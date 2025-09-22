ചിക്കൻപോക്സ് ജാഗ്രത; കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം കുത്തനെ ഉയരുന്നു
ചൂട് കൂടിയതാണ് രോഗവ്യാപനത്തിന് പ്രധാന കാരണം. ഈ മാസം 19 വരെ 136 പേർക്ക് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
കോഴിക്കോട്: ജില്ലയിൽ ചിക്കൻപോക്സ് രോഗം പിടിപെടുന്നവരുടെ എണ്ണം വർധിക്കുന്നു. മഴ മാറിയതോടെ ചൂട് കൂടിയതാണ് രോഗവ്യാപനത്തിന് പ്രധാന കാരണമായി ആരോഗ്യ വകുപ്പ് പറയുന്നത്. നഗരപ്രദേശങ്ങളിലും മലയോര മേഖലകളിലും രോഗം ഒരുപോലെ പടരുന്നുണ്ട്.
ഈ മാസം 19 വരെ 136 പേരാണ് ജില്ലയിൽ ചിക്കൻപോക്സിന് ചികിത്സ തേടിയത്. കഴിഞ്ഞ മാസം 200ലേറെ പേർക്കാണ് രോഗം ബാധിച്ചത്. ഈ മാസത്തെ കണക്ക് കുത്തനെ ഉയരുകയാണ്. സർക്കാർ ആശുപത്രികളിൽ ചികിത്സ തേടുന്നവരുടെ മാത്രം കണക്കാണിത്. സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളിലും മറ്റും ചികിത്സ തേടുന്നവരുടെ എണ്ണം കൂടി കണക്കാക്കിയാൽ രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം ഇതിലും കൂടുമെന്നാണ് ആരോഗ്യ വകുപ്പ് പറയുന്നത്.
ചിക്കൻപോക്സ് കുമിളകളിലെ സ്രവങ്ങളിൽ നിന്നും രോഗബാധിതരായവർ ചുമയ്ക്കുകയോ തുമ്മുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ പുറത്തുവരുന്ന കണങ്ങളിലൂടെയും രോഗം പകരാം. രോഗലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടാൽ ഉടൻ തന്നെ ചികിത്സ തേടണമെന്ന് ഡിഎംഒ കെകെ രാജാറാം പറഞ്ഞു. അന്തരീക്ഷത്തിലെ ചൂട് കൂടുന്നതിന് അനുസരിച്ചാണ് രോഗം പടരുന്നത്. രോഗം പകരാതിരിക്കാൻ വേണ്ട മുൻകരുതലുകൾ എടുക്കണം.
രോഗബാധിതർ വായുസഞ്ചാരമുള്ള മുറിയിലാണ് വിശ്രമിക്കേണ്ടത്. ധാരാളം വെള്ളവും പഴവർഗങ്ങളും കഴിക്കണം. മറ്റുള്ളവരുമായി നേരിട്ടുള്ള സമ്പർക്കം ഒഴിവാക്കണം. രോഗിയുമായി ഇടപഴകുമ്പോൾ മാസ്ക് ധരിക്കണം. രോഗി ഉപയോഗിച്ച വസ്ത്രങ്ങളും മറ്റ് വസ്തുക്കളും ബ്ലീച്ചിങ് ലായനി ഉപയോഗിച്ച് വൃത്തിയാക്കേണ്ടതാണെന്നും ഡിഎംഒ പറഞ്ഞു. മെഡിക്കൽ ഓഫിസർമാരുടെ ജില്ലാതല അവലോകന യോഗം വിഷയം ചർച്ച ചെയ്തു. നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചതായും ഡോ. രാജാറാം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
വരിസെല്ല സോസ്റ്റർ വൈറസാണ് രോഗകാരണം. രോഗിയുടെ ശരീരത്തിലെ കുമിളകളിൽനിന്നുള്ള ദ്രാവകങ്ങളിൽനിന്നും അണുബാധയുള്ളവർ ചുമയ്ക്കുമ്പോഴും തുമ്മുമ്പോഴും മറ്റും തെറിക്കുന്ന കണങ്ങളിലൂടെയുമാണ് മറ്റുള്ളവരിലെത്തുക. വൈറസിൻ്റെ ഇൻക്യുബേഷൻ സമയം 10-21 ദിവസമാണ്. ശരീരത്തിൽ കുമിളകൾ പൊന്തിത്തുടങ്ങുന്നതിന് രണ്ട് ദിവസം മുൻപുതൊട്ട് 5-8 ദിവസംവരെ അണുക്കൾ പകരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.
പനി, തലവേദന, പേശിവേദന, വിശപ്പില്ലായ്മ എന്നിവയാണ് ആദ്യ ലക്ഷണം. പിന്നാലെ ശരീരമാകെ കുമിളകൾ പൊങ്ങിത്തുടങ്ങും. നേരിയ ചൊറിച്ചിലോടെ ആരംഭിക്കുന്ന ചുവന്ന തിണർത്ത പാടുകളിൽ നിന്നും, തൊലിപ്പുറത്ത് വെള്ളം നിറഞ്ഞ ചെറിയ കുമിളകൾ പോലുള്ള പൊങ്ങലുകളായി മാറുന്നതാണ് ചിക്കൻപോക്സിൻ്റെ പ്രധാന ലക്ഷണം. തുടക്കത്തിൽ മുഖത്തും പുറത്തും നെഞ്ചിലുമായിരിക്കും കുമിളകൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുക.
പിന്നീടത് ശരീരമാസകലം പടരാം. കുരുക്കൾ പൊറ്റകളായി മാറുകയും പത്ത് ദിവസത്തിനകം അപ്രത്യക്ഷമാകുകയും ചെയ്യും. പൊറ്റകൾ ഉണ്ടാകുന്ന സമയം വരെ മാത്രമേ ഇത് മറ്റൊരാളിലേക്ക് പകരുകയുള്ളൂ.
വയറിളക്ക രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണത്തിലും വർധനവ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഇന്നലെ വരെ 2603 പേരാണ് വയറിളക്ക രോഗങ്ങളുമായി ചികിത്സ തേടിയത്.
ഭക്ഷ്യവിഷബാധ, സൂക്ഷ്മജീവികളായ വൈറസ്, ബാക്ടീരിയ, ഫംഗസ് മുതലായവ കാരണവും മറ്റ് രോഗങ്ങളുടെ ലക്ഷണമായുമാണ് വയറിളക്കം പിടിപെടുന്നത്. കോളറ, മഞ്ഞപ്പിത്തം, ടൈഫോയിഡ്, ഷിഗല്ല, നോറോ, റോട്ടോ തുടങ്ങിയ അനേകം രോഗാണുക്കൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന രോഗങ്ങളുടെ പ്രധാന ലക്ഷണം വയറിളക്കമാണ്.
