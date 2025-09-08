ഹണി ട്രാപ്പ്: യുവാവിനെ വീട്ടിലേക്ക് വിളിച്ചുവരുത്തി, നഗ്ന ഫോട്ടോയെടുത്തു ഭീഷണിപ്പെടുത്തി, 3 പേർ പിടിയിൽ
പ്രതികൾ യുവാവിനെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി ഒരു ലക്ഷത്തി 35,000 രൂപ ഗൂഗിൾപേ വഴി ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യിപ്പിക്കുകയും കൈവശമുണ്ടായിരുന്ന 10,000 രൂപ കവർന്നെടുക്കുകയും ചെയ്തു.
Published : September 8, 2025 at 8:59 PM IST
കോഴിക്കോട്: ഹണി ട്രാപ്പ് കെണിയിൽപ്പെടുത്തി യുവാവിനെ കബളിപ്പിച്ച് പണം തട്ടിയെടുത്ത കേസിൽ മൂന്നു പേരെ കുന്ദമംഗലം പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. ആലപ്പുഴ മാവേലിക്കര സ്വദേശിനി ഗൗരി നന്ദ (20), തിരൂരങ്ങാടി പാണഞ്ചേരി സ്വദേശികളായ അൻസിന (28), ഭർത്താവ് മുഹമ്മദ് അഫീഫ് (30) എന്നിവരാണ് പിടിയിലായത്. അഴിഞ്ഞിലം സ്വദേശിയായ ഒരു യുവാവാണ് ഇവരുടെ തട്ടിപ്പിന് ഇരയായത്.
സമൂഹമാധ്യമം വഴിയാണ് യുവാവ് ഗൗരി നന്ദയെ പരിചയപ്പെട്ടത്. ഗൗരി നന്ദയും മറ്റ് രണ്ട് പ്രതികളും ട്രെയിൻ യാത്രയ്ക്കിടെ കണ്ടുമുട്ടിയപ്പോഴാണ് യുവാവിനെ കെണിയിലാക്കാൻ പദ്ധതിയിട്ടത്. സൗഹൃദം സ്ഥാപിച്ച ശേഷം ഗൗരി നന്ദ യുവാവിനെ കുന്ദമംഗലത്തിനടുത്തുള്ള മടവൂരിലെ ഒരു വീട്ടിലേക്ക് വിളിച്ചുവരുത്തി. യുവാവ് വീട്ടിലെത്തിയ ഉടൻ അൻസിനയും മുഹമ്മദ് അഫീഫും ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംഘം ഭീഷണിപ്പെടുത്തി.
പ്രതികൾ യുവാവിനെ ബലമായി വിവസ്ത്രനാക്കി നഗ്നഫോട്ടോയെടുത്തു. ഈ ഫോട്ടോകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഭീഷണിപ്പെടുത്തി യുവാവിൻ്റെ ഫോൺ തട്ടിപ്പറിച്ചു. പിന്നീട്, ഭീഷണിപ്പെടുത്തി പ്രതികളിലൊരാളുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ഒരു ലക്ഷത്തി 35,000 രൂപ ഗൂഗിൾപേ വഴി ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യിപ്പിച്ചു. കൂടാതെ, കൈവശമുണ്ടായിരുന്ന 10,000 രൂപയും കവർന്നു.
നഗ്നഫോട്ടോകൾ ബന്ധുക്കൾക്ക് അയച്ചുകൊടുക്കുമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തി വീണ്ടും പണം ആവശ്യപ്പെട്ടതോടെയാണ് യുവാവ് കുന്ദമംഗലം പൊലീസിൽ പരാതി നൽകിയത്. സൈബർ സെല്ലിൻ്റെ സഹായത്തോടെ നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ പ്രതികളുടെ ഫോൺ കോളുകളും ഗൂഗിൾപേ ഇടപാടുകളും കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് അന്വേഷണം മുന്നോട്ട് പോയത്. കോഴിക്കോട് നഗരത്തിൽ വെച്ചാണ് പ്രതികളെ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്.
അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയ ശേഷം പ്രതികളെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കും. പ്രതികളിലൊരാളായ മുഹമ്മദ് അഫീഫിനെതിരെ മുൻപ് കക്കൂസ് മാലിന്യം പൊതുസ്ഥലങ്ങളിൽ തള്ളിയതിന് കേസുകൾ നിലവിലുണ്ടെന്ന് പൊലീസ് അറിയിച്ചു. ഇത് ഇയാളുടെ ക്രിമിനൽ പശ്ചാത്തലം വ്യക്തമാക്കുന്നു. കേരളത്തിൽ ഇത്തരം ഹണി ട്രാപ്പ് കേസുകൾ വർധിച്ചു വരികയാണ്.
സാമ്പത്തികമായി ഉന്നത നിലയിലുള്ളവരെയും രാഷ്ട്രീയ-സാമൂഹിക മേഖലകളിലെ പ്രമുഖരെയും ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് ഇത്തരം സംഘങ്ങൾ പ്രധാനമായും പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. തിരുവനന്തപുരത്ത് മുൻപ് ഒരു പ്രമുഖ വ്യവസായിയെയും രാഷ്ട്രീയ നേതാവിനെയും ലക്ഷ്യമിട്ട് ഹണി ട്രാപ്പ് നടത്തിയ സംഭവം വലിയ വിവാദങ്ങൾക്ക് വഴിവച്ചിരുന്നു. ഒരു യുവതി സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പരിചയപ്പെട്ട് ഇരകളെ ഹോട്ടൽ മുറിയിലേക്ക് വിളിച്ചുവരുത്തി നഗ്നവിഡിയോകൾ ചിത്രീകരിച്ച് ഭീഷണിപ്പെടുത്തി ലക്ഷങ്ങൾ തട്ടിയെടുക്കുകയായിരുന്നു.
തൃശൂരിൽ നടന്ന മറ്റൊരു സംഭവത്തിൽ, ഗൾഫിൽനിന്ന് നാട്ടിലെത്തിയ യുവാവിനെ ഹണി ട്രാപ്പിൽ കുടുക്കി ഒരു സംഘം പണം തട്ടിയെടുത്തു. സമൂഹമാധ്യമങ്ങൾ വഴി പരിചയപ്പെട്ട യുവതിയുടെ ആവശ്യപ്രകാരം യുവാവ് നാട്ടിലെത്തിയപ്പോൾ മുൻകൂട്ടി തയ്യാറാക്കിയ പദ്ധതി പ്രകാരം വാടകവീട്ടിൽ വെച്ച് സംഘം ഭീഷണിപ്പെടുത്തി പണം തട്ടുകയായിരുന്നു. ഇരകൾ പരാതി നൽകാൻ മടിക്കുന്നതുകൊണ്ട് പല കേസുകളും പുറത്തുവരാറില്ല.
