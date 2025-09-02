കോഴിക്കോട്: പൂക്കുട്ടയും തുമ്പപ്പൂവുമൊക്കെ ആദ്യ ഓണ അനുഭവമായിരുന്നു ചാത്തമംഗലം ഇഷ്ടിക ബസാറിലെ പുതുതലമുറയ്ക്ക്. മുത്തശിമാർ പകർന്നു നൽകിയ പഴയ ഓണക്കാല വിശേഷങ്ങൾ നേരിട്ട് അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞപ്പോൾ മിക്ക കുട്ടികൾക്കും അടങ്ങാത്ത സന്തോഷം. ചാത്തമംഗലം ഇഷ്ടിക ബസാറിലെ സൗഹൃദ കൂട്ടായ്മയാണ് പഴമക്കാരുടെ ഓണനാളുകളിലെ വിശേഷങ്ങൾ പുതുതലമുറയ്ക്ക് പകർന്നു നൽകാൻ അവസരം ഒരുക്കിയത്.
തുമ്പപ്പൂവും ചെണ്ടുമല്ലിയും കൃഷി ഇറക്കിയാണ് സൗഹൃദ കൂട്ടായ്മ ഓണത്തെ വരവേറ്റത്. സൗഹൃദ കൂട്ടായ്മയിലെ മുപ്പതോളം അംഗങ്ങൾ ചേർന്നാണ് ഇഷ്ടിക ബസാറിലെ കൃഷിയിടത്തിൽ തുമ്പയും വിവിധ വർണത്തിലുള്ള ചെണ്ടുമല്ലികളും വിരിയിച്ചെടുത്തത്. ഒന്നരമാസം മുമ്പായിരുന്നു ഗ്രാമങ്ങളിൽ നിന്നും അന്യം നിന്നു പോയ്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന തുമ്പച്ചെടികൾ പല ഇടങ്ങളിൽ നിന്നായി ശേഖരിച്ച് കൃഷി ഇറക്കിയത്.
കനത്ത മഴ പൂക്കൃഷിക്ക് അൽപം വിലങ്ങായെങ്കിലും എല്ലാവരും ഒരുമയോടെ പരിചരണവുമായി മുന്നിട്ടിറങ്ങിയപ്പോൾ ഓണത്തിന് ആവശ്യമായ തുമ്പപ്പൂവും ചെണ്ടുമല്ലികളും സുലഭമായി ലഭിച്ചു. തുമ്പയിൽ പൂക്കൾ നിറഞ്ഞതോടെയാണ് സൗഹൃദ കൂട്ടായ്മ അംഗങ്ങൾക്ക് പൂക്കുട്ട നിർമിക്കാൻ പരിശീലനം നൽകിയാലോ എന്ന തോന്നലുണ്ടായത്.
അങ്ങനെ പൂക്കുട്ട നിർമിക്കാൻ അറിയുന്ന പ്രദേശത്തെ കർഷകനായ പൂളപ്പറമ്പിൽ ചന്ദ്രനെ സമീപിച്ചു. ഇദ്ദേഹമാണ് സൗഹൃദ കൂട്ടായ്മയുടെ പൂക്കൃഷിയിടത്തിൽ വച്ച് തന്നെ തെങ്ങോലയിൽ പൂക്കുട്ട നിർമിക്കുന്നതിന് പരിശീലനം നൽകിയത്. കുട്ടികളും മുതിർന്നവരും ഉൾപ്പെടെ നിരവധി അംഗങ്ങൾ പരിശീലനത്തിനായി ഒത്തുചേർന്നു.
'പണ്ട് കാലത്ത് പൂക്കൾ കടകളിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്ന പതിവില്ലായിരുന്നു, എന്നാൽ ഇന്ന് അത്തപൂക്കളത്തിനും ആഘോഷത്തിനുമെല്ലാം കടകളിൽ നിന്ന് പൂ വാങ്ങുന്നതാണ് പതിവ്. അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി പഴമയിലേക്ക് തിരിച്ചുപോകുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടെയാണ് തുമ്പപ്പൂ വിത്ത് ഇറക്കി കൃഷി ആരംഭിച്ചത്' എന്ന് പൊലീസുകാരനും സൗഹൃദ കൂട്ടായ്മ അംഗവും ആയ ദിലീപ് പറഞ്ഞു.
പൂക്കടകളിൽ നിന്നും വാങ്ങിയ പൂക്കൾ ഉപയോഗിച്ച് പൂക്കളം ഇട്ട് പരിചയമുള്ള കുട്ടികൾ സ്വന്തമായി പൂക്കുട്ടകൾ ഉണ്ടാക്കി, സ്വന്തമായി കൃഷി ചെയ്തെടുത്ത പൂക്കള് നിറച്ച സന്തോഷത്തിലും ആവേശത്തിലും ഒക്കെ ആയിരുന്നു. അഭിമാനവും സന്തോഷവും കൗതുകവും ഒക്കെ തോന്നിയെന്ന് കുട്ടികളായ ശ്രീപാർവതിയും അദൃക്ഷയും അനുഭവം പറഞ്ഞു.
ഈ ഓണകാലം മറക്കാനാവാത്ത അനുഭവമാണെന്നും കുട്ടികൾ പറഞ്ഞു. നിരവധി പേരാണ് ഇഷ്ടിക ബസാർ സൗഹൃദ വേദിയുടെ വേറിട്ട ഓണ വിശേഷങ്ങൾ കാണാൻ എത്തിയത്. തുമ്പപ്പൂവും പൂക്കുട്ടയുമെല്ലാം വീണ്ടും കാണാനായത് പഴമക്കാരിൽ ഗൃഹാതുരത്വമുണർത്തി.
ഇത്തവണത്തെ ആദ്യ തുമ്പപ്പൂ കൃഷിയും പൂക്കുട്ട നിർമാണ പരിശീലനവും നാട് ഏറ്റെടുത്തതോടെ വരും വർഷത്തിലും ഇതുപോലുള്ള വേറിട്ട ഓണക്കാഴ്ചകളുമായി മുന്നിട്ടിറങ്ങാനാണ് സൗഹൃദ കൂട്ടായ്മയുടെ തീരുമാനം. അതോടൊപ്പം നാട് മറന്നുപോയ പഴയ ഓണ അനുഭവങ്ങളെ പകർന്ന് നൽകാനായ ചാരിതാർഥ്യവും ഇഷ്ടിക ബസാർ സൗഹൃദ കൂട്ടായ്മ പങ്കുവച്ചു.
