ചെമ്പരത്തിപ്പൂ ചായ, ചുരങ്ങാ ജ്യൂസ്, വാഴപ്പിണ്ടി തോരൻ... വറൈറ്റി വിളമ്പി മാവൂർ ഫുഡ് ഫെസ്റ്റ്
അണിനിരന്നത് പഴമയും പുതുമയും ഒത്തിണങ്ങിയ 50 ഓളം വിഭവങ്ങൾ. ശ്രദ്ധ നേടി മാവൂർ ഭക്ഷ്യ പ്രദർശന മത്സരം.
Published : September 28, 2025 at 4:51 PM IST
കോഴിക്കോട്: രുചി വൈവിധ്യങ്ങളുടെ കലവറയാണ് കേരളം. ഓരോ ജില്ലയ്ക്കും തനതായ വിഭവങ്ങളും രുചികളും ഉണ്ട്. ചിലർ മലബാർ ബിരിയാണി ആരാധകരായിരിക്കും. എന്നാൽ കോഴിക്കോടൻ ഹലുവയ്ക്കും ബീഫ് ഫ്രൈയ്ക്കുമുണ്ട് ഫാൻസ്. പക്ഷേ ന്യൂജൻ കാലഘത്തിൽ ജങ്ക് ഫുഡും മറ്റുമാണിപ്പോൾ താരം.
മാവൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കൺവെൻഷൻ സെൻ്ററിൽ ചെന്നാൽ ഇതൊന്നുമല്ല ഹൈലൈറ്റ്. നമ്മുടെ മുത്തശൻമാരുടെ കാലത്തുണ്ടായ വിഭവങ്ങൾ മുതൽ നാടൻ ഔഷധ കഞ്ഞി വരെ ഇവിടെ കിട്ടും. വ്യത്യസ്തതയാർന്ന അമ്പതോളം വിഭവങ്ങളാണ് പല വീടുകളിൽ നിന്ന് ഭക്ഷ്യ പ്രദർശന മത്സരത്തിനായി എത്തിയത്.
പത്തില തോരൻ, ചുരങ്ങാ ജ്യൂസ്, പോഷക കഞ്ഞി, വാഴപ്പിണ്ടി തോരൻ, ചെമ്പരത്തിപ്പൂ ചായ തുടങ്ങി വ്യത്യസ്തമായ നിരവധി ഭക്ഷണ വിഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു മാവൂരിലെ ഭക്ഷ്യ പ്രദർശന മത്സരത്തിൽ മാറ്റുരയ്ക്കാൻ. മാവൂർ ഗവ:ആയുർവേദ ആശുപത്രിയുടെയും മാവൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൻ്റെയും ഐസിഡിഎസിൻ്റെയും നേതൃത്വത്തിലാണ് ഏറെ വൈവിധ്യമാർന്ന ഭക്ഷ്യമേള സംഘടിപ്പിച്ചത്.
പോഷക ഗുണമേറിയ ഔഷധസസ്യങ്ങളും പച്ചക്കറികളും പയർ വർഗങ്ങളും ധാന്യങ്ങളും ഉപയോഗിച്ചാണ് മത്സരാർഥികൾ ഭക്ഷ്യ വിഭവങ്ങൾ തയ്യാറാക്കിയത്. മാവൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ അൻപതോളം വനിതകള് മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുത്തു. ആരോഗ്യകരമായ ഭക്ഷണവും ഭക്ഷണരീതിയും നാടിൻ്റെ തനത് രുചി വൈവിധ്യങ്ങളും പരിചയപ്പെടുത്തുക എന്നതായിരുന്നു മേളയുടെ ഉദ്ദേശ്യം.
അങ്കണവാടി ജീവനക്കാരും കുടുംബശ്രീ പ്രവർത്തകരും രുചികരമായ പല വിധത്തിലുള്ള ഭക്ഷണസാധനങ്ങളുമായാണ് മത്സരത്തിന് എത്തിയത്. മാവൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കൺവെൻഷൻ സെൻ്ററിൽ നടന്ന ഭക്ഷ്യ പ്രദർശനം കാണാൻ നിരവധി പേരാണ് രാവിലെ മുതൽ എത്തിയത്. എല്ലാവർക്കും വ്യത്യസ്തതയാർന്ന ഭക്ഷ്യവിഭവങ്ങൾ രുചിച്ചു നോക്കാനുള്ള അവസരവും മത്സരത്തിനു ശേഷം നൽകിയിരുന്നു.
ജങ്ക് ഫുഡും മറ്റും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലഭ്യമാകുന്ന കാലത്താണ് നാം ജീവിക്കുന്നത്. എന്നാൽ വീട്ടിലും തൊടിയിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന പച്ചക്കറികളും പച്ച ഇലകളും ഉപയോഗിച്ച് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാവുന്ന ആരോഗ്യകരമായ വിഭവങ്ങളെയാണ് മേള പരിചയപ്പെടുത്തിയത്.
ഓവനും മറ്റും ഇല്ലാതെ തന്നെ നല്ല സ്വാദിഷ്ടമായി തയ്യാറാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഭക്ഷണങ്ങളാണ് പ്രദർശന മത്സരത്തിൽ മത്സരാർഥികൾ കൊണ്ടുവന്നതെന്ന് ഡോ: ഡസ്നി പറഞ്ഞു. ഉപ്പയുടെയും ഉമ്മയുടെയും കാലത്തുണ്ടായിരുന്ന നിരവധി വിഭവങ്ങള് കാണാനും രുചിച്ച് നോക്കാനും സാധിച്ചു. ഇനിയും ഇതുപോലെ ഫുഡ് ഫെസ്റ്റിവൽ സംഘടിപ്പിക്കണം. വരും തലമുറയ്ക്ക് ഈ രുചികൾ പരിചയപ്പെടുത്താൻ ഇത്തരം പരിപാടിയിലൂടെ സാധിക്കുമെന്നാണ് ഫാത്തിമയുടെ അഭിപ്രായം.
ആയുർവേദം ഭൂമിക്കും ഭൂലോകർക്കും എന്ന ആശയമുയർത്തി നടത്തിയ മേളയിൽ ഭക്ഷ്യ പ്രദർശനത്തോടൊപ്പം വിവിധ കലാപരിപാടികളും അരങ്ങേറി. പാരമ്പര്യ തനിമയുള്ള ഭക്ഷണ വിഭവങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുള്ള ഇത്തരം ഭക്ഷ്യ പ്രദർശനങ്ങൾ നാടിൻ്റെ യഥാർത്ഥ ഭക്ഷ്യ സംസ്കാരം വിളിച്ചോതുന്നതാണ്.
