കൃഷി രീതിയിലൂടെ എല്ലാത്തരം കാർഷിക വിളകളും തഴച്ചു വളരുന്നുണ്ടിവിടെ. സ്വകാര്യ സ്ഥാപനത്തില്‍ മാനേജർ ആയി ജോലി ചെയ്യുന്ന മാവൂർ സ്വദേശി ബിജു വിജയനാണ് ഈ തരിശുഭൂമിയിലെ കാർഷിക വിപ്ലവത്തിന് പിന്നില്‍.

എത്ര തിരക്കുണ്ടെങ്കിലും കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യാനുള്ള മനസുണ്ടെങ്കിൽ ആർക്കും നൂറുമേനിയുടെ വിളവ് കൊയ്യാം എന്നതിൻ്റെ ഉത്തമ ഉദാഹരണമാണ് കൊടിയത്തൂരിലെ ഈ തരിശുഭൂമിയിലെ കാർഷിക വിജയഗാഥ. ജോലിത്തിരക്കിനിടയിലെ ഒഴിവ് സമയങ്ങളെല്ലാം ബിജു വിജയൻ കാർഷിക പരിചരണത്തിന് മാറ്റിവയ്‌ക്കും. അതാണ് യുവ കർഷകൻ്റെ വിജയത്തിൻ്റെ കാരണം.

കൃഷി തോട്ടം (ETV Bharat)

എന്നും പുലർച്ചെ നാലു മണിക്ക് കൃഷിയിടത്തിലേക്കിറങ്ങും. പിന്നെ ഏഴു മണിവരെ ഓരോ കൃഷിക്കും ആവശ്യമായ പരിചരണവും വളവും വെള്ളവും നൽകി കൃഷിയിടത്തിലുണ്ടാകും. ഇങ്ങനെ കൃത്യമായ പരിചരണത്തിലൂടെയാണ് കാടുപിടിച്ചു കിടന്നസ്ഥലത്തെ ആരെയും ആകർഷിക്കുന്ന വിധത്തിൽ മികച്ച കൃഷിഭൂമിയാക്കി മാറ്റിയത്.

ഇന്ന് നെല്ല്, വാഴ, ചേമ്പ്, മഞ്ഞൾ, മരച്ചീനി, തേങ്ങ , പപ്പായ, ചോളം, കാച്ചിലും പച്ചക്കറികളും തുടങ്ങി എല്ലാ വിളകളും കൊടിയത്തൂർ ചുള്ളിക്കാപറമ്പിലെ രണ്ട് ഏക്കർസ്ഥലത്ത് സമൃദ്ധമായി വിളയുന്നുണ്ട്. കൃഷികളെല്ലാമുണ്ടെങ്കിലും ഇത്തവണ ചേനയും മഞ്ഞളുമാണ് ബിജു വിജയൻ്റെ കൃഷിയിടത്തിൽ മുമ്പൻമാർ.

അല്‍പം പരിചരണവും ലാഭം കൂടുതലും എന്ന അനുഭവ പാഠമാണ് മഞ്ഞളും ചേനയും തൻ്റെ കൃഷിയിടത്തിൽ കൂടുതൽ വിളവിറക്കാൻ കാരണമെന്ന് ബിജു പറയുന്നു. ജോലിത്തിരക്കിനിടയിലെ സമ്മർദം കുറക്കാൻ കൃഷിയിലേക്ക് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ സാധിച്ചു എന്നാണ് ബിജു വിജയൻ്റെ അനുഭവം സാക്ഷ്യം.

ബിജു വിജയൻ്റെ കൃഷി ഭൂമി (ETV Bharat)

അതുകൊണ്ടുതന്നെ ലഭിക്കുന്ന കാർഷിക വിളകളെല്ലാം വിൽപനയെക്കാൾ ഉപരി നാട്ടുകാർക്കും സുഹൃത്തുക്കൾക്കും കൈമാറുകയാണ് പതിവ്. ഇതിനുപുറമെ വിത്തും തൈകളും ഉല്‍പാദിപ്പിച്ച് സൗജന്യമായി കാർഷിക പ്രോത്സാഹനത്തിന് വേണ്ടി ആവശ്യക്കാർക്ക് നൽകുന്നുമുണ്ട്. കൊടിയത്തൂർ കൃഷിഭവനാണ് ബിജു വിജയൻ്റെ കാർഷിക വിജയത്തിന് വേണ്ട പിന്തുണ നൽകുന്നത്.

ബിജു വിജയൻ (ETV Bharat)

കൂടാതെ പാരമ്പര്യമായി കിട്ടിയ കാർഷിക അറിവുകളും ഓരോ കൃഷിയുടെയും വിജയത്തിന് വലിയ മുതൽകൂട്ടാണെന്നാണ് ബിജുവിൻ്റെ അഭിപ്രായം. തിരക്കുപിടിച്ച ജീവിതത്തിനിടയിൽ കൃഷിയെ മറന്നവർക്ക് മുന്നിൽ ഒരു മാതൃകയാണ് ബിജു വിജയൻ എന്ന ഈ യുവ കർഷകൻ. ഒപ്പം കാർഷിക കേരളം എന്നതിനെ നിലനിർത്തുന്നതും ഇത്തരം കാർഷിക മനസ് ഉള്ളവരിലൂടെയാണ്.

