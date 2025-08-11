ETV Bharat / state

ഞാറ്റുപാട്ടുകൾ നിലച്ച പാടത്ത് കാളപൂട്ട്; കുതിച്ചെത്തി നൂറുകണക്കിന് കാളകൾ, ആർത്ത് വിളിച്ച് കാണികൾ - KALAPOOTU BULL RACE

പഴയകാല കാർഷിക സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ഓർമ്മ പുതുക്കി മുല്ലമണ്ണയിൽ കാളപൂട്ട് മത്സരം. കോഴിക്കോട്, മലപ്പുറം, തൃശൂർ, കണ്ണൂർ, പാലക്കാട്, വയനാട് എന്നിവിടങ്ങളിൽനിന്നുള്ള ലക്ഷണമൊത്ത കാളകളും മത്സരത്തിനെത്തി.

Representative Image (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 11, 2025 at 9:40 PM IST

കോഴിക്കോട്: "എടുത്താലും തൊടുത്താലും തീരാത്ത ആവനാഴിയുടെ അത്ഭുതവുമായി ഈ പോരാട്ട ഭൂമിയിൽ ആവേശത്തിൻ്റെ തിരകൾ ഉയർത്തി കാളപൂട്ട് പ്രേമികളെ ഹരത്തിലാഴ്‌ത്തുകയാണ്. ആരാവും ഏറ്റവും ആദ്യം ട്രാക്കിൽ പാഞ്ഞെത്തുക. ആർക്കാവും ഒന്നാം സമ്മാനം...വീർപ്പടക്കി പിടിച്ച് ശ്വാസം അടക്കി പിടിച്ച് നമ്മൾക്ക് കാത്തിരിക്കാം." ഈ ആഹ്ളാദ മുദ്രാവാക്യങ്ങളോടെ കോഴിക്കോട് പെരുമണ്ണ മുല്ലമണ്ണ പാടത്ത് കാളപൂട്ട് മത്സരം നടന്നു. പഴയകാല കാർഷിക സംസ്കാരത്തിൻ്റെ പ്രതീകമായ ഇത്തരം മത്സരങ്ങൾ പാടങ്ങളിൽ ഞാറ്റുപാട്ടുകൾ നിലച്ചപ്പോൾ അന്യമായിരുന്നു.

കാലം മാറിയാലും പഴയ ഓർമ്മപ്പെടുത്തലുകൾക്ക് ഇപ്പോഴും പ്രസക്തിയുണ്ടെന്ന് തെളിയിക്കുന്നതായിരുന്നു മുല്ലമണ്ണയിലെ കാളപൂട്ട് മത്സരം. ടൂറിസം വകുപ്പിൻ്റെ സഹകരണത്തോടെ നടന്ന മത്സരത്തിൽ തൊണ്ണൂറോളം കാളകളാണ് പങ്കെടുത്തത്. കോഴിക്കോട് ജില്ലയ്ക്ക് പുറമെ മലപ്പുറം, തൃശൂർ, കണ്ണൂർ, പാലക്കാട്, വയനാട് എന്നിവിടങ്ങളിൽനിന്നുള്ള ലക്ഷണമൊത്ത കാളകളും മൂരികളും മത്സരത്തിനായി മുല്ലമണ്ണ പാടത്ത് എത്തിയിരുന്നു.

കാളപൂട്ട് മത്സരം (ETV Bharat)

കാളപൂട്ടിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ

കാളകളെ പൂട്ടുന്നതിന് പ്രത്യേക രീതിയുണ്ടെന്ന് കാളപൂട്ടുകാരനായ സുനി പറഞ്ഞു. "വലത്ത് ഭാഗത്ത് കാളയെയും ഇടത്ത് ഭാഗത്ത് മൂരിയെയും നുകത്തിൽ കെട്ടും. കാരണം കാള ഉദ്ദേശിച്ച വേഗത്തിൽ എത്തിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല. പക്ഷെ മൂരി അങ്ങനെയല്ല. അതുകൊണ്ടാണ് മൂരിയെ ഇടത് ഭാഗത്ത് വച്ച് പൂട്ടുന്നത് അതാണ് അതിൻ്റെ സമ്പ്രദായം", അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചു.

കാളക്കുട്ടന്മാരുടെ കഴുത്തിൽ നുകം കെട്ടിയശേഷം, നുകത്തിലേക്ക് പൂട്ടുകാരന് കയറിനിൽക്കാനുള്ള ചെരുപ്പ് വടി ഉറപ്പിക്കുന്നതോടെ കരിമ്പൻ മൊകാലയും, മൊകാല കാളയും, പുല്ലനും, മയിലനും, പുള്ളിക്കാളയും, ചുണങ്ങൻ കാളയും, പാണ്ടൻ കാളയും, മട്ട കാളയും, അരക്കൻ മൊകാലയുമെല്ലാം കുതിച്ചുപായും. അതിരാവിലെ തുടങ്ങി ഏറെ വൈകുവോളം നീണ്ടുനിന്ന മത്സരം കാണാൻ സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും ഉൾപ്പെടെ നൂറുകണക്കിന് പേരാണ് തടിച്ചുകൂടിയത്.

ഓർമകൾ പങ്കുവച്ച് പൂട്ടുകാർ

ഓരോ കാളകളുടെയും മത്സരം നടക്കുമ്പോൾ ആർപ്പുവിളികളോടെയും കരഘോഷത്തോടെയുമാണ് കാണികൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചത്. ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് ട്രാക്കിൽ പാഞ്ഞെത്തുന്ന കാളകൾക്കാണ് ഒന്നാം സമ്മാനം ലഭിക്കുക. "ചെറുപ്പം മുതലെ ഇതിൻ്റെ ആവേശത്തിലാണ്. സ്കൂളിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് കാളപൂട്ട് മത്സരം നടക്കുമ്പോൾ ബുക്ക് എല്ലാം മാറ്റിവച്ച് ഇത് കാണാൻ പോവും.

അന്ന് മുതലേ കാളപൂട്ട് എനിക്ക് ആവേശമാണ്. എട്ടാം ക്ലാസിൽ പഠിക്കുമ്പോളാണ് കാളയെയും മൂരിയെയും വാങ്ങി കെട്ടുന്നത്. ഒൻപതാം ക്ലാസിൽ പഠിക്കുമ്പോഴാണ് കാളപൂട്ടിയത്", കാളപൂട്ടിൻ്റെ ഓർമകൾ പങ്കുവച്ച് പൂട്ടുകാരനായ അപ്പുണ്ണി പറഞ്ഞു. നെൽകൃഷിയും ഞാറുനടീലും ഞാറ്റുപാട്ടും കാളപൂട്ട് മത്സരങ്ങളും ഊർച്ച തെളിയുമൊക്കെ എത്ര കാലം കഴിഞ്ഞാലും ഉണ്ടാവുമെന്നതിനുള്ള ഉദാഹരണം കൂടിയാണ് പെരുമണ്ണ മുല്ലമണ്ണ പാടത്തെ കാളപൂട്ട് മത്സരങ്ങൾ.

